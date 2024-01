Alejandro Giammattei: Presidencia revela detalles del cáncer que padeció el mandatario y sobre cómo venció la enfermedad

“Cuando entré a la Presidencia no tenía una sola cana y me veía mejor (…) nadie supo que tuve cáncer; sin embargo, lo enfrentamos, lo decimos y salimos adelante”. Con esas palabras el presidente Alejandro Giammattei reveló el lunes último que padeció la enfermedad, misma que, según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, fue superada gracias a tratamiento de radioterapia.

De acuerdo con la Presidencia, el mandatario mantuvo en reserva dicha información y fue hasta el lunes pasado antes de que hiciera público ese asunto que “de forma espontánea” Informó a la Secretaría de Comunicación que a finales de 2022 “se confirmó la presencia de un padecimiento cancerígeno”.

“Posterior a sus declaraciones de ayer, el señor Presidente de forma espontánea puso de conocimiento a esta institución que a finales de 2022 y posterior a una serie de estudios médicos, se confirmó la presencia de un padecimiento cancerígeno en un área distinta de su organismo que requirió una pronta atención médica la cual fue exitosa para su recuperación”.

A pesar de que el mandatario hizo publico el padecimiento y que se consultó sobre qué tipo de cáncer padeció, la Presidencia solo descartó que se tratara de estómago, como se dijo en 2022.

“Antes de diciembre 2022 circularon rumores y especulaciones irresponsables sobre un supuesto padecimiento de cáncer estomacal, que nunca existió”, detalla la Presidencia.

Además, dijo que, “por tratarse de un tema eminentemente personal, no se brindarán más detalles al respecto”.

Sin embargo, refirió que es la primera vez que Giammattei comparte que “enfrentó y venció al cáncer, para luego salir adelante, en privacidad como lo requiere un asunto de esta naturaleza, del cual no se tenían detalles al alcance”.

Además, se informó que la condición médica del mandatario fue delicada a causa del cáncer que padeció, pero que a pesar de eso y de los tratamientos de radioterapia a los que se sometió no incumplió con su agenda de trabajo.

“A pesar de la delicada situación médica por la que atravesó, el señor Presidente mantuvo sin interrupción su agenda de trabajo al servicio del país y a la vez que recibió dos tratamientos de radioterapia durante fines de semana”, reiteró la presidencia.

“Celebramos que el señor presidente hoy es un sobreviviente de cáncer que ha cumplido con sus responsabilidades como Jefe de Estado y goza de óptimas condiciones de salud”, concluyó la Presidencia.

“Se ha vuelto un escándalo”

Giammattei habló de nuevo este martes 9 de enero sobre el cáncer que padeció y dijo que luego de que hiciera público su padecimiento “se ha vuelto un escándalo”.

Las declaraciones del mandatario se efectuaron ayer durante su discurso en el lanzamiento de la Plataforma Electrónica de Gestión de Movilidad Laboral y Resultados del Programa de Trabajo Temporal 2020-2023, en el Palacio Nacional de la Cultura, donde volvió a resaltar que pese a su dolencia no alteró su agenda de trabajo.

“Ayer conté de un problema médico que tuve y se ha vuelto un escándalo, pero mis radiaciones las hacía sábado y domingo y el lunes con los ministros andábamos en el interior del país en las giras. Nunca falté a mí trabajo, pero logré ser vivir de cáncer”, dijo Giammattei durante su discurso.

“Qué ganaba yo contándosela a la gente”, se cuestionó el presidente al tiempo de afirmar que en su gobierno hay “gente comprometida”.

En 2022 estuvo hospitalizado

De acuerdo con la Presidencia, Giammattei padeció el cáncer a finales de 2022 y coincidentemente el mandatario estuvo hospitalizado en noviembre de ese año, según lo confirmó en ese entonces la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

De acuerdo con una publicación del 29 de noviembre de 2022, Kevin López, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, confirmó que Giammattei estuvo hospitalizado y fue dado de alta luego de practicarse varios estudios médicos correspondientes por una gastritis aguda.

López en un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, agregó que el lunes 28 de noviembre el mandatario permaneció en un hospital de la capital para efectuarse estudios médicos por la gastritis aguda que padece y descartar el padecimiento de una úlcera gástrica.

En el mismo mensaje añadió que el funcionario se encontraba estable y en proceso de recuperación.

El 7 de diciembre de 2022, Giammattei habló de su estado de salud luego de que Presidencia confirmara que estuvo hospitalizado por una gastritis aguda y que surgieran rumores en redes sociales sobre su condición.

“No estoy enfermo. Estoy más nítido que nunca”, afirmó Giammattei en esa ocasión.

“Efectivamente tengo una úlcera. Tengo el derecho de tener una úlcera”, afirmó Giammattei, quien incluso bromeó y “acusó” a los alcaldes y diputados de habérselas provocado. “Una se lo debo a los alcaldes y como tres a los diputados. Los ministros son los que menos úlcera me provocan”.

“Como una úlcera cualquiera sangró un poco, pero lo lograron cauterizar y aquí estamos tranquilos”, aseguró.

Según el mandatario, lo que pretendía era hacer una “aclaración” por lo que ha circulado en las redes sociales, donde se dijo que podría estar “desahuciado”.

“En la última semana y media en las redes sociales, cuatro veces han sacado mi esquela. Le pido a Dios que no se les haga, que no se les conceda”, continúo diciendo.

El 27 de diciembre de 2022, Giammattei habló sobre su salud en una conferencia de prensa en el Ministerio de Finanzas que fue publicada por Noticiero Guatevisión.

“Son noticias falsas que han circulado sobre mi salud que me ha dado la oportunidad de conocer quienes son mis amigos, y gracias a esas noticias falsas he recibido decenas de llamadas, yo tengo la buena suerte de estar bien, no estoy en México, como lo dijeron, que me iba a hacerme un trasplante”, comentó en esa oportunidad el mandatario.

Visita el médico en 2020

El 6 de julio del 2020, una caravana oficial ingresó en un hospital privado en la zona 10 capitalina, lo cual fue grabado y subido a redes sociales y despertó interés sobre el estado de salud del presidente Giammattei.

La Presidencia confirmó en esa ocasión que Giammattei sí asistió al centro asistencial, pero no fue por alguna emergencia o complicación en su salud.

En cambio, dijo que el motivo fue por un chequeo médico de rutina, los cuales son constantes.

Gastritis aguda

La gastritis es un padecimiento que afecta a muchas personas y, a raíz de sus síntomas, deben cambiar su alimentación. A pesar de las restricciones es posible tener una dieta rica y saludable.

Es una enfermedad que se produce generalmente por la infección bacteriana que provoca la mayoría de las úlceras estomacales, aunque no en todos los casos las hay.

Esta puede ser aguda, cuando se da de repente, o crónica, que se presenta lentamente en el paciente.

Asimismo, en la mayoría de las personas, la gastritis no es grave y mejora con el tratamiento adecuado.

Giammattei, médico y cirujano retirado, padece esclerosis múltiple desde su juventud y utiliza un marcapasos en el corazón. En septiembre de 2020, el gobernante fue internado en un hospital al dar positivo para covid-19 y posteriormente se recuperó en su residencia.