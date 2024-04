En los últimos días se realizaron reuniones para programar proyectos del 2025, pese a que este año no se han iniciado las ejecuciones por falta de nombramientos.

Un mes después de la primera designación de gobernadores en ocho de 22 departamentos, aún no se concluye con el nombramiento del resto de funcionarios, debido a que el presidente Bernardo Arévalo devolvió más de la mitad de las listas recibidas, porque las personas “no eran idóneas para depositar la confianza pública”.

Esa situación llevó a atrasos en el avance de la ejecución por parte de los gobiernos locales. Al menos cuatro de ocho alcaldes representantes ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) señalaron que les afecta la falta de gobernadores.

El gobernador es quien preside el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), dirige las reuniones y es la persona, entre otras atribuciones, que firma los convenios de los proyectos que se ejecutarán.

Sin avances

“Los avances físico-financieros de los proyectos que están en ejecución no han caminado, no los han operado; entonces, llevamos tres meses de atraso”, aseguró el alcalde de Palencia, Guadalupe Reyes, quien es el representante de la región metropolitana en el Consejo Nacional.

En el departamento de Guatemala, el gobernador es Diego de León Barrios, uno de los pocos nombrados en marzo, pero el jefe edil sostuvo que la elección tardía causó atrasos en las obras que deben ejecutarse este año. A ello se suma que aún faltan los nombramientos de dos directores.

“La verdad, —estamos— muy preocupados, porque primero hubo un nombramiento tardío del señor gobernador, quien no ha nombrado al director ejecutivo ni al financiero”, expresó Reyes.

También contempló los tiempos de los procesos de licitación y compra que deben efectuarse para ejecutar y luego firmar los convenios que se realicen.

La misma situación ocurre en las regiones Central, Suroccidental, Noroccidental y Suroriental. Los jefes ediles representantes confirmaron tanto los atrasos en la poca ejecución y en el nombramiento de directores.

Los alcaldes advirtieron de que repercutirá en proyectos de arrastre para el próximo año, pues ya están en desarrollo las proyecciones para el 2025.

“No se puede pensar ya en el 2025, porque todo va a depender de cómo avancen los proyectos en el 2024. Ahorita se está trabajando en la verificación de los expedientes”, refirió el jefe edil de Santa Apolonia, Chimaltenango, Selvin Pinzón.

A su criterio, eso les afecta, pues las obras que no se finalicen deben ser incluidas en el presupuesto del año entrante y comprometen los fondos que podrían utilizarse para otros proyectos. En el departamento, el director ejecutivo también se nombró de manera tardía.

Acumulan deudas

La alcaldesa de Aguacatán, Huehuetenango, Mirza Arreaga, coincidió con las declaraciones de los demás jefes ediles. Aseguró que en su municipio tampoco han comenzado a ejecutar. Además, manifestó que tienen pagos pendientes a contratistas, debido a la falta de gobernador y de director.

“Estamos parados —en la ejecución—, porque, como no hay quién firme, hay deudas con algunas empresas. No se pueden dar prácticamente los avances hasta que esté, y ahorita tampoco tenemos director de consejo”, aportó la alcaldesa. Consideró que aún podría recuperarse la ejecución, pero advirtió de que, de tener proyectos de arrastre, se afectaría la gestión de los gobiernos locales.

En esa misma línea se pronunció Carlos Say, alcalde de San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán, quien comentó que no han empezado a ejecutar los fondos, a pesar de que sí hay gobernadora en el departamento. El presidente Arévalo designó a Delfina García como titular.

“No hemos empezado a ejecutar nada, porque los proyectos presentados ahorita en el 2024 están todavía en evaluación en la secretaría del Codede, y cuando termine la evaluación, pues, ya firmaremos los convenios tal vez dentro de un mes y empezamos la ejecución”, detalló.

En el caso de Jalapa, Ricardo Sandoval, jefe edil de San Manuel Chaparrón, confirmó que están también a la espera de que la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) nombre al director ejecutivo. En el departamento también ya hay gobernadora, y es Gladis Vásquez.

Se espera que la elección de los gobernadores se haga entre esta y la otra semana, aunque por el momento no hay fecha programada. También se consultó con la SCEP el motivo por el cual no han sido nombrados directores ejecutivos, pero no se obtuvo respuesta.