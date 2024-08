En la ampliación presupuestaria aprobada el pasado martes 27 de agosto nuevamente se incluyeron fondos extraordinarios para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Este aporte ha sido cuestionado desde que se presentó la primera iniciativa de ampliación en el Legislativo, debido a que la distribución no se basó en criterios técnicos.

Como cifra total se aprobaron Q1 mil 881 millones como aportes extraordinarios para proyectos de educación, salud, agua, saneamiento, drenajes, infraestructura vial y caminos rurales. Estos serán ejecutados por los Codedes en cada departamento y municipio. En el Decreto se establece que las obras podrán contratarse excediendo el periodo fiscal vigente desde la planificación, además de que no pueden reordenarse los montos asignados a cada municipio.

En comparación con la anterior ampliación, que fue puesta en pausa por una resolución de la Corte de Constitucionalidad, esta vez se otorgaron Q6 millones más, además de las redistribuciones entre municipios y departamentos que se realizaron.

A nivel departamental Retalhuleu, Chiquimula y Sololá fueron los lugares a los que se les hicieron más reducciones. En el otro extremo, Huehuetenango, Alta Verapaz y San Marcos son quienes más aumento tuvieron.

Sin embargo, las críticas respecto a la base técnica que se utilizó para la distribución persisten. El diputado oficialista, Román Castellanos, explicó que la nueva aprobación corresponde a los acuerdos alcanzados con los congresistas votantes en el pleno la noche del martes.

"Básicamente son nuevos acuerdos los que giran alrededor de esta aprobación, y a eso responden también varios cambios que hubo en todo, en varios puntos de toda la iniciativa" detalló Castellanos.

Explicó también que las variaciones que hubo responden a los acuerdos nuevos alcanzados con los diputados que se sumaron en esta ampliación, que no lo habían realizado en la anterior.

Son 225 los municipios en los que no se hizo ninguna modificación del monto y quedó igual que en el decreto aprobado a mediados de agosto. Cuando se hizo tal distribución, integrantes ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) cuestionaron que los montos fueron asignados respondiendo a intereses políticos.

También surgieron críticas por el desafío para asignar los a las obras por los tiempos de programación y planificación, así como los procedimientos a implementarse para asegurar que se usarán en proyectos que los territorios necesitan y que no están sobrevalorados.

Por municipio

Los cinco municipios que más reducción tuvieron en comparación con el reajuste suspendido por la Corte de Constitucionalidad fueron Ipala, Chiquimula; San Pedro Jocopilas, Quiché; la cabecera de San Marcos; Santa María Ixhuatán, Santa Rosa y Gualán en Zacapa.

Respecto a Ipala, la disminución fue de Q19 millones. Sobre el tema, el diputado de Cambio, Esduin Javier, originario y exalcalde del municipio, señaló que fue una medida del oficialismo que se tomó porque no apoyó la primera ampliación.

"Ellos querían que los apoyara, pero mi dignidad no tiene precio. -La reducción- es como un castigo. El municipio tiene que darse cuenta que en el Congreso se están moviendo intereses en los que no me voy a prestar", comentó Javier.