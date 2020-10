Alianza oficial retiene la Junta Directiva del Congreso

La Junta Directiva electa tomará posesión el próximo 14 de enero. Fotografía: Congreso.

Con 107 votos a favor, el pleno del Congreso eligió a su junta directiva para el período 2021–2022. El grupo parlamentario que fue reelecto atribuyó el retraso legislativo a la pandemia, y aseguró que la elección de las cortes será una de sus prioridades.

La sesión fue fluida, aunque el ambiente previo a la plenaria fue hostil por los señalamientos de negociaciones espurias del oficialismo con diputados, a cambio de los votos.

A diferencia de las últimas sesiones, donde ha sido difícil contar con el cuórum necesario, incluso para aprobar el orden del día, en esta ocasión, a una hora de la convocatoria, ya se contaba con 95 diputados a la espera de la reunión. Una de las mejores asistencias del año.

Aunque el bloque Movimiento Semilla intentó frenar la elección de la junta directiva para proponer que antes se conociera la de renovación de cortes, solo consiguió 33 votos de respaldo, que no le alcanzaron para alterar la agenda de interés oficialista.

La reconquista de la presidencia del Congreso esta vez fue coordinada por 30 diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afines a Sandra Torres y separados del bloque que lidera Carlos Barreda.

El diputado uneísta Estuardo Vargas fue, precisamente, el ponente de la planilla oficialista que alcanzó 107 votos de respaldo.

“Me permito presentar una planilla integrada por 15 bloques de 19. Esta es una planilla representada por la unidad, por la democracia”, afirmó Vargas.

Así quedó: en la presidencia, el diputado Allan Rodríguez del partido Vamos por una Guatemala diferente (Vamos); en las vicepresidencias, Sofía Hernández, de la Unión del Cambio Nacional (UCN); Luis Rosales, de Valor, y Armando Castillo, de Visión con Valores (Viva).

Las secretarías quedaron a cargo de Carlos López, de la UNE; Rudy Pereira, del Frente de Convergencia Nacional (FCN–Nación); Douglas Rivero, de Partido Humanista; Carlos Nájera, de la UNE, y Jorge García Silva, de Prosperidad Ciudadana.

Los cambios con la actual junta directiva se dan en la primera secretaría que aún es ocupada por Felipe Alejos del partido Todos; en su lugar llegará un diputado de la UNE. La representación de Prosperidad Ciudadana cambia y el diputado Hernán Morán deja la representación a García Silva.

Fue democrática

Ante la inminente victoria de la alianza oficialista, diputados afines a la junta directiva electa razonaron su voto, explicando que el ejercicio fue un claro ejemplo de la democracia.

“Quiero agradecer, primero a Dios, porque es gracias a Él que todos estamos acá. Luego quiero agradecer a esa mayoría calificada, a esos 107 votos, honorables diputados y amigos, por ese voto de confianza que nuevamente me otorgan como representante de esta junta directiva”, manifestó el presidente del Congreso, tras ser reelecto.

El jefe del bloque oficialista, Mynor Mejía, dijo al pleno sobre el resultado de la elección: “En nombre de la bancada Vamos felicitamos a la nueva junta directiva, y solo —quiero— invitarlos a que sigamos en ese rumbo de un país diferente”.

Manuel Conde, jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN), también reconoció la presencia de la oposición, ya que con eso le dieron legalidad al proceso: “Quiero felicitar la presencia de aquellos que no estaban de acuerdo con esta planilla pero están presentes, y su presencia legitima este proceso de elección”.

Ausentes

Los diputados de Todos no estuvieron presentes en la sesión, con excepción de José Ubico, que sí voto a favor de la directiva.

En un comunicado, Todos denunció a Vamos de negociar de manera irregular el apoyo, y advirtió que el diputado que apoyara la planilla oficial sería sometido al Tribunal de Honor del partido.

Tampoco se presentó el bloque Unionista, que este año también fue aliado del oficialismo y en los últimos meses ha marcado distancia de esa alianza.

Denuncian injerencia

Aunque la votación fue contundente, los comentarios en contra del proceso también se hicieron presentes. La diputada Sonia Gutiérrez, jefa de bloque Winaq, manifestó que el proceso carece de honorabilidad.

“No vengamos a llenarnos la boca diciendo que esto es democracia y que acá se va a beneficiar a la mayoría de los bloques legislativos. Si bien es cierto hoy estamos presentes acá y estamos dando la cara, le estamos diciendo al pueblo de Guatemala que este Congreso sigue siendo dominado y que tiene injerencias del Ejecutivo”, señaló.

El bloque UNE que controla Barreda no asistió al pleno y, según explicó el jefe del grupo, tampoco se presentó una contrapropuesta porque era dar legalidad a un proceso del que se sospecha de compra de voluntades.

“Cuando se da una elección amañada, donde hay injerencia del presidente, que se reúne en Casa Presidencial con diputados, eso ya no es democracia. Es un acto político que nosotros no podemos avalar, y presentar una planilla alterna sería avalarles como que fue una elección democrática y aquí lo que estamos viendo es que están comprando votos, están comprando voluntades a cambio de granjerías, a eso no se le puede llamar democracia”, indicó.

Samuel Pérez, de Semilla, también expresó su rechazo: “No creemos que deba continuar esta junta directiva que ha demostrado en este primer año de legislatura una absoluta incapacidad, han tenido un Congreso paralizado y además creemos que es una gran irresponsabilidad que esto suceda en medio de una crisis económica y de salud sin precedentes”.

Bancadas a favor

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Vamos por una Guatemala diferente (Vamos) Visión con Valores (Viva) Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación) Unión del Cambio Nacional (UCN) Partido Humanista de Guatemala Partido Valor Prosperidad Ciudadana Bienestar Nacional (Bien) Compromiso Renovación y Orden (Creo) URNG – Maíz Partido político Todos Partido de Avanzada Nacional Podemos

Bancadas en Contra

Movimiento Semilla Movimiento político Winaq Victoria Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)

Bancadas ausentes

Partido Unionista

Junta Directiva 2020 – 2021

Allan Rodríguez, Presidente del Congreso – Vamos

Sofía Hernández, Primera vicepresidenta del Congreso – UCN

Luis Rosales, Segundo vicepresidente del Congreso – Valor

Armando Castillo, Tercer vicepresidente del Congreso – Viva

Felipe Alejos, Primer secretario del Congreso – Todos

Rudy Pereira, Segundo secretario del Congreso – FCN

Douglas Rivero, Tercer secretario del Congreso – Partido Humanista

Hernán Morán, Cuarto secretario del Congreso – Prosperidad Ciudadana

Carlos Santiago Najera, Quinto secretario del Congreso – UNE

Junta Directiva 2021 – 2022