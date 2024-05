En tres departamentos se interpusieron acciones legales en contra de la designación de gobernadores que hizo el presidente; argumentan que se nombró a personas que no conformaban parte de las ternas enviadas.

Las pugnas por la elección de gobernadores continúan y en tres departamentos en los que el presidente Bernardo Arévalo nombró recientemente a sus funcionarios se presentaron recursos legales. Las acciones piden que se deje sin efecto la acción del presidente de designar a los gobernadores, así como devolver las ternas.

En Alta Verapaz y Huehuetenango, dos de los postulantes que integraron las primeras ternas presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra el mandatario por la decisión de devolver las ternas por considerar que no contenían a personas idóneas. Según los amparistas, esta decisión es "arbitraria" y Arévalo "se extralimita de sus funciones".

En ambos recursos se justifica que la ley sí faculta al presidente a devolver las listas a los representantes no gubernamentales de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), en el caso de que los integrantes no cumplan con los requisitos establecidos en la normativa legal; sin embargo, en estos casos señala que sí se cumplía con la papelería requerida en ley y que no aceptarla por falta de idoneidad violenta los derechos de los postulantes.

Quienes interpusieron los recursos legales son María Magdalena Ordoñez, de Huehuetenango, quien integró la primera terna del departamento y Leonor Pérez Cal, de Alta Verapaz, representante del pueblo maya Poqomchí ante del Codede de ese departamento.

De acuerdo con el desarrollo de la elección, los 22 Codedes remitieron a la presidencia las listas con tres postulantes a gobernador titular y tres suplentes, los cuales fueron seleccionados entre todos los aspirantes que presentaron papelería. Posteriormente, el mandatario eligió solo en cinco departamentos a través de los listados recibidos y devolvió las demás listas por no encontrar personas que pudieran "recibir la confianza pública".

Se solicitó una postura a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia respecto a los reclamos, la cual será añadida cuando sea recibida por esta Redacción.

En Izabal también se interpuso un amparo, pero este fue en una Sala Mixta que resolvió dejar sin efecto la sesión del Codede en la que se conformaron las ternas y ordena al Codede volver a sesionar y nuevamente conformar listas. En este caso, la decisión sí es apelable.

El gobernador de Izabal, Carlos Tenas, comentó a medios locales que debido a que ya se analizó jurídicamente la resolución en conjunto con la Presidencia, y que esta aún no está en firme, no afectaría su toma de posesión ni el ejercicio de sus funciones.

"Sin embargo, -el amparo- no está dirigido en contra del Acuerdo Presidencial 94-2024, del 26 de abril de 2024, a través del cual el presidente nombró a mi persona para el cargo de gobernador. Consecuentemente, bajo esa premisa jurídica, como abogado que soy, y también con las consultas que se hicieron a la asesoría jurídica presidencial, coincidimos en que el amparo no está dirigido hacia los motivos por los que se me designó", declaró Tenas.

Además, en Quetzaltenango se conoció que también se presentará una acción legal que podría afectar la designación del gobernador Aldo Herrera Schell y se analiza el reclamo en algunos departamentos en donde Arévalo nombró personas fuera de las ternas remitidas.

Antecedente

En 2017 los diputados Carlos Barreda y Orlando Blanco, en ese momento integrantes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), promovieron un amaro en contra del expresidente Jimmy Morales por la elección de gobernadores. En ese contexto, la CC opinó que se violentó el proceso al no elegir a una persona de las ternas enviadas por los Codedes.

Se dictó que tales nombramientos se dejaran sin efecto, lo que obligó a Morales a seleccionar entre las personas postuladas por los representantes no gubernamentales.

Dicho amparo se originó puntualmente por la elección del gobernador de Sacatepéquez, pero la resolución dejó sin efecto las designaciones en 16 departamentos.

Con este precedente, algunos analistas consideran que podría ahora darle la razón a los amparistas y Arévalo necesite de nuevo repetir la designación de gobernadores por lo menos en siete departamentos donde se eligió a los representantes que no estaban dentro de las ternas.

Afecta ejecución

El secretario de planificación, Carlos Mendoza, reconoció que la falta de goberndores provocó atrasos en la ejecución del presupuesto en los departamentos, tal como comentaron en diferentes ocasiones algunos alcaldes.

"El principal problema ahorita es que por el tema de la elección de gobernadores los procesos para distribuir esos fondos -de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición- y ahora hacer los convenios con las municipalidades se han retrasado. Cuando uno entra ahorita al Sistema Nacional de Inversión Pública (Snip) pues se ve que prácticamente no hay ejecución en el primer cuatrimestre del año", señaló el secretario.

Respecto a los amparos, reconoce que hay que esperar las resoluciones de la Corte para saber si afectarán, pero si refiere que hay "preocupación por la ejecución".

A diferencia de la postura que el presidente ha mantenido frente a la presna, cuando ha comentado que todos los procesos han avanzando con normalidad en los departamentos y que la tardía elección de gobernadores no repercutía en atrasos en los proyectos.