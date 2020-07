Alianza oficialista no logra concretar los votos para desaforar a los magistrados de la CC

Los diputados no se han reunido para elegir a los magistrados de la CSJ y Apelaciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La alianza oficialista no logra concretar los 107 votos para desaforar a cuatro magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC), a pesar de que la Comisión Pesquisidora trabaja para lograr un dictamen en el que se pueda retirar la inmunidad a los magistrados y puedan ser juzgados en el orden común, mientras que otro grupo de diputados presiona para que se elija sin demora a los magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones.

LEA TAMBIÉN Congreso implementa videoconferencias en salas de trabajo ante la pandemia Manuel Hernández Mayén 4 de julio de 2020 a las 05:00h

Los diputados de esta alianza contaban con los seis votos del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo) para llegar a los 107 votos y con ello desaforara a los magistrados de la CC. Sin embargo, no apoyarán la moción de la alianza oficialista.

Esta alianza cuenta con el apoyo de los bloques: Vamos, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Visión con Valores (Viva), Humanistas, Valor, Todos, Unionistas, Prosperidad Ciudadana, Unión del Cambio Nacional (UCN), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Bienestar Nacional (Bien), diputados disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) e independientes.

La Comisión Pesquisidora presidida por el diputado Luis Rosales, Santiago Nájera y Douglas Rivero trabajan con el expediente original del antejuicio, luego de rehusarse a enviarlo a la Corte de Constitucionalidad, los diputados buscan dictaminar que es viable la formación de causa para los cuatro magistrados de la CC, Gloria Porras, Francisco de Mata Vela, Neftalí Aldana y Bonerge Mejía.

A pesar de que la misma CC, otorgó un amparo que suspendía el trámite del antejuicio el cual fue avalado por magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y que tienen señalamientos de haber tenido comunicación con Gustavo Alejos.

El jefe de bloque de Compromiso Renovación y Orden (Creo), Rodolfo Neutze considera que, aunque algunos magistrados han politizado o ideologizado sus resoluciones, consideran que no es correcto que se les quiera desaforar para ser juzgados.

“Consideramos que no son responsables según la Ley de Amparo que es de rango constitucional, de sus resoluciones, nosotros en Creo no vamos a votar por el desaforo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo que buscamos es que el Congreso elija de una vez a los magistrados de salas de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia”, explicó el diputado.

“Guatemala tiene casi nueve meses con autoridades provisionales en el Poder Judicial y necesitamos arreglar esta situación. Tanto los guatemaltecos, como la inversión extranjera, la comunidad internacional quieren ver en Guatemala un estado de Derecho real que nos permita poner las bases para el desarrollo del país”, añadió.

Neutze indicó que debido a los valores y principios que tiene el partido ningún diputado de otras bancadas se le han acercado para negociar ya que nosotros somos claros que primero es la Constitución, primero es el país y primero es el bienestar de los guatemaltecos, podemos estar en contra de las resoluciones de los magistrados, pero no podemos estar en contra de la Constitución.

“No hemos sido convocados y creemos que hay que hacerlo ya, vamos formalmente pedirle a la Comisión Permanente a que convoque, primero a la instancia de jefes de bloque y que ahí con calma y no a la 1 de la mañana definir con tiempo el procedimiento para acelerar la elección de magistrados”, dijo el parlamentario.

Añadió que no se sumaron a la petición de la carta enviada al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro porque creen que los guatemaltecos son capaces de resolver internamente los problemas, existen los mecanismos legales para desentrampar ese entuerto jurídico del Poder Judicial y en este momento no hacía falta ir a la OEA a pedir ayuda, cuando todavía no hemos puesto a prueba nuestra legalidad y nuestro sistema de justicia.

Por aparte un grupo de 51 diputados envió una carta al presidente del Congreso, Allan Rodríguez y a la Comisión Permanente que no comparten las acciones realizadas por ellos, encaminadas al incumplimiento de las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad. Por lo que los exhortan a cumplir a cabalidad con las resoluciones dictadas por tribunal constitucional cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Por lo que sus resoluciones deben ser cumplidas y obedecidas.

También exhortan a la Comisión Permanente a darle estricto cumplimiento a lo dictado por la CC con relación a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, remitir el expediente de antejuicio requerido por la CC y que cese toda actuación de la Comisión Pesquisidora, toda vez que se encuentra en suspenso el motivo que origino su existencia y no poseen facultades legales para actuar.

El jefe de bancada del bloque Viva, Aníbal Rojas indicó que a pesar de que hay un reglamento para la elección de magistrados de la CSJ y Apelaciones, la Comisión Permanente aún no convoca a sesión extraordinaria para continuar con el tema.

El parlamentario guardo distancia sobre el tema al señalar que se deben de realizar dos sesiones por lo menos al mes y que esperan que una de ellas sea para abordar la elección de magistrados,

“Independientemente un grupo de 50 diputados pidió a la comisión permanente que se convoque para realizar la elección y la Ley Orgánica del Legislativo establece que esa petición la puede hacer un grupo de diputados, si es así la comisión está obligada a convocar a sesión extraordinaria y ya sería en el pleno si se hace la elección y sí se inicia con el procedimiento ya aprobado”, señaló Rojas.

Sin sesionar

El pasado 24 de junio en horas de la madrugada el Congreso aprobó el procedimiento para elección de magistrados de CSJ y Apelaciones.

El Acuerdo Legislativo 14-2020 fue aprobado con 92 votos a favor y establece que cada diputado votará a viva voz a favor o en contra de cada uno de los candidatos a magistrados, un proceso que se vislumbra será tardado.

Diputados aliados al oficialismo buscan retardar el proceso hasta abril del próximo año, debido a que no quieren que la nueva CSJ reelija a Gloria Porras como su representante ante la CC, para ellos lograr la mayoría de magistrados el tribunal constitucional.