Autoridades indígenas de los pueblos de occidente declaran non grato al presidente Giammattei

El presidente Giammattei cuando visitó recientemente a las autoridades ancestrales de San Juan Comalapa, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Tomada de video del gobierno)

Las organizaciones de los pueblos ancestrales del occidente del país en una carta dirigida al presidente Alejandro Giammattei afirman que lo declaran non grato.

La semana pasada, Giammattei efectuó una gira con autoridades indígenas, entre ellas las de Sololá, las de Chichicastenango, Quiché, y las de San Juan Comalapa, Chimaltenango.

En la misiva, las organizaciones ancestrales que firman señala que “ante los modestos y justos reclamos de la autoridad indígena de San Juan Comalapa” fue visible la incomodidad del presidente “y no se hizo esperar su exaltación cual fuera un capataz y esbirro de la época colonial con látigo en mano para acallar a la autoridad indígena”, señalan las organizaciones.

Enfatizan que con esta actitud ha quedado evidenciado los motivos de la supuesta mesa de diálogo y su intención de las visitas

Afirman que su accionar, según ellos, demuestra que no desea escucharlos, mucho menos atender los problemas históricos de los pueblos.

Expresan que por lo anterior declaran non grato al mandatario y piden al Ministerio Publico iniciar una investigación, porque según estas organizaciones ancestrales, supuestamente se cometieron delitos de abuso de autoridad, racismo y discriminación.

También señalan que con la pandemia del coronavirus el sistema de Salud está colapsado

#CoronavirusGT l Organizaciones que conforman los Pueblos de Occidente decidieron declarar non grato al presidente Alejandro Giammattei. pic.twitter.com/IHmwFcP2zr — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) July 23, 2020

Quiché

Mario López, director de Ajkemab Quiché, confirmó la participación de la Asamblea Departamental Multisectorial de Quiché en esa solicitud. Esta Asamblea la integra 20 organizaciones de Quiché.

López añadió que ante el abandono de los pueblos indígenas expresaron su rechazo al presidente Giammattei y lo declaran non grato en Quiché.

El presidente tiene programada una visita a Chichicastenango el próximo jueves para reunirse con la alcaldía indígena de ese municipio, esto en continuación a una primera visita la semana pasada.

El presidente no quiere que le pregunten sobre la falta de ayuda sobre el covid-19 en Quiché; además de dónde está el dinero prestado para ese tema de la pandemia, dijo Juan Zapeta alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché.

Quetzaltenango

José Luis Ramírez, integrante de la Alcaldía Indígena de Olintepeque e integrante del Consejo Maya K´iché de Quetzaltenango, relató que respaldan la carta que fue entregada el miércoles 22 de julio en la Secretaria Privada de la Presidencia.

“Ante lo sucedido con el trato que manifestó el presidente hacía las autoridades comunitarias de Comalapa, provocó indignación en los integrantes de los Pueblos de Occidente, para nosotros es una falta de educación del dignatario hacia las autoridades indígenas”, expresó.

“Tomamos la decisión de no recibirlo en nuestros territorios y declararlo non grato, de esta forma llamamos la atención a nivel nacional e internacional para que los pueblos indígenas sean respetados. Las autoridades indígenas que apoyamos la carta no lo recibiremos”, aseguró.

Mario Pérez, presidente de la Coordinadora de Alcaldes Comunitarios (Coalco) de Quetzaltenango, entidad que aparece entre las organizaciones que apoyan la carta, informó que “por el momento” no han consensuado el respaldo.

“Una compañera emitió su opinión, pero es de forma personal, no de los alcaldes comunitarios, vamos a tener una reunión de alcaldes comunitarios hoy y de ahí saldrá una respuesta de Coalco sobre el tema”, afirmó.

Los 48 Cantones de Totonicapán

René Mauricio, presidente de los Recursos Naturales de los 48 Cantones de Totonicapán, indicó que el miércoles se reunieron las cinco juntas y decidieron que sí recibirían a Giammattei a las 10 horas de este viernes, horario en que llegaría a Totonicapán, según les confirmó la Presidencia.

Añadió que con el pasar de las horas han recibido al menos 16 comunicados de organizaciones locales y de otros departamentos que se oponen a la llegada de Giammattei, por lo que este jueves tendrán otra sesión las juntas para determinar si lo reciben o no.

Afirmó que tienen que ser solidarios con los demás pueblos y que si en caso lo reciben, el presidente se tendrá que adaptar a los protocolos que ellos impongan para la reunión, pues para llegar al diálogo se debe atender a la población afectada por la pandemia.

Sobre los señalamientos contra Giammattei, Francis Masek, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, indicó que en la visita a San Juan Comalapa hubo un malentendido y hubo un error técnico en el equipo de transmisión y que no tardó ni un minuto la pérdida de señal mientras se desarrollaba la reunión con las autoridades indígenas.

“Nunca hubo una falta de transparencia”,afirmó.

Dijo que se tomó como una falta de respeto, pero el presidente en ningún momento lo hizo como falta de respeto, pues el presidente “tiene su manera de hablar fuerte, pero nunca faltando el respeto, no fue su intención ni ha sido la intención”.

Gira del mandatario sigue en pie

Para este viernes 24 de julio el presidente tiene planeada su gira que comenzará en Xela, luego en Totonicapán y San Marcos.