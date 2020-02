Segunda caravana del año con 170 migrantes hondureños cruza a Guatemala rumbo a EE. UU.

Más de un centenar de hondureños salieron en caravana hacia Estados Unidos, conscientes de que las posibilidades de llegar son muy escasas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Más de un centenar de inmigrantes hondureños que integran la segunda caravana que ha salido este año cruzaron este sábado el punto aduanero de Agua Caliente, fronterizo con Guatemala, con el objetivo de llegar a Estados Unidos o México, según declararon varios de ellos a Efe.

Los inmigrantes salieron el viernes desde la terminal de autobuses interurbano de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, en un recorrido de cerca de 300 kilómetros entre esta ciudad y Agua Caliente.

El viernes, la caravana, en pequeños grupos llegaron hasta la ciudad de Nueva Ocotepeque, donde pernoctaron, algunos en el Centro de Atención al Migrante, y otros en las áreas verdes de la plaza central de la ciudad.

Los primeros en salir está madrugada hacia Agua Caliente, alrededor de 50, caminaron varios kilómetros y en algunos tramos fueron llevados en diversos tipos de vehículos, incluidos camiones, hasta el punto fronterizo.

Muchos de ellos, según constató Efe en el punto migratorio, hicieron su registro legal para cruzar a Guatemala.

Menores no pueden salir sin pasaporte y permiso de padres

En el punto migratorio, funcionan dos ventanillas, una de Honduras y otra de Guatemala, en la que no tienen problemas los ciudadanos hondureños mayores de edad que al menos portan su carne de identidad, pero si tienen inconvenientes aquellos que viajan con niños o adolescentes, para quienes se exige que tengan un pasaporte vigente y la autorización de sus dos padres para poder salir del país.

No pueden salir del país adultos que solo porten una partida de nacimiento, ni menores de edad sino es con su pasaporte actualizado, tampoco pueden hacerlo los que viajen solamente con uno de los padres y no lleven la autorización del segundo.

La caravana que avanzó varios kilómetros unida desde San Pedro Sula se fue dispersando y en algún momento hubo diferencias por liderazgos entre los jóvenes que la encabezaban, relató a Efe Gerardo Alonso Muñoz, quien durante un buen tramo encabezó la caravana arropado con una bandera representativa de la selección de Honduras, el único emblema que portaron los inmigrantes.

Muchos de ellos iban enfundados con camisetas con la letra H, que simboliza la camisa de la selección nacional de fútbol de Honduras.

Muchas mujeres y niños

En la caravana venían muchas mujeres y niños que no hicieron su registro en el punto migratorio de Honduras y Guatemala porque los menores venían sin pasaporte.

Efe también conoció el caso de un inmigrante que en la caravana que salió el 15 de enero no hizo registro migratorio, sin embargo, cruzó a Belice desde Guatemala y esta vez que quiso salir legalmente de Honduras fue requerido por las autoridades migratorias de Guatemala que le indicaron que tenía que pagar una multa de unos 700 quetzales por la irregularidad cometida en su país.

“No me queda de otra, me tengo que ir por punto ciego, tengo mi pasaporte hondureño, pero no puedo salir legalmente de mi país”, indicó el inmigrante mostrando su documento y la página donde tenía un sello migratorio de Belice.

La segunda caravana se suma a al menos otras cuatro que se registraron desde el 13 de octubre de 2018, cuando más cinco mil inmigrantes según fuentes oficiales, se fueron de su país aduciendo la mayoría de que no encuentran trabajo y la violencia criminal que vive el país centroamericano.