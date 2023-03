“Ya no pudimos contactarlo, ni llamarlo”: padre de migrante espera que su hijo no esté entre víctimas de incendio en Ciudad Juárez

Rocché Chiquival trabajaba como ayudante de albañil junto a su padre; sin embargo, ante la crisis económica y las precarias condiciones en que vive su familia, consideró emprender el viaje a Estados Unidos y encontrar la manera de apoyar a sus padres y hermanos.

Pero la esperanza se quebró y ahora su familia espera saber con certeza si Francisco, al igual que su cuñado, Miguel Rojché Sapalú, están entre las víctimas del siniestro que se registró la tarde del pasado lunes 27 de marzo en un centro migratorio custodiado por el Gobierno mexicano, ubicado en la fronteriza Ciudad Juárez.

Último contacto

La ruta que conduce a la vivienda en la que residía Francisco es de difícil acceso. Ubicada en la parte alta del cantón Siete Vueltas, en la aldea San Pedro Cutzán. Solo existe un callejón de un metro de ancho para ingresar hasta ella.

Para Manuel de Jesús Rocché, padre del migrante, le es duro asimilar que su hijo haya padecido en el incidente y sea una de las víctimas mortales. Recuerda con pesar el último contacto que hubo entre ellos.

Su hijo salió de su vivienda y abandonó Guatemala el pasado 19 de marzo. Durante el trayecto, Francisco les enviaba su ubicación por mensaje al teléfono celular, pero el último ingresó el 24 de marzo.

“El mensaje nos cayó un día sábado, después de eso ya no pudimos contactarlo, ni llamarlo. Al final de cuentas, ayer me confirmaron que se murieron. No hemos confirmado aún”, declaró.

Esa fue la última vez que tuvieron contacto hasta enterarse de la tragedia ocurrida en México.

En espera de noticias

Según cuenta, recibió la noticia por parientes que radican en Estados Unidos, pero sigue a la espera. Denunció que hasta ahora las autoridades no les ha facilitado información de su paradero ni del proceso de repatriación.

Los avisos que circularon rápidamente en las redes sociales, entre estos un listado que se hizo público por autoridades mexicanas que incluyen ambos nombres.

Francisco viajó acompañado de su cuñado, Miguel Rojché Sapalú, de 39 años, residente de la misma aldea.

Recuerda que Miguel hizo un préstamo en un banco para pagarle a un “coyote” para que “los llevara a Estados Unidos”.

Piden apoyo

Rojché trabajaba en una bananera con un salario de Q95 por día, lo que se volvió insuficiente para suplir los gastos de sus hijos y esposa.

En su vivienda, sus hijos y esposa lloran su muerte; sin embargo, mantienen la esperanza de que regresará, ya que por medio de una llamada del Ministerio de Relaciones Exteriores se les indicó que no han localizado su cadáver y es posible que esté internado en un hospital.

La familia se aferra a esta esperanza, pide apoyo y ruega por que regrese a casa.