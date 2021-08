Autoridad portuaria analiza oferta de arrendamiento de espacio en Empornac

“El lunes 9 de agosto, la empresa Atlantic Bulk, S. A., presentó una propuesta ante la Junta Directiva de Empornac. Esta propuesta se dio por conocida y recibida, y se trasladó a la gerencia para su debido análisis jurídico, técnico y catastral”, precisó el funcionario.

El área de interés está en un sector conocido como El Arenal, que en el plan maestro de inversión está identificada como espacio para ampliar y modernizar la terminal portuaria.

“En esta área se propone desarrollar y operar una zona de almacenamiento y transbordo de graneles sólidos, especialmente granel mineral de níquel”, explicó a Prensa Libre la empresa de capital suizo.

Procedimiento

Letona aseveró en la conferencia que el requerimiento de interés de Atlantic Bulk, S. A., del arrendamiento será sometido a un estudio jurídico, financiero, técnico y catastral, así como otros análisis que se requieran, y de momento no hay “una línea de tiempo clara” —para responder la propuesta— ya que se tienen que tomar en cuenta diferentes aristas.

“Se van a hacer los análisis y los debidos dictámenes que son requeridos, para ver si es procedente o no”, recalcó el presidente en funciones.

El Viceministro aclaró que la propuesta de Atlantic Bulk, S. A., no incluye El Arenal, sino atrás, y que esa zona que ahora está ocupada en el almacenamiento de precursores químicos y otros elementos que se han incautado no está considerada en el requerimiento, pero no brindó detalles de qué otras solicitudes han conocido o el seguimiento del programa de modernización de la Empornac al plan maestro de inversión.

“Estamos considerando esta propuesta de poderle brindar el uso a esta parte ociosa que está en la parte de atrás —de El Arenal—, y como puerto tenemos que ver cualquier opción económica o inversionista que quiera invertir en la infraestructura, para que sea un puerto competitivo”, precisó.

En enero del 2020, unos días después de haber tomado posesión como presidente, el mandatario Alejandro Giammattei, en gira que efectuó a El Salvador, anunció que contarían con un puerto en el Atlántico guatemalteco.

“Hemos ofrecido a El Salvador algo sin precedentes en la historia de la integración centroamericana. Hoy —lunes— quiero anunciarlo públicamente, porque vamos a explorar cuanto antes la posibilidad de que El Salvador tenga un puerto en el Atlántico guatemalteco”, fueron las palabras del mandatario en esa ocasión, refiriéndose al espacio de El Arenal o patio 17, como también se le conoce.

“Es importante recordar que lo presentado es una propuesta que debe ser analizada y revisada por las autoridades”, dijeron representantes de la empresa oferente.

Le puede interesar: Puestos clave en puertos siguen sin definirse (y los efectos que tiene)

Propuesta de inversión

En la conferencia de ayer, el viceministro Letona manifestó que Atlantic Bulk, S. A., ofrece una inversión aproximada de US$18 millones —alrededor de Q138 millones— para el uso de las ocho manzanas atrás de El Arenal, para acomodar el área como terminal de granel sólido, así como un dragado en los atracaderos —muelle comercial—, que se tomará en consideración.

“Es un terreno que no se está utilizando ahora, y que le vendrá a traer réditos a Empornac”, recalcó.

Sobre el planteamiento económico que presentó Atlantic Bulk, S. A., por el uso de las instalaciones portuarias en la parte de atrás de El Arenal, Letona reiteró que “es una propuesta que entra a evaluación”.

Movimiento de carga

Antonio Asencio, analista de la Comisión Portuaria Nacional (CPN), expuso que el movimiento de carga marítima en la Empornac se ha especializado en el transporte de mena de níquel desde el 2011.

De enero a julio de este año Empornac ha manejado un millón 896 mil toneladas de granel sólido mientras en el mismo período del año pasado fue de un millón 284 mil toneladas, lo que equivale a un crecimiento del 48%.

En granel sólido, los puertos guatemaltecos han movilizado cinco millones 727 mil toneladas, y eso significa alza del 6%.