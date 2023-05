No más “ciudadanía automática” para hijos de indocumentados: Donald Trump promete acabar con incentivos para la migración irregular

Trump ordenaría a las agencias federales que exijan que al menos uno de los dos padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal para que sus hijos nacidos en EE.UU. se conviertan automáticamente en ciudadanos estadounidenses.

A los hijos de quienes no cumplan ese requisito no solo no se les concederá la ciudadanía automática, sino que no se les podrá dar “pasaportes, números de Seguro Social ni ser elegibles para ciertos beneficios de asistencia social financiados por los contribuyentes”.

Con esa medida, Trump, uno de los por ahora seis candidatos a participar en las primarias para elegir al candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024, se propone acabar con “un incentivo importante para la inmigración ilegal“.

“Disuadirá a más inmigrantes de venir y alentará a muchos de los extranjeros que Joe Biden (presidente de EE.UU.) ha dejado entrar ilegalmente a nuestro país para que regresen a sus países de origen“, señaló.

TRUMP Y DESANTIS: “QUIÉN DA MÁS” CONTRA LOS INDOCUMENTADOS

Un comunicado del grupo Agenda47 de Trump anunció que el decreto que firmará en 2025 durante su primer día en la Casa Blanca si los votantes le dan un segundo mandato en 2024, tiene como blanco también a los “turistas de nacimientos“.

“Decenas de miles de ciudadanas extranjeras ingresan de manera fraudulenta a los EE.UU. cada año durante las últimas semanas de sus embarazos con el único propósito de obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos“, dice el comunicado.

🇺🇸 | Donald Trump anunció que si gana las elecciones de 2024, en su primer día en la Casa Blanca, dictará un decreto para poner fin a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados.pic.twitter.com/8H6yov6wGs — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 31, 2023

El decreto que dictará Trump en su primer día en la Casa Blanca si obtiene la victoria en las urnas en 2024, es parte de una estrategia más amplia para asegurar completamente la frontera de EE.UU. con México, dice Agenda47.

El grupo de campaña enumera después las “cientos de acciones ejecutivas, proclamaciones y memorandos presidenciales sobre seguridad fronteriza e inmigración” que Trump implementó mientras estuvo en la Casa Blanca.

Además de Trump, se han inscrito para competir por la nominación republicana el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la exembajadora de EE. UU. ante la ONU Nikki Haley; el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson; el empresario Vivek Ramaswamy y el senador afroamericano Tim Scott.

“Vienen por millones y millones y millones. Vienen de instituciones psiquiátricas, vienen de cárceles, presos, algunas de las personas más duras y malas que jamás hayas visto”, dice Trump sobre los inmigrantes en su nuevo video de campaña.

El expresidente indica que la política actual de EE.UU. de dar la ciudadanía a quines nacen en su territorio se basa “en un mito histórico y en una mala interpretación deliberada de la ley por parte de los defensores de las fronteras abiertas“.

Trump y DeSantis son los precandidatos republicanos con más apoyo en las encuestas, aunque el primero tiene una ventaja de 30 puntos sobre el segundo.

DeSantis, que ha hecho de la inmigración irregular el caballo de batalla de su campaña, aprobó recientemente una de las leyes más duras contra los indocumentados, que ha despertado numerosas protestas antes de su entrada en vigor el 1 de julio.