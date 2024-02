Aumento para los jubilados se convierte en el primer pulso político entre oposición y oficialistas

Las reformas a la ley de clases pasivas que propone un incremento a los jubilados se ha convertido en la discordia dentro del Congreso de la República. Algunos diputados insisten en su aprobación, pero otros cuestionan su viabilidad porque no tiene una fuente de financiamiento.

Incluso algunos adultos mayores han llegado al Congreso de la República en las sesiones plenarias en que la iniciativa 5563 ha formado parte de la agenda, aplaudiendo los discursos a favor y abucheando, en algunas ocasiones, aquellas posturas que cuestionan las bases técnicas y financieras de la iniciativa.

En la sesión de Jefes de Bloque del pasado 5 de febrero, el diputado Elmer Palencia, jefe de bloque de la bancada Valor, retomó el tema, indicando que es necesario dar una solución a los adultos mayores, pidiendo el apoyo directo del presidente del Congreso.

“Realicemos una mesa presidencial para poder estudiar y analizar una nueva iniciativa consensuada entre todos los bloques, yo no vi un solo bloque que no le dijera a los jubilados que no los iba a ayudar”, argumentó.

A la instancia de Jefes de Bloque ya se hizo presente Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, quien dijo que la propuesta no es técnica y que tampoco la ven viable por no contar con una fuente de financiamiento.

A lo que Palencia considera que entonces se debe de crear una nueva iniciativa que permita dar respuestas técnicas y soluciones, “una iniciativa de ley factible, usando las palabras del Ministro de Finanzas, y que pueda dar una respuesta parcial o progresiva a los pensionados o jubilados del Estado”.

Por definir estrategia

El diputado Nery Ramos, presidente del Congreso, dijo que el acuerdo entre los distintos bloques es apoyar una iniciativa de ley a favor de los jubilados, pero aún analizan el camino; si será una comisión presidencial, extraordinaria o si incluso se buscará apoyo de alguna de las comisiones ya existentes.

“Estamos en la disposición de apoyar. He sido claro que existe el consenso para buscar alternativas para una propuesta que sea factible en términos financieros”, dijo Ramos.

El congresista se comprometió a informar a la brevedad las decisiones que estará tomando la directiva del parlamento sobre las reformas a la ley de clases pasivas.

“Estaremos analizando el tema en Junta Directiva para la vialidad que nos permita trabajar con mayor agilidad, para tener una alternativa viable financieramente”, dijo.

Durante la reunión de Jefes de Bloque, Ramos sugirió que el tema fuera evaluado directamente por la Comisión de Trabajo, pero es algo innecesario a criterio del diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe de bloque de Partido Unionista.

“No es viable regresar una iniciativa de ley que ya está avanzada para que tenga un nuevo dictamen, en todo caso sería la Comisión de Finanzas porque es un asunto financiero y no de derechos laborales, desafortunadamente no se ha asignado, de forma anómala, la Comisión de Finanzas”, dijo.

Para él, se debería de crear una Comisión Presidencial en donde cada bloque tenga representación, que se les fije un plazo de tiempo para la recomendación o redacción de una nueva iniciativa, donde propone que también se invite al titular de Finanzas.

“Que se invite al Ministro de Finanzas para que forme parte de esa Comisión Presidencial, para que tengamos todos los elementos técnicos para llegar lo más pronto posible a una solución con esta iniciativa”, concluyó.

Otro de los bloques que ha venido impulsando las reformas es Vamos, el antiguo oficialista, quien rechazó los comentarios que cuestionan su inactividad cuando presidió el Congreso para aprobar la iniciativa que ahora exige.

“Nosotros seguiremos insistiendo, y ellos dicen que durante cuatro años no se hizo nada, pero yo los corrijo. En los últimos cuatro años, desde hace 25 años, los jubilados tuvieron un incremento del 10 por ciento, y eso favorece a todos los jubilados y si, por supuesto que actuamos y ahora estamos en la disposición de volver a apoyar”, argumentó Allan Rodríguez, jefe de bloque de Vamos y expresidente del Congreso.

No es viable

La iniciativa de ley que la oposición busca estaría necesitando cerca de Q6 mil millones, cantidad que a criterio de analistas expertos en finanzas y el sector laboral, no es viable.

Luis Linares, de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies), cuestionó que es una iniciativa que propone aumentos considerables, sin contar siquiera con una investigación que respalde el texto.

“Se hace la propuesta sin que existe de por medio un estudio que determine la viabilidad de la propuesta y la fuente de financiamiento, porque actualmente el régimen de clases pasivas se financia con las contribuciones y el resto es un 60 o 75 por ciento del fondo común”, dijo.

Para él, la iniciativa que se busca aprobar no puede ser modificada porque no tiene una base financiera, “no se puede arreglar porque significa un incremento de Q6 mil millones, eso es imposible. Se tendrían que incrementar impuestos o reducir el gasto público a costa de la escasa disponibilidad de inversión”.

Para él, desde que nació la ley de clases pasivas a finales de los 80, se dejó de lado la creación de un fondo que permita ayudar en el pago de las pensiones, que a su juicio podría ser una alternativa. “Los diputados en vez de plantear este incremento que no tiene ningún fundamento debieran de ver la creación del fondo”.

Para Percy Méndez, abogado experto en temas laborales, es necesario que los jubilados reciban un aumento, pero no existen las condiciones económicas adecuadas.

“Más del 60 por ciento de los que contribuyen a clases pasivas son trabajadores del Ministerio de Educación, luego uno se encuentra en varios ministerios que más del 50 por ciento no contribuye, y ese es el problema, porque unos pocos aportan y muchos no”, señaló.

Para Méndez, ese es el gran problema, como muchos se benefician de algo sin siquiera aportar. “Los que no aportan luego se van a encontrar en el derecho de ser jubilados, y eso pasa porque no hay una política pública desde el Ejecutivo para el servicio civil que cumpla con la ley que manda a contribuir”.