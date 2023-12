Para miles de inmigrantes en Nueva York, esta es una triste Navidad

Familias inmigrantes con niños y adultos solteros viven una pesadilla en medio de las fiestas navideñas en Nueva York, que para ellos solo han traído tristeza, puesto que han sido notificados de que tienen que dejar el albergue que ha sido su único hogar desde que llegaron a la ciudad.

“No tenemos un plan, no tenemos donde ir, no tenemos familia (en Nueva York) ni amistades, dinero” porque no han encontrado trabajo, comenta Donalda, hondureña que vive con su esposo, su niño de 12 años y su hija de seis en uno de los hoteles que paga la ciudad, convertidos en albergues para miles de inmigrantes que han llegado desde abril de 2022, tras colapsar el sistema de refugios públicos.