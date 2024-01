Acuerdos entre diputados aliados serán claves en el control del Legislativo

Semilla no solo se queda sin la presidencia y la primera secretaria sino también pierde todos los derechos que tiene una bancada.

Los 23 diputados que fueron electos dejarán de ser el bloque oficialista para convertirse en independientes. No tendrán derecho a presidir comisiones de trabajo, no podrán citar funcionarios de gobierno y en las reuniones de jefes de bloque, en donde se fija la agenda legislativa, tendrán voz más no voto.

Hasta el pasado martes, Semilla hablaba de un pacto con varios bloques que incluía la discusión de iniciativas de ley. Analistas consultados consideran crucial que las negociaciones que se realizaron durante los tres días que Samuel Pérez tuvo la presidencia sean sólidos.

Mensaje positivo

Pérez dejará el despacho de la presidencia y Andrea Villagrán la primera secretaria, puestos que en conferencia de prensa dijeron que cederán en una nueva elección a la alianza consolidada el domingo 14. Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep) calificó la postura de Semilla como madura.

“Me parece que lo valioso de este mensaje es la práctica de una política diferente y de respeto, de mucho compromiso y de ejemplo que respeta el Estado de Derecho” refirió Hidalgo. Aunque la postura de Pérez quien dijo que no buscará que se recupere la figura de bloque en el Congreso, no es compartida por el analista, ya que señaló que deja al partido sin una representación oficial.

Hidalgo destaca que ahora es importante ver la unidad que deben de mantener los 23 diputados, ahora independientes, porque a pesar de no estar protegidos bajo el marco de un bloque deben de respetar los ideales del partido con el que se promocionaron en campaña.

Este último punto es crucial para que el partido político no muera, a pesar de una suspensión, indicó María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien). “Su fortaleza será que sean transparentes en las negociaciones, eso es importante porque hondean la bandera anticorrupción”, remarcó la investigadora.

Para consolidar toda la transparencia anunciada en campaña, los diputados independientes tendrán que confiar que los acuerdos políticos sean lo suficientemente robustos.

Aceña puntualizó que ahora ellos deben de impulsar su agenda, hacer acuerdos y obviamente “negociar” posibles leyes.

La comisión clave

Previo a ser notificados por el máximo órgano constitucional, la alianza acordó la distribución de las 38 salas de trabajo que integran el Legislativo. Semilla como tercera fuerza política le correspondía comisiones claves. Los analistas consultados estiman que una comisión crucial para gobernabilidad del Estado es la de Finanzas Públicas y Moneda.

Dicha sala cada año queda en manos del partido oficial, ya que se encarga de analizar, discutir y dictaminar cualquier reajuste presupuestario que el Ejecutivo llegue a necesitar, sin contar la relevancia que cobra al momento que discuten el Ejercicio Fiscal con el que trabajará el gobierno.

“La Comisión de Finanzas, a mi criterio es la más importante, ellos tienen que hacer una buena negociación y que la directiva – de la sala – sea a fin a ellos”, destacó Aceña, quien agregó que “los independientes” tendrán que hacer que esta quede en las manos del partido de mayor confianza para ellos.

¿Planilla en riesgo?

Pese a que los dos diputados de Semilla que fueron parte del problema legal para anular la elección de la Junta Directiva dieron un paso atrás, dicha postura no fue adoptada por uno de los representantes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) también cuestionado por la CC.

El bloque verde sostiene que Maldonado, no tiene impedimento para integrar una propuesta de planilla. El congresista fue electo como primer vicepresidente en la planilla que encabezó Pérez.

Pero a consideración de Hidalgo, era oportuno que el congresista siguiera el ejemplo de los diputados Pérez y Villagrán, ya que su sola presencia en una planilla podría motivar una nueva suspensión o duda legal.

“Me parece que se genera algún tipo de riesgo porque no hay certeza que sean lo suficientemente correctos para participar, ellos ponen en riesgo la planilla ante una eventual segunda victoria”, remarcó el analista.

El grupo afín a Maldonado, quien era la mano derecha de la excandidata presidencial, Sandra Torres, aseguran tener documentos oficiales de Organizaciones Políticas, del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, pero esta dependencia ha mostrado un cambio drástico de posturas en las últimas semanas, como por ejemplo el no aceptar de oficio la renuncia de Bernardo Arévalo, como secretario general del partido y cambiar criterios sobre el estatus de Semilla.

Aliados

La directiva quedó integrada por diputados de Viva, Cabal, UNE, Bien, Victoria y URNG-Maíz.