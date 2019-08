Solicitan retiro de antejuicio contra ministro de Gobernación por posibles delitos en firma de acuerdo migratorio

La justicia nos demostrará de nuevo que el pacto de corruptos encabezado por el payaso morales y los cuques que lo mangonean, ya pagaron para que no se le quite la inmunidad al muñeco de ventrílucuo, por más solicitudes de quitar el antejuicio a los integrantes del gabinete del desgobierno y al payaso, de ahí no pasarán