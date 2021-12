Subsecretaria de Estado de EE. UU. reitera la necesidad de luchar contra la corrupción y de tener independencia judicial en Guatemala

La funcionaria estadounidense indicó que su trabajo es la asistencia humanitaria para las personas que han sido desplazadas, por lo que en los últimos años EE. UU. ha provisto 207 millones de dólares para el apoyo humanitario en Guatemala, El Salvador, Honduras y en México también.

Dijo que hay compromiso fuerte de su país detrás de este esfuerzo para establecer este nuevo centro de recursos para migración en Xela.

En otro tema, respecto del sector judicial en Guatemala, Uzra Zeya dijo que ven la independencia del sector judicial como algo crítico para una democracia sana.

Manifestó estar contenta por haberse reunido con jueces y expertos en este tema como parte de su visita.

Lucha anticorrupción

“Yo puedo decirles que el presidente Biden ha elevado la anticorrupción y el combate como una prioridad de seguridad, eso será uno de los puntos focales más críticos de la Cumbre por la Democracia que se llevará cabo virtualmente la próxima semana”, añadió.

Señaló que ven democracias grandes y pequeñas atacadas por la corrupción que tiene el potencial para erosionar las raíces de la democracia, la rendición de cuentas y el sistema judicial.

Resaltó las acciones tomadas este 2021 para sancionar “oficiales” en Guatemala y en otros países también para aumentar la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

“Nosotros apreciamos todas esas luchas anticorrupción en Guatemala, estamos muy comprometidos a seguir trabajando con ustedes”, manifestó.

Agenda de la Cumbre

Respecto de la agenda de la Cumbre por la Democracia indicó que esta tratará el totalitarismo, el combate a la corrupción, como avanzar en tema de Derechos Humanos en casa y en el extranjero.

Dijo que están agradecidos a los esfuerzos del embajador en Guatemala, William Popp, y de sus socios guatemaltecos que trabajan con ellos en esta agenda.

Añadió que la Cumbre es parte de un esfuerzo de Estados Unidos para centrarse en los Derechos Humanos y los valores democráticos en la política exterior, “que esa es la dirección que quiere tomar nuestro presidente”.

Libertad de prensa

Uzra Zeya señaló que las amenazas y el acoso contra periodistas “son inaceptables” en cualquier país y ciertamente en Guatemala.

“Creemos que una prensa libre e independiente es esencial para una democracia libre y sana”, resalto.

Expresó que estuvo honrada de estar con el embajador y de reunirse con varios periodistas que hacen trabajo muy importante en Guatemala. Dijo que apoyan que haya información para el público y que sean los gobiernos que rindan cuentas, por lo que están contentos de apoyar los esfuerzos de una prensa independiente.

El embajador de EE. UU. en Guatemala, William Popp, resaltó que han visto a los periodistas y a la prensa libre como pilar de la democracia, no solo en Guatemala, sino en otros países del mundo.

También indicó que el martes 30 de noviembre se reunieron con varios periodistas “muy valientes”. Resaltó el compromiso de la prensa para informar de lo que pasa en el país y fortalecer el estado de derecho.

Atención a refugiados y la comunidad

La subsecretaria Zeya informó que la reintegración de los retornados es una prioridad para los Estados Unidos y para la Usaid que trabaja con el gobierno de Guatemala y con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para ofrecer apoyo y ayudar a que proceda exitosamente la reinserción.

Dijo que este Centro de Atención para personas Migrantes y Retornadas en Xela es incluyente para dar la bienvenida a todas la nacionalidades y están contentos de la sociedad con la agencia de la ONU para los Refugiados en este propósito.

En su intervención en la inauguración de este Centro, manifestó estar contenta de estar en Quetzaltenango para celebrar este logro que no sería posible sin el apoyo del gobierno de Guatemala, organizaciones internacionales y los socios no gubernamentales.

Indicó que el presidente Biden prioriza las respuestas humanitarias y que sean colaborativas y manejadas de forma humana para para llegar a la raíz de esta movilización forzada en el largo plazo.

Añadió que trabajan para implementar estrategias en responsabilidades compartidas. Agregó que esas acciones coordinadas con los gobiernos en la región, es para aumentar los canales legales y el acceso a protección.

Explicó que esta iniciativa de habilitar estos centros es la colaboración de actores principales en el Gobierno de Guatemala y el sistema de Naciones Unidas para implementar una respuesta.

Resaltó que mucha agencias están involucradas para poder tratar diversas necesidades y desarrollar el concepto de estos centros para que atiendan a la medida las necesidades de la comunidad local y las personas que se movilicen.

Atenderán a personas de cualquier nacionalidad, incluidos refugiados que necesitan protección internacional, sobrevivientes de tráfico y de violencia de género, como niños vulnerables.

Cada Centro está diseñado para llenar las necesidades y tendrá información en múltiples idiomas para los servicios sociales disponibles.

“Estamos comprometidos para trabajar juntos para encontrar soluciones, agradecemos a Canadá y a otros socios que están trabajando con nosotros para expandir la migración legal a lo largo de la región”, expresó.

Anunció que establecerán otro Centro de Atención para personas Migrantes y Retornadas en Huehuetenango y hay colaboración de gobierno y socios internacionales.

Función del Centro en Xela

Jorge Peraza, jefe de misión de la OIM para Guatemala y Honduras, informó que Quetzaltenango fue priorizado porque de acuerdo con las estadísticas que manejan, en municipios aledaños se registra mayor migración. Dijo que entienden que hay una migración de retorno importante y la idea es tener un Centro que esté lo más cerca posible de las personas que quieren atender, que tienen el perfil de potenciales migrantes.

También darán otros servicios para prevenir la migración irregular, por lo que tratan de conectar con programas de migración laboral. Además, acompañan una campaña para la migración regular hacia México.

La idea es ofrecer alternativas con las visas H2 de trabajo y llegar a la gente que requiera orientación y servicios.

Darán acompañamiento a Migración para el registro y recepción de solicitudes de protección internacional. También verán cuáles son las necesidades de las personas.

Trabajarán el tema de certificación de habilidades para retornados, ya que muchos saben distintos oficios.

Entre dos o tres meses abrirán otro Centro en Huehuetenango bajo la estrategia de acercarse a la gente. Están en análisis tener líneas telefónicas para la orientación y habrá unidades móviles para acercarse a la población y saber qué servicios no da el Estado Guatemalteco.

La inversión en Xela es de unos 3 millones de dólares para el primer año de operación.

Carlos Carrera, representante de país de Unicef en Guatemala, dijo que uno de los propósitos es que el Centro de Xela provea información y referencia de servicios para retornados y los que desean migrar, pero que sea de forma segura y regular.

120 mil menores en la frontera

Añadió que en el último año, unos 120 mil niños guatemaltecos han sido identificados en la frontera sur de EE. UU.

Al menos la mitad no acompañados, y la política actual de EE. UU. es no retornar a los niños no acompañados, pero sí a las unidades familiares con niños.

México sí mantiene una política de retornar a niños no acompañados, lo que requiere una recepción y ubicarlos de forma segura.

La mayoría son adolescentes con familia ya residiendo en EE. UU.

Entre las causas de la migración de los menores es la falta de oportunidades, entre estas educativas. También por razones de inseguridad.