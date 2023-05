Video: así fue el rescate en helicóptero de migrante guatemalteco que estaba perdido en el desierto de Arizona

“En las montañas al oeste de la I-19, los agentes de la Estación Nogales respondieron a una llamada al 911 y localizaron a un ciudadano guatemalteco de 21 años en apuros”, describe la publicación.

Añade que “luego del tratamiento de un agente de EMT, BORSTAR levantó al migrante a un lugar seguro con la ayuda de @Arizona_DPS #SavingLives”.

En el video se observa cómo el agente fronterizo asegura a su cuerpo al migrante y luego lanza señales al piloto del helicóptero para que los lleve hasta la aeronave.

De momento la identidad del guatemalteco no ha sido revelada. Tampoco se sabe en qué condición migratoria quedaría.

El área donde fue localizado el joven guatemalteco es utilizada por traficantes de personas para el paso de migrantes desde México hacia EE. UU.

Las autoridades de la Patrulla Fronteriza han informado que esta temporada del año las temperaturas en el desierto de Arizona son extremas, pues durante el día el calor es sofocante y por las noches el frío puede causar hipotermia, por lo que hacen un llamado a evitar emprender ese peligroso viaje.

4/23: In mountains west of I-19, Nogales Station agents responded to a 911 call and located a 21-year-old Guatemalan citizen in distress. Following treatment from an EMT agent, BORSTAR hoisted the migrant to safety with assistance from @Arizona_DPS. #SavingLives pic.twitter.com/HkvoRScIzL

— John R. Modlin (@USBPChiefTCA) May 1, 2023