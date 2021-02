Abstencionismo abre la puerta para que grupos cuestionados controlen el Cang

El gremio de abogados votará el próximo martes desde las ocho de la mañana a las seis de la tarde. Fotografía: Prensa Libre.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) recibió nueve planillas que competirán por la Junta Directiva y ocho que buscarán ocupar el Tribunal de Honor, pero si ninguna de las propuestas recibe un apoyo superior al 51% del total de votos habrá una segunda vuelta el 16 de febrero entre las dos que reciban mayor apoyo.

Para expertos en la rama del Derecho no es nada raro que se tengan tantas opciones para dirigir el gremio profesional porque se traduce a un escalón de poder dentro del sistema de justicia, ya que este órgano obtiene representación en comisiones de postulación clave como para la elección de fiscal general y Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Pero la primera tarea que tendrán las nuevas autoridades del Cang será coordinar los eventos de votación para que designe a un magistrado titular y un suplente para la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), lo que aumenta los intereses para el puesto en medio de una coyuntura política y jurídica complicada, según fuentes consultadas.

Aunque las responsabilidades que tendrá el Colegio son grandes, no se traducen a que se tenga una amplia participación de agremiados. Según Ovidio Orellana, presidente del Cang, esperan recibir a 6 mil abogados para las elecciones de este martes, de un total de 36 mil agremiados.

“El no concurrir a un llamado de esta naturaleza puede tener varios componentes, que no les llame la atención un candidato, que no encuentren tranquilidad en la emisión del voto en cuanto a quien van a escoger. Lo otro es que no les interese en absoluto lo que pueda pasar en cualquier elección, o el tema de pandemia en esta ocasión, en fin, pueden ser muchas las razones”, señaló Orellana.

Cooptación judicial

El alto grado de abstencionismo puede provocar problemas mayúsculos dentro del sistema judicial, según David Gaytán, consultor en temas de transparencia y fiscalización, al señalar que la poca participación del gremio hará que aquellos con intereses particulares obtengan cuotas de poder que se traducirán en serias consecuencias para el combate a la impunidad.

“Tenemos que entender que estos grupos criminales tienen la necesidad de cooptar el sistema de justicia como lo han hecho hasta ahora, entonces necesitan intermediarios clave en cada uno de los sectores para lograr su cometido, por eso necesitan colocar a personas afines a estos grupos con intereses criminales en una silla de las comisiones de postulación, a abogados que respondan a sus intereses criminales”, señaló.

En el mismo sentido opina Marco Tulio Sagastume, expresidente del Cang y presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados, quien asegura que la única forma de combatir la criminalidad gremial es con el voto y la participación.

“La ética jurídica, ese es nuestro camino. Yo creo en nuestro gremio, por eso les hago un llamamiento a votar, por el lado que consideren conveniente. Yo estoy en contra de todo lo que es ya una vergüenza internacional, no puede ser que nos vengan a decir de Estados Unidos quién es corrupto y quien no, y que aquí se les proteja por las más altas esferas judiciales, ¡Qué vergüenza para cualquier abogado! Esto tiene que cambiar y la única posibilidad es ejerciendo nuestro voto”, lamentó.

Sin llamado al voto

El desinterés que muestran los abogados puede ser negativo para la anhelada independencia judicial y estado de Derecho, pero además de las estadísticas que ya conoce el Cang habría sido ideal una campaña para el llamado al voto, según José Echeverría, representante del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

“Me parece un poco extraño que el Cang estime una participación mínima y yo creo que lo que nos deberíamos de preguntar y reflexionar es qué están haciendo las autoridades para llamar al voto y para facilitar el voto de sus agremiados, que sea una elección fácil, con suficientes mesas, mejorar esa experiencia de voto también es algo importante”, resaltó.

El presidente del Cang afirma que han tratado de todo momento mantener objetividad, para evitar ocasionar otro tipo de problemas, y una de las principales tareas que tendrán las próximas autoridades ,según él. “No estarlo politizando bajo ninguna circunstancias -al Colegio-, tiene que buscar tener una incidencia positiva en la vida nacional y gremial, buscar ser un horizonte en este país para tratar la manera de ser luz en un momento de oscuridad”, resaltó.