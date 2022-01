Alianza oficialista retiene comisiones legislativas estratégicas en el 2022

En el 2021 las comisiones no tuvieron un buen año, según una medición del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el cual documentó que 18 comisiones no presentaron un solo dictamen en todo ese período.

Pero no todas las comisiones despiertan el mismo interés entre los parlamentarios, pues algunas podrían ayudar a mejorar la distribución de recursos económicos o impulsar o frenar cambios en leyes importantes.

Analistas políticos consultados destacan que las comisiones más codiciadas siempre son la de Finanzas, Derechos Humanos, Asuntos Electorales, Educación, Salud y Gobernación.

Estas quedaron de nuevo en manos de bancadas oficialistas que en octubre del año pasado retuvieron la directiva del Congreso por tercer año consecutivo.

¿Por qué son importantes?

Sin lugar a duda, el primer puesto entre las mesas de trabajo lo ocupa Finanzas, pues es donde se discute el movimiento de grandes sumas de dinero.

Este período legislativo cobra más relevancia porque va a definir la distribución de recursos para el último año de Gobierno, que también es el de elecciones generales, expresó Jorge Aguilar Wong, analista independiente.

“Por el botín electoral que se viene van a tocar temas seguramente sobre el financiamiento y todos los asuntos que tengan que ver con ellos y los partidos políticos”, añadió.

Además de los intereses políticos la gobernabilidad es clave, por eso el consultor también ve una segunda mesa decisiva: la del Interior. “Las comisiones de Finanzas y Gobernación serán importantes, porque los partidos que las lideren tendrán prioridad sobre los temas que entran en ese contexto y proponerlos en el pleno”.

La de Salud cobra más relevancia en medio de la pandemia, la cual comparte con la de Educación.

Francisco Quezada, del Cien, estima que la reciente coyuntura que rodea a Educación y un nuevo pacto colectivo a favor de los maestros fue tomado en cuenta para su asignación.

“Además está sobre la mesa que el sindicato mayoritario de Educación está anunciando que suscribieron un pacto colectivo. Este tipo de negociaciones por lo regular vienen desfinanciadas y va a tocar que el tema se conozca no solo por la Comisión de Finanzas, sino también por la de Educación, y ver si ese pacto puede o no generar compromisos este año”, manifestó.

Derechos Humanos y Asuntos Electorales

En el presente año la comisión de Derechos Humanos lidera el proceso de relevo del titular de la PDH, lo cual le otorga más trascendencia, apunta Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC).

“Todos sabemos que los diputados oficialistas están en contra del actual procurador”, expuso Flores.

Y el hecho de ser el año previo a los comicios generales, también supone una presión sobre la comisión de Asuntos Electorales, no tanto por las reformas que se impulsen o que están pendientes de aprobar, sino por todos los cambios que se podrían tratar de frenar con miras al evento que se llevará a cabo en el 2023.

“Se trabaja de dos formas: para legislar o para no legislar. En el caso de la Comisión de Asuntos Electorales, creo que es para no hacer reformas al sistema de partidos políticos, precisamente para retener procesos ahí. Hay varias solicitudes de cambios que nunca han caminado. De seguro esta comisión hará esfuerzos para no legislar”, dijo Flores.

A criterio de Quezada esta comisión es relevante, “pero para los cambios ya van tarde. Además, los cambios sugeridos no tienen realmente la sustancia como para considerarlos, es un tema que está en manos de los diputados pero al final de cuentas quien toma la decisión es el pleno. Es todavía incierto si se van a aprobar así”.

Los analistas consultados coinciden en señalar que, a diferencia del 2021, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales podría tener mucho trabajo en el presente año y habrá que considerarla entre las salas de interés.

Distribución de Comisiones