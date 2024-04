La selección de gobernadores departamentales sigue con atrasos, mientras el presidente, Bernardo Arévalo, asegura que se revisará los mejores perfiles para las designaciones, alcaldes ya han manifestado su descontento y han buscado en el Congreso el apoyo que, dicen, les niega el Ejecutivo.

A esto se suma las recientes declaraciones de Allan Rodríguez, el jefe del bloque Vamos, quien asegura que el bloque oficial había "negociado" la designación de gobernadores a cambio del apoyo; sin embargo, han incumplido y han perdido aliados.

El bloque oficial guarda silencio respecto a las declaraciones de Rodríguez, pero en el Congreso sí se ha visto la última semana a alcaldes en reuniones con diputados, la más reciente ayer, con un grupo de ediles de Santa Rosa.

Este miércoles 3 de abril, ocho alcaldes santarrosenses se reunieron con el diputado Julio Héctor Estrada, de la banca Cabal. El encuentro fue en la oficina de la Comisión de Finanzas del Congreso.

El diputado detalló que la reunión se realizó a petición de los jefes ediles, con el objetivo de dar a conocer las solicitudes respecto a financiamiento para los proyectos municipales.

“Están viendo como gestionar y avanzar con los proyectos que tienen interés en el presupuesto 2024-2025”, mencionó Estrada.

La versión de los alcaldes es más amplia, quienes declararon que el encuentro fue para buscar financiamiento de los proyectos de cada municipio, pues les interesa recibir apoyo de quien se los brinde para cumplir con las obras prometidas.

“Buscamos vías alternas para atraer financiamiento hacia hasta nuestra población, porque los presupuestos nuestros son bien bajos. Entonces, tratamos la manera, ahí sí que hacemos las del pulpo, buscamos con los tentáculos hacia dónde nos podemos dirigir, las formas más viables para que los proyectos lleguen a nuestras comunidades”, justificó el alcalde de Santa Cruz Naranjo, Iván Morales, presidente de los jefes ediles del municipio.

Los alcaldes que acudieron además de Morales fueron José Arredondo, de Nueva Santa Rosa; Juan Dávila, de Santa Rosa de Lima; Wilson Gonzáles, de Santa María Ixhuatán; Luis Monterroso, de San Rafael las Flores; Marvin Morales, de San Juan Tecuaco; Noel de la Cruz, de Guazacapán y Nery Castillo, de Oratorio.

De los ocho jefes ediles se encontraban los cinco que fueron electos por el partido Cabal en el departamento, y otros tres del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE).

Dentro de las declaraciones Morales pidió al presidente que “tome cartas en el asunto” y nombre a los gobernadores; además, que instruya a las entidades a que gestionen el apoyo que se requiere en los Consejos de Desarrollo.

“Es momento de accionar, lo antes posible -el presidente Arévalo- tiene que tomar cartas en el asunto sobre el tema de la Gobernación, pero ya serias, y que lo haga lo antes posible, con un buen gobernador. En la terna titular hay buenos candidatos para la gobernación del departamento”, afirmó Morales.

El alcalde de Santa Cruz Naranjo asegura que en el departamento se están viendo afectados al no tener gobernador. En el departamento Arévalo designó como gobernador suplente a Alan Javier Melgar.

“No hemos tenido la primera reunión del Consejo de Desarrollo con él -Melgar-, creo que la tendremos pronto, pero sí urge que la gente que están poniendo -en la Gobernación Departamental- tenga esa chispa de activar inmediatamente, porque nosotros estamos detenidos por cuestiones de ellos también”, resaltó Morales.

Santa Rosa es uno de los territorios en los que se presentó un amparo contra la decisión del presidente de no designar gobernador titular. Arévalo rechazó la terna recibida para el puesto.

La acción legal fue presentada por el abogado Érick Castillo, el acalde Morales sostiene que fue promovido por el exgobernador Obdulio Herrarte, quien fue el gobernador hasta marzo, cuando el presidente los destituyó.

Presiones

El consultor municipal en temas jurídicos, Rony Linares, profundizó en que los alcaldes tienen interés en promover e iniciar sus proyectos, aunque no debieran de encontrar atrasos, pues ya fue nombrado el gobernador suplente.

Considera también que por parte de los diputados distritales sí puede existir alguna presión hacia el Ejecutivo para realizar los nombramientos.

Linares añadió que los Codedes ahora solo deben cumplir con enviar las ternas, sin importar si es la misma, pues en el reglamento no se hace alusión ha que deba ser una lista distinta.

“Fue un error la reforma al reglamento, porque debió haber dicho que en ese procedimiento solamente participarían los representantes no gubernamentales de cada Codede, ellos calificarían los expedientes, ellos elaborarían la terna, la aprobarían y ellos la remitirían a la presidencia. El pleno del Codede no tenía nada que ver ahí, sin embargo, el reglamento los habilitó. Entonces, eso fue un gran error de fondo y una violación evidente a la ley de los Codedes”, refirió el experto.

El pasado martes, el diputado Allan Rodríguez, de Vamos, se refirió al tema en declaraciones a la prensa. Ahí mencionó que no se respetaron las negociaciones realizadas en relación con la elección de gobernadores.

“Fue una burla a la sociedad civil, fue una burla a los aliados, a quienes les ofrecieron esas gobernaciones, a los bloques; y producto de eso es que hoy Samuel Pérez no es miembro de la Junta Monetaria. Al no cumplir, al no otorgar las gobernaciones a quienes les habían ofrecido, pues se les cayó el teatro, se les cayó la votación”, comentó el diputado.