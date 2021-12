Relatan cómo fue del accidente en Chiapas que dejó más de 50 migrantes muertos: “Vi gente quebrada de las piernas, las costillas, la cabeza, el cuello”

Hasta este viernes, las autoridades han confirmado la muerte de al menos 55 personas, la mayor parte de ellas guatemaltecas. Además, hay al menos 95 heridos, también originarios de Guatemala, en hospitales públicos.

Según la información preliminar, entre las víctimas también hay migrantes procedentes de Honduras, Ecuador, República Dominicana y México.

Sabina López, una de las vecinas de la comunidad que estaba presente cuando ocurrió la tragedia, relató que el transporte viajaba a alta velocidad y se estrelló contra el muro de un puente peatonal.

Luego, volcó con tanta fuerza que la parte trasera se partió a la mitad y el techo se desprendió, según indicó.

“Llegaron los de Migración y nos dijeron que ayudáramos a recoger las mochilas porque ahí vienen documentos de identificación. Entonces las fuimos poniendo un lado, las fuimos apilando y ellos se las llevaron”, añadió López.

“Había mucha gente tirada en la pista, muchos de ellos ya fallecidos. Ayudamos a los paramédicos en lo que pudimos con otros muchachos para auxiliar a los que todavía tenían signos vitales”, dijo Isaías Díaz, otra de las personas que llegó al lugar del percance.

Díaz resultó impactado por la escena y recuerda que mucha gente estaba llena de sangre y con heridas expuestas.

“”Vi a cinco, seis niños, heridos obviamente. Gente (que tenía) quebradas las piernas, las costillas, la cabeza, cortes en el cuello, de todo”, describe Díaz.

“Ay, Dios, me caí en el furgón. No sabemos cuántos, veníamos varios grupos, íbamos hacia el norte. Necesito ayuda porque me duele. Sí, hay algo aquí en mi cráneo. Ay Dios, nos revolcamos”, contó Eduardo Cox, migrante guatemalteco a medios locales.

“Soy de Nicaragua. No lo sentí”, manifestó otro de los heridos, migrante de Nicaragua.

“Soy de Guatemala. Ay señorita, ay no, me duele mi brazo, también mi pie”, refirió otro herido que se identificó como Edgar Cruz.

Algunos de los vecinos y ocupantes del camión indican que el transporte viajaba a alta velocidad; el conductor huyó luego del choque y se desconoce su estado de salud.

El accidente ha vuelto a poner en el ojo público la crisis migratoria que se vive en México, Centroamérica y América Latina, recrudecida en los últimos años por la violencia.

*Con información de Univisión, AFP y EFE.