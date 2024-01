Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo no fueron juramentados en el Parlamento Centroamericano este 14 de enero

El expresidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo no fueron juramentados este 14 de enero de 2024 como diputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacén) como se tenía previsto hacerlo a las 17 horas.

El exmandatario de Guatemala no ha dado una explicación oficial respecto de por qué no asumió su escaño en este ente centroamericano, mientras que Castillo, por medio de una carta, explicó que no lo había hecho por “el acontecer nacional”.