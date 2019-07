Guatemala terminará aceptando firmar ser “tercer país seguro”, dice secretario de seguridad de EE. UU.

No hay dignidad ni patriotas y un glorioso más pura KK, por andar de besa culantro este payaso como chucho jiotoso faldero del jefe y el imbécil se creía muy de ha huevo sino recuerden como andaba en el grupo de lima. Interesante para los que dicen que guate es mejor que Venezuela, miremos como nos va con sanciones y si somos mejor, aunque los números no nos favorecen con los niveles más altos de desnutrición más altos de la región y peores que Afganistán. Somos un fracaso económico, social, político y un símbolo de la hipocresía religiosa e ideológica nuestros políticos de izquierda o derecha no son nada más que los brazos del cuerpo de la corrupción. Fraude religioso pues a los que se les olvido 1954 y la liberación sola pada por monseñor de Arrellano, o el otro HP de Efraín Ríos Montt y el tal verbo y descendientes como cash Luna. Guatemala debe ser neutral y no sufrir calenturas ajenas y con esa neutralidad comerciar con todo el mundo, los gringos son traidores y corruptos segados por la sed de dinero y mantienen de rehén al mundo con su poderío militar. NO A L A FIRMA y si hay sanciones pues a la corte internacional de comercio y ley de reciprocidad y que pase quien pase pues nosotros no los convertimos en refugiados sino lal políticas externas de intervención de USA y la OTAN.