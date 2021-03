Alianza oficialista tendrá en sus manos la inmunidad de Gloria Porras

Expertos en derecho constitucional y organizaciones que monitorearon todo el proceso de designación para la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) sospechan que la denuncia que reactivó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra Gloria Porras podría tener motivaciones políticas.

Señalan que aunque exista una acción de amparo que ordena frenar la evolución del antejuicio presentado por la Asociación de Dignatarios de la Nación, entidad que recibiría Q5 millones del Legislativo en 2019, la CSJ aun así decidió remitirlo para su trámite.

La denuncia contra Gloria Porras y Francisco de Mata Vela es por votar a favor de un amparo que impidió que el entonces presidente Jimmy Morales expulsara de la nación al exembajador de Suecia, Anders Kompass.

Ahora que la denuncia pasó a la cancha legislativa le corresponde al Pleno integrar este jueves una comisión pesquisidora, se trata de cinco diputados electos mediante sorteo. Su responsabilidad es analizar los señalamientos y emitir una recomendación que no es vinculante.

Todo este proceso se puede desarrollar en un máximo de 60 días, pero fuentes consultadas estiman que el proceso podría ir más rápido de lo habitual para tratar de impedir que Gloria Porras asuma su reelección en la CC para el periodo 2021 – 2026.

Este extremo es rechazado por la Junta Directiva del Congreso. El tercer vicepresidente del Organismo Legislativo, el diputado Armando Castillo, manifestó que deben entrar a conocer esta denuncia porque hay plazos legales que respetar.

“Se conocerá por plazos no porque haya una urgencia de meterlo sino porque la ley contempla ocho días para que se informe a la instancia de Jefes de Bloque (…) yo le puedo hablar por mi bancada del partido Visión con Valores (Viva) y en nuestro particular punto de vista no existe un revanchismo por quererlo conocer ahorita, es más creemos que llegó en un mal momento pero definitivamente hay que cumplir la ley y dentro del plazo resolverlo”, argumentó.

Pero en el lado de la oposición la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) considera que la denuncia carece de argumentos, por eso contemplan no apoyar el retiro de la inmunidad para lo que se necesita la mayoría absoluta que se traduce a 107 votos.

“Nos parece que este antejuicio es parte de esa batalla política por la cual el oficialismo quiere tener un control total de la CC y de alguna manera quiere, de manera espuria, atacar la toma de posesión de la magistrada Gloria Porras”, señaló Carlos Barreda, jefe de los uneistas.

El futuro de Porras y la CC

Sebastián Morales, analista de Guatemala Visible

¿Cuáles son los escenarios para Gloria Porras y la nueva CC?

“Lo más probable es que el Congreso si intente de alguna forma sacarla del camino pero recordemos que para esto si se requiere una mayoría absoluta que difícilmente pueden conseguir, ha costado mucho en este Congreso construir esas mayorías, digamos que es poco probable que se dé”.

¿Por tener un antejuicio en trámite pierde el principio de honorabilidad para ser magistrada?

“No necesariamente porque hay muchas cosas que se dan de por medio, la reconocida honorabilidad es algo que se discute y va muchos más allá, alguien que ya tiene una sentencia que lo ha apartado de su cargo si significaría mucho para perder esa reconocida honorabilidad”.

¿Si pierde la inmunidad antes del 14 de abril, puede asumir?

“No bastaría con que pierda la inmunidad porque luego procederían a investigar, pero solo el hecho de perder la inmunidad no es suficiente como para que la dejen fuera del proceso para asumir”.

Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies)

¿Cuáles son los escenarios para Gloria Porras y la nueva CC?

“Si serian algunas complicaciones legales, sin embargo apelo a la razonabilidad de los diputados puesto que esto pondría en problemas la integración de la CC, creo que sería algo que dificultaría la integración y el inicio de la nueva CC, no es solamente contra Gloria Porras sino como grupo porque al final la Corte tendrá que trabajar en equipo olvidándose de quien los eligió”.

¿Por tener un antejuicio en trámite pierde el principio de honorabilidad para ser magistrada?

“No creo que pierda el principio de honorabilidad. Si se llega a integrar la comisión pesquisidora ahí es donde se dilucidaría si con lugar o sin lugar al antejuicio, ellos evalúan si hay indicios de la comisión de un delito, sin embargo existen denuncias que en ocasiones son espurias y es en ese momento (la comisión pesquisidora) puede establecer si esta denuncia es o no de ese carácter”.

¿Si pierde la inmunidad antes del 14 de abril, puede asumir?

“A mi criterio no, solo porque sea señalada o se crea que cometió un delito, o incluso si se es sujeta a un proceso por ese delito, de lo contrario veríamos a muchos funcionarios por antejuicios perdiendo su calidad”.

José Echeverría, representante del Movimiento Cívico Nacional (MCN)

¿Cuáles son los escenarios para Gloria Porras y la nueva CC?

“Realmente no debería de generar un impedimento o dificultad en esa vía. El antejuicio y cuando le dan tramite en la CSJ es bastante sospechoso y genera muchas dudas al igual cuando se presenta la orden de captura contra un candidato del colegio de abogados el día de las elecciones, yo creo que lo primero es analizar el fondo jurídico, pareciera que es un fondo bastante débil”.

¿Por tener un antejuicio en trámite pierde el principio de honorabilidad para ser magistrada?

“El principio de honorabilidad se debe perder con una condena firme de un proceso, si no estaríamos en una dinámica sumamente peligrosa donde adversarios políticos o ideológicos pueden entablar acciones o denuncias para manipular un proceso”.

¿Si pierde la inmunidad antes del 14 de abril, puede asumir?

“Yo creo que ella si puede asumir el 14 de abril porque recordemos que el principio de presunción de inocencia es general y debe ser aplicado igual a todos sus ciudadanos, si no se pudiera abrir las puertas que a través de denuncias penales se intentara viciar un proceso de elección constitucional”.

Roberto Alejos, Constitucionalista

¿Cuáles son los escenarios para Gloria Porras y la nueva CC?

“El tema es que cuando hablamos que hemos politizado la justicia este es el mejor ejemplo, aquí los grupos conservadores que se quejan que los progresistas acuden a los tribunales a parar temas que no les gustan y en esta oportunidad los conservadores están haciendo exactamente lo mismo, si esto no se para no vamos a avanzar, un proceso judicial tiene parada a la CSJ y ahora otros procesos pueden parar la toma de posesión de la CC”.

¿Por tener un antejuicio en trámite pierde el principio de honorabilidad para ser magistrada?

“Para mí no fue honorable presentar la demanda sin bases legales como lo hicieron los famosos dignatarios, el origen de este antejuicio está en esos dignatarios que presentaron un proceso que no es viable, ni que tiene fundamento legal, es político”.

¿Si pierde la inmunidad antes del 14 de abril, puede asumir?

“Va a tener un proceso pendiente, ella fue electa por el CSU y la Universidad si es apelable, seguro alguien va a meter algo para pararla argumentando que como tiene un juicio pendiente no debería de tomar posesión y la toma de su cargo se va a quedar pendiente”.

CC sin resolver

Tan solo la Corte de Constitucionalidad (CC) registra ocho acciones de amparo en contra del proceso de designación del nuevo tribunal constitucional, pero ni una sola de esas impugnaciones ha sido resuelta a menos de un mes que las próximas autoridades tomen posesión.

Según el equipo de comunicación social de la CC las acciones ya están listas para ser resueltas, ya que todas las entidades objeto de los amparos rindieron los informes circunstanciados que se adjuntaron en el expediente, pero hasta ahora se desconoce si alguna de las mismas se encuentra contemplada para sesiones de la presente semana.

Por aparte el Tribunal Electoral del Cang recibió, al menos, seis recursos de inconformidad contra la elección de Nester Vásquez Pimentel y Claudia Paniagua, de las que dicho órgano está por enviar los informes respectivos a la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales para explicar el estatus de cada una.

Mientras el CSU de la Usac aún está por resolver un recurso presentado por Fundación Contra el Terrorismo que señala violaciones en el proceso, con lo que pretenden que se repita el evento el que se delegó como magistrada titular a Gloria Porras.