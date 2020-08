Al menos 20 organizaciones de Xela declaran no gratos a tres diputados

Los tres diputados de siete que tiene el distrito de Quetzaltenango fueron declarados por ser parte del listado de legisladores que el Ministerio Público solicitará antejuicios, lo cual evidencia una vez más su execrable comportamiento legislativo.

“Por lo tanto y después de consultar a nuestras organizaciones, los pueblos y territorios hemos decidido declararlos ´Non gratos´ en todo el territorio de Xela.

Las organizaciones que firman la declaratoria de no grato consideran que cada cuatro años se evidencia el débil sistema “democrático” que se encuentra mercantilizado, que dando electos aquellos que más “invierten” y se “comprometen” con los poderes fácticos y por ello no expresan las necesidades del departamento.

Los grupos señalan que muchos de los diputados carecen de criterios de reconocida idoneidad y llegan al Congreso carentes de legitimidad y soporte social. Que no existen canales de comunicación, ni mecanismos para que se realice un verdadero proceso de representación.

“El Congreso se encuentra totalmente cooptado por el llamado “pacto de corruptos” el cual se nutre con los ‘ávidos’ nuevos diputados que como sus partidos se pliegan de manera servil al mejor postor y la agenda regresiva en contra de los Derechos Humanos, conquistas sociales y particularmente a reforzar su modelo neoliberal que privilegia al gran capital, a las empresas transnacionales”, expresan en el comunicado.

Las organizaciones consideran que Duay Martínez del partido Vamos ha sido una pieza clave para operar los préstamos y demás procesos de transferencia y aprobación de los créditos internacionales con los que “financian” la gestión de la pandemia, que dicho sea de paso no alcanza ni el 20% de ejecución de los fondos supuestamente destinados a la atención de la emergencia del covid-19.

Señalan que el diputado Nery Mazariegos del partido Viva y quién preside la Comisión de Salud, la cual ha tenido un papel destacado para avalar los préstamos millonarios, pero se ha mantenido al margen en cuanto al proceso de fiscalización y ejecución de los fondos destinados a combatir la Pandemia.

Esto se evidencia con el silencio ante la demanda urgente y publica que han realizado los trabajadores de la salud del Hospital Regional de Occidente.

Mientras que el diputado Gerardín Ariel Díaz del partido Valor de manera reiterada apoya las votaciones de la agenda regresiva y hasta el momento no se conoce ninguna acción o iniciativa de ley propuesta por este señor en relación con el distrito de Quetzaltenango.

Por aparte, Aree Alvin Aguilar López del bloque oficial ha transitado sin relevancia, más que aportar su voto en cada una de las decisiones erradas y de la agenda regresiva promovida por el Pacto de Corruptos.

El diputado Rubén Misael Escobar de la UNE es totalmente invisible en el departamento, más allá de votar en apoyo a la agenda regresiva es conocido por sus ausencias reiteradas.

Los grupos detallan que los únicos diputados que han mantenido una actitud coherente con los intereses de la población son Adán Pérez y Pérez de Winaq Emilio de Jesús Maldonado del partido Humanista.

“A ellos les pedimos que se mantengan en esa línea, ya que estamos al tanto de su gestión legislativa y que puedan hacer el llamado a los otros diputados a reorientar las decisiones que son lesivas al pueblo”, explican en el comunicado.

El diputado Martínez al ser consulado indicó que las organizaciones que han firmado el documento, no se han manifestado públicamente para confirmar si ellos la firman o no ya que muchas veces se da que no firman.

“La gente hace notas y pone que otros la ratifican, aparte es muy frecuente que grupos quieren ciertas cosas que no se les puede cumplir por no ser legales y eso genera malestar, es normal en nuestro medio y cada uno se manifiesta de la forma que cree correcta es parte de la democracia es de respetarlo si son ellos quienes firman”, dijo el diputado.

El diputado Nery Mazariegos dijo que no entiende porque algunas personas influyen tanto en varios sectores de la población.

“La publicación no tienen una acusación clara, lo más claro que yo veo en el escrito es que no ha habido ejecución en los préstamos otorgados a al ejecutivo y ahí no tenemos nosotros la culpa, es el ejecutivo el responsable de cubrir las necesidades con el recurso otorgado no lo diputados”, expone.

Además, desde la Comisión de Salud hemos gestionado los pagos de los médicos y gracias a ello les han pagado.

“Le querían quitar Q40 millones del presupuesto a los hospitales de Covid en Xela y al Regional e hicimos la gestión y logramos hasta el momento que no se los quiten y que sigan ejecutando, ese es nuestro trabajo, pero no cabe duda que detrás están personas que han participado infinidad de veces en las elecciones y nunca han obtenido la preferencia del electorado por eso actúan de esa manera engañando a la población”, concluyó Mazariegos.

Mientras que el diputado Gerardín Díaz no ha respondido los mensajes enviados.

Las organizaciones que firman el documento:

Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo -AMUTED, Centro Ecuménico de Integración Pastoral -CEIPA, Asociación para la Promoción, Investigación y Educación en Salud en el Occidente de Guatemala -PIES de Occidente, Asociación Agua del pueblo -ADP, Instituto de Estudios Superiores TULAN, Red de Mujeres de Quetzaltenango, Movimiento Tzuk Kim Pop, Museo Ixkik del Traje Maya- Red Departamental de Mujeres de Quetzaltenango, Consejo Maya K´iche ´de Quetzaltenango. Asociación IXOQUIB MIRIAM, Red de Mujeres IXOKIB NOJ, Asociación Flor del Campo, Alcaldías Comunitarias de: Choquí Alto, Xecaracoj, Llanos del Pinal, Chitay, Pacajá Alto, Choquí Bajo, Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango, Comisión Ciudadana de Transparencia de Quetzaltenango -CCQ, Red de Cineastas Mayas – RECMA, ASOCRECER, Asociación Comunitaria para el Desarrollo -SERJUS Centro de Medios Indígenas Independientes, B´alam Saqbe´