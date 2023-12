Análisis: puede la bancada de Semilla asumir mientras está suspendido el partido político

Cuando el juez Fredy Orellana dictó la suspensión de Semilla, en agosto recién pasado, el Registro de Ciudadanos (RC) procedió con el dictamen, y aunque el pleno la frenó, el Legislativo declaró como independientes a los integrantes de la bancada y sostuvo dicha sanción por un par de semanas.

Concluido el proceso electoral, el RC reactivó la suspensión de la agrupación y entonces el Ministerio Público (MP) le recordó al organismo la sanción penal para que procediera con la amonestación política.

Por ahora, la Junta Directiva parlamentaria está a la espera de un análisis jurídico de su departamento legal antes de tomar una decisión, con el fin de no caer en alguna ilegalidad o medida precipitada, como la primera vez.

Mientras tanto, a poco más de un mes de que se lleve a cabo la toma de posesión de los nuevos diputados, los 23 escaños ganados por Semilla no están garantizados.

Existe la posibilidad de que sean declarados independientes porque el partido no goza de personalidad jurídica, lo cual implicaría que el próximo partido oficialista se quede sin representación legislativa.

Sin pleno

A pesar de estar en pie la decisión de suspender a Semilla, esta debe ser conocida y confirmada por el pleno del TSE, pero por la licencia temporal de los cuatro magistrados que acaban de perder la inmunidad, el pleno no puede sesionar.

La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, declaró en fecha reciente que por tal razón solicitó al Congreso que nombre a los dos magistrados suplentes cuyas vacantes siguen sin estar ocupadas.

Deben hacerlo

El exconstituyente y exdiputado Fernando Linares Beltranena considera que el único camino legal es declarar independientes a los 23 congresistas electos por Movimiento Semilla en la próxima legislatura.

“Está suspendida la personalidad jurídica del partido, lo que quiere decir que no funciona como bancada”, expuso.

Asimismo, agregó que la decisión del juez se da porque se busca evitar daños posteriores de delito.

En ese marco, hizo ver, como el MP está investigando la conformación del partido por supuestas irregularidades, el juzgador estimó pertinente impedir que continúe con las acciones administrativas propias de una agrupación política.

Respecto de los recursos pendientes de resolver, que entre otras cosas procuran restablecer la personalidad jurídica de Semilla, a criterio de Linares Beltranena, hasta que no estén en firme no cambia la situación y mientras tanto, la bancada no existe.

“Si están impugnando la decisión del juez penal mediante otras acciones, mientras no se resuelvan, la suspensión continúa”, remarcó.

También opinó que se tiende a buscar salidas políticas a las problemáticas de este tipo, pero a su juicio en esos casos lo penal prevalece, que es lo que sucede en este escenario.

Hizo una comparación sobre que si algún magistrado del TSE le dispara a otro dentro de las instalaciones del ente electoral. En ese caso, las autoridades pueden ingresar a detener al victimario a pesar que tenga inmunidad, porque hay un delito penal y en flagrancia, y eso se aplica al caso Semilla y la suspensión del partido, valoró.

Recursos pendientes

Por su parte, Alejandro Valverth, del Observatorio Legislativo, cree que la próxima legislatura deberá esperar a que se resuelvan los recursos pendientes para poder tomar una decisión en torno a la integración de la bancada de Movimiento Semilla.

“Si se atrasan estos recursos tomará muchísimo más tiempo, y a fin de cuentas la cancelación de un partido es algo que toma bastante tiempo. No es cuestión de algunas semanas, por más que quieran hacerlo”, añadió.

Valverth prevé que las acciones relacionadas con el futuro de la bancada Semilla no serán inmediatas. “No va a haber mayores sorpresas, por lo menos en los primeros meses del próximo año”, afirmó.

Puso como ejemplo el caso de la Unión del Cambio Nacional (UCN), que si bien el partido fue cancelado, el bloque continuó funcionando.

“El partido está cancelado en el Congreso, pero todavía y siguen ocupando puestos en la Junta Directiva, en comisiones, pues son parte de las irregularidades de una democracia y un estado de Derecho débiles”, refirió.

Desde su perspectiva, lo ocurrido con la UCN no se podrá utilizar como precedente para el caso de Semilla, porque se esgrimirá que se debió a un error, lo cual impide presentarlo como argumento legal.

“Esto responde al plan que tienen estos actores no democráticos en Guatemala, que es debilitar a su bancada —Semilla— en el Congreso, para debilitar al presidente —electo, Bernardo Arévalo—”, puntualizó.

Décima legislatura

El 14 de enero del 2024 asume la décima legislatura, la cual estará conformada por 17 bancadas, pero ninguna cuenta con una mayoría de 80 diputados, de manera que cualquiera de ellas necesitará establecer alianzas para echar a andar sus iniciativas.

Vamos obtuvo 39 escaños, la Unidad Nacional de la Esperanza, 28; Semilla, 23, y Cabal, 18. Son los cuatro bloques más numerosos.