Alcaldes podrán gastar más en época electoral

“No puedo dar declaraciones”, dijo el presidente de la Comisión, Cándido Leal, al preguntarle sobre el debate que se dio a lo interno de esa sala de trabajo, ya que, de los 21 integrantes, 13 votaron a favor, siete se abstuvieron y uno lo hizo en contra. En tanto, comienzan a surgir dudas sobre la redacción del proyecto.

Con más poder

Los primeros artículos de la normativa que fueron modificados son los relacionados con la potestad que tendrán las autoridades superiores de cada institución para gastar, y los montos máximos para cada modalidad de compra.

La actual ley establece que, para los organismos Legislativo y Judicial, la autoridad administrativa —directores o gerentes— deben licitar hasta por Q900 mil, pero con la nueva norma lo harán por un monto que no exceda los Q2 millones. Cuando sea superior a esta cantidad, los encargados serán las juntas directivas, pleno de magistrados, ministros y secretarios.

Para las municipalidades y sus empresas aplican las mismas modificaciones, por lo cual los alcaldes podrán adquirir contratos sin que pasen por los concejos cuando no superen los Q2 millones.

“Se da la discrecionalidad a los alcaldes y ministros para que ellos designen a dedo a qué empresa o proveedor harían la contratación”, resumió el diputado del Grupo Parlamentario de Oposición (GOP) Orlando Blanco.

El artículo 53 del proyecto menciona las nuevas modalidades de adquisición.

La compra de baja cuantía ya no sería de hasta Q25 mil, sino de Q35 mil; se sustituye la compra directa por la figura de compra simplificada, que podrá efectuarse hasta por Q125 mil, pero si se trata de adquirir alimentos no preparados y otros productos perecederos se otorga la facultad de gastar bajo esta modalidad un monto que no sobrepase los Q2 millones.

Mediante su voto razonado, Samuel Pérez, representante del bloque Semilla, dijo que Giammattei y los bloques aliados insisten en una estrategia electoral para unirse con los alcaldes a costa del malgasto del dinero público.

De acuerdo con Lázaro Zamora, representante del bloque Unionista y que no firmó el dictamen, la iniciativa, aunque es necesaria, merece mayor discusión.

En opinión del diputado del bloque Todos Otto Callejas, esta nueva propuesta simplifica las compras, por lo que cualquier funcionario y alcalde tendrá la facilidad de adquirir bienes y servicios, mientras que el legislador por Viva Rudy González indicó que esta norma es necesaria porque “los alcaldes no cuentan con la apertura, y esto limita sus funciones”.

La normativa agrega que las comunas podrán hacer adquisiciones por la cantidad que sea necesaria mediante compra simplificada, si el fin es restituir los servicios públicos, siempre que hayan sido afectados por hechos naturales o actos previsibles comprobables.

Una nueva dirección

El nuevo proyecto también establece la creación de la Dirección de Contrato Abierto y Convenio Marco, que podrá autorizar a una sola entidad para efectuar un contrato abierto, tomando en consideración el tipo de productos, volumen y condiciones de compra. Refiere que la junta de calificación adjudicará a diferente oferente para un mismo renglón, siempre que no supere la variación de precios mayor del 10 por ciento, en relación con la oferta más baja.

El artículo 56 explica que el “convenio marco” permitirá que se suscriban convenios con uno o más proveedores para la adquisición de bienes, suministros o servicios de uso general.

Pablo Hurtado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), indicó que los montos o el techo no deben determinar la modalidad de adquisiciones, pues no es ampliándolo como se agiliza una compra.

Añadió que es necesario hacer una “actualización al sistema de compras públicas y que realmente se puedan incorporar elementos que fortalezcan el sistema y que cumplan con el objetivo de administrar el Estado”.

Prensa Libre intentó obtener la opinión del presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, Francisco Mejía, y del alcalde de Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, Alexis Quevedo, quienes ven el tema, pero no respondieron a las llamadas.

Presidente ofrece recursos

El 29 de julio pasado, en la Feria Municipal de la Energía organizada por el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), asistió el presidente Alejandro Giammattei y alrededor de 170 alcaldes. En la actividad el mandatario pidió a los ediles formar un frente común para presionar al Congreso para que apruebe la nueva Ley de Adquisiciones del Estado.

“Todos van a recibir más —presupuesto vía situado constitucional— y lo van a recibir en un año que a muchos les interesa” dijo el presidente a los invitados. Por ello requirió la creación de un frente común para solicitar a los diputados distritales que se apruebe la nueva Ley de Adquisiciones del Estado. Enfatizó en que los alcaldes podrán hacer más compras directas sin tantas licitaciones.