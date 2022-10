Migrantes recurren a acciones legales ante pasividad del TSE para empadronarlos

Asimismo, Voguare promoverá una denuncia ante al Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para que el magistrado de conciencia exhorte al TSE para que cese la “vulneración” de sus derechos civiles y políticos y resuelva sus peticiones.

La organización teme que ante la actitud “pasiva” de TSE el proceso electoral en el extranjero vuelva a ser un fracaso, como el del 2019 en el que votaron poco más de 700 personas cuando la inversión fue de más de Q47 millones.

Los migrantes señalan que diversas delegaciones del TSE han encabezado delegaciones a EE. UU. y han gastado miles de quetzales en viáticos y pasajes aéreos para participar en jornadas de empadronamiento, pero con escasos resultados.

Propósito

Quedan cinco meses para que los guatemaltecos en el extranjero puedan empadronarse “y de continuar como así vamos a tener otra elección fallida”, advirtió Ben Monterroso, líder y fundador de Voguare.

Señaló que han tratado de dialogar con el TSE para que modernicen su sitio en Internet para hacerlo más amigable y para que hagan campañas masivas de ello divulgación para el empadronamiento, pero sus peticiones no han recibido respuesta.

Además, insisten en qué, cómo ocurrió en 2019, el TSE debe empadronar en línea a más de 400 migrantes que ya han tramitado su documento personal de identificación en EE. UU., algo que el Tribunal ha desestimado porque el empadronamiento es voluntario.

Monterroso dijo que el TSE debe ser más proactivo y divulgar que, todo aquel que no quiera estar empadronado puede ingresar sitio web para darse de baja del padrón.

Expuso que la razón de presentar el amparo es porque “queremos una respuesta” del TSE. “SI no se puede, por qué no y a quién debemos acudir, y si sí se puede, pues para cuándo”, remarcó.

Monterroso señaló que “aún se puede hacer algo diferente” en los cinco meses que quedan de plazo para que los guatemaltecos puedan empadronarse, pero que al ritmo que lo hace actualmente el Tribunal “no llegaremos a ningún lado”. El líder migrante se refería a las comitivas presenciales que ha hecho el TSE en EE. UU. Que no han tenido mayor efecto y de las cuales avisan con poca antelación.

“La actitud pasiva del TSE viola nuestros derechos constitucionales, entre ellos el de petición, el derecho político a elegir y velar por la efectividad del sufragio”, apuntó Monterroso.

“No hacen nada”

Juan Carlos Pocasangre, líder migrante que radica en Nueva York, criticó las “jornadas relámpago” que ha llevado a cabo en EE. UU. el TSE, las cuales, considera, se hacen solo para gastarse el presupuesto ya que ni siquiera avisan con suficiente antelación.

Aseguró que en Nueva York los resultados han sido tan pobres que en un día han empadronado apenas a 10 o 12 guatemaltecos. “Solo vienen para presumir que están haciendo algo y tomarse fotos”, señaló.

Pocasangre aseguró que han planteado soluciones al TSE, por ejemplo, el que se cree una línea directa por WhatsApp —el medio por excelencia que utilizan los guatemaltecos en EE. UU.— para que trabajadores en Guatemala empadronen a los migrantes, pero que no han obtenido ninguna respuesta.

“Si le pregunta a la gente si ya se empadronó o donde va a votar, aquí nadie sabe nada”, puntualizó el líder migrante, quien calificó de “vergüenza” el que el Tribunal tenga una meta de registrar a 20 mil guatemaltecos, como lo dijo en una oportunidad el magistrado Gabriel Aguilera, cuando en EE. UU. se estima que ya radican más de tres millones.

“Hay una intención de no dejarnos participar, quieren frenar el voto del guatemalteco en el extranjero porque saben que aquí los políticos no nos van a comprar con una laminita o 10 libras de arroz o frijol. Saben muy bien que el voto para un corrupto no va a ser fácil ganarlo”, aseveró Pocasangre.