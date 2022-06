Alejandro Giammattei y el senador de EE. UU. Marco Rubio sostienen conversación telefónica y estos son los temas que trataron

Se menciona que Rubio es miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

En la información también resaltan que el senador Rubio expresó que la relación de su país con Guatemala es muy importante y reiteró su disposición para apoyar el esfuerzo del gobierno de Giammattei.

Arremete contra funcionarios de Estados Unidos

El presidente Alejandro Giammattei arremetió recientemente contra tres funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. y los acusó de pretender desestabilizar al país; además, confirmó que su inasistencia a la Cumbre de Las Américas de Los Ángeles se debió a que “no podemos ir a un lugar donde no nos tratan bien”.

Las declaraciones del mandatario fueron hechas durante una entrevista con la organización estadounidense Alianza Global por la Libertad, en la que dijo haber sido presionado por el Departamento de Estado en el tema de elección de fiscal general.

“Tomé la decisión de no asistir a la cumbre -de Las Américas-, incluso le mandé una carta al presidente Biden en donde me excusó de asistir por no estar de acuerdo en la forma en la que hemos sido maltratados por personas del Departamento de Estado, que en una clara injerencia en los asuntos internos del país nos presionaron, nos dijeron que iban a tomar decisiones contra Guatemala si, por ejemplo, nombraba a la fiscal o la volvía a nombrar”, dijo Giammattei.

El mandatario hizo señalamientos contra tres altos funcionarios del Departamentos de Estados y señaló que “gente como Todd Robinson, Juan González o Brian Nichols en donde no solo en los tuits del Departamento de Estado, sino de sus redes sociales promueven a todas luces la desestabilización del país, se declaran precisamente contra el gobierno y por esa razón nosotros les hicimos ver que no íbamos, no podemos ir a un lugar donde no nos tratan bien”.

La semana pasada se desarrolló en Los Ángeles, California, la Cumbe de las Américas, un encuentro político con líderes del continente encabezado por Joe Biden, presidente de los Estados Unidos.

Pero la reunión no tuvo el eco esperado, pues varios mandatarios de la región decidieron ignorar la invitación, entre ellos el guatemalteco Alejandro Giammattei.

El Gobierno de Guatemala había dicho que el presidente Giammattei no asistiría a dicho encuentro por cuestiones de agenda, pero el mandatario recientemente dijo que no asistió porque se había sentido presionado por algunos representantes del Departamento de Estado de los EE. UU., ya que aseguró que han tratado de interferir en decisiones de Estado.

Pero una publicación del medio estadounidense New York Times explica que la administración Biden buscó que Giammattei asistiera, incluso habrían enviado una comitiva especial para convencerlo a él y a otros líderes de la zona, como Nayib Bukele, de El Salvador.

“En el período previo a la Cumbre de las Américas, la administración de Biden luchó para evitar la vergüenza de un boicot por parte de líderes clave, solo para encontrar que sus propuestas fueron rechazadas”, cita la publicación.

“La vicepresidenta Kamala Harris llamó a la líder de Honduras para convencerla de que viniera. Se enviaron ayudantes de alto nivel para tratar de convencer a los líderes de El Salvador y Guatemala. Nada funcionó.”, añade la nota.

Aunque el Gobierno de Guatemala ha insistido en muchas ocasiones que la relación entre el país y Estados Unidos es buena, desde diciembre de 2021 en un discurso en la sede en Washington de la fundación Heritage, fue cuando Giammattei empezó a dirigir su discurso sobre la supuesta violación a la soberanía nacional en contra de Estados Unidos.

En esa oportunidad, además de hablar sobre los logros de su gestión y de los desafíos transnacionales de la migración, dijo que “Guatemala seguirá siendo en mi gobierno, aliado y amigo de los Estados Unidos de América aún a pesar de este Gobierno…. Nos consideramos un país aliado y amigo, aunque existan funcionarios de este gobierno que no lo entienden en su justa y verdadera dimensión”.

El discurso de Giammattei sobre la supuesta injerencia de Estados Unidos se personalizó en contra del embajador de Estados Unidos en Guatemala, William W. Popp, a partir de que la misma Presidencia anunció el 17 de enero de 2022 (a partir de consultas hechas por periodistas) que el Gobierno de Alejandro Giammattei y la firma Ballard Partners firmaron un contrato de cabildeo a favor de Guatemala en Estados Unidos por un valor de US$900 mil que pagará China Taiwán.

Como lo documentó el medio Plaza Pública en una reciente publicación “existe un grupo de congresistas estadounidenses -entre ellos Marco Rubio- que se posicionaron recientemente a favor de la fiscal general Consuelo Porras. Junto al senador Michael Lee, Rubió envió una carta al Departamento de Estado para quejarse de supuestas influencias en esta elección”.

María Consuelo Porras Argueta fue elegida este lunes 16 de mayo por el presidente Alejandro Giammattei para seguir en el cargo de fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) por cuatro años más, luego de un proceso señalado de irregularidades e inconsistencias.

La fiscal Porras tiene señalamientos hechos por el Departamento de Estado de EE. UU. que la incluyó en la Lista Engel de actores corruptos, en septiembre de 2021, y le removió su visa y la posibilidad de ingresar a su territorio al acusarla públicamente de “obstruir” la justicia en casos de alto impacto en Guatemala.

“Esta no ha sido una decisión sencilla tomada a la ligera”, dijo el mandatario el día que confirmó en el cargo a Porra y agregó que “los señalamientos mediáticos o políticos que puedan existir según nuestra Constitución (…) no tienen ningún valor para despojar a una persona se su capacidad, idoneidad y honradez”, en alusión a la Lista Engel.