La administradora de Usaid, Samantha Power, se reunió el martes 26 de marzo con el presidente Bernardo Arévalo para discutir la asociación entre esa institución y Guatemala.

La portavoz Jessica Jennings indicó que la colaboración continúa como parte de la estrategia de los EE. UU. para abordar las causas fundamentales de la migración y el apoyo de ese país a los esfuerzos de la administración de Arévalo para combatir la corrupción y ayudar a lograr la democracia para todos los guatemaltecos.

Power y Bernardo Arévalo discutieron las prioridades de desarrollo compartidas en Guatemala, incluida la movilización de nuevas inversiones que aborden la pobreza, la desnutrición y el acceso a la educación.

Ambos subrayaron su compromiso compartido de aprovechar los esfuerzos de Estados Unidos y Guatemala para ampliar las vías laborales temporales para los guatemaltecos que reduzcan la migración irregular, mejoren los resultados de desarrollo y respeten los derechos de los trabajadores.

Samantha Power enfatizó el firme apoyo de Estados Unidos a las reformas destinadas a “responsabilizar a los actores corruptos”, crear oportunidades económicas y promover la buena gobernanza.

En su cuenta en la red social X, Power destacó que la vicepresidenta Kamala Harris anunció que Estados Unidos tiene la intención de proporcionar US$170 millones para asistencia económica, de salud, de desarrollo y de seguridad para Guatemala.

Agregó que este financiamiento ayudará a los guatemaltecos a construir un futuro más seguro, próspero y democrático en sus comunidades de origen.

