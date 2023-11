Bancadas a la expectativa por el informe de la Comisión Pesquisidora del TSE

El informe de la comisión pesquisidora aún no se ha terminado y este martes 28 de noviembre los comisionados no lograron un acuerdo, por lo que volverán a reunirse este miércoles 29 de noviembre para continuar deliberando el contenido del informe y la consecuente recomendación que deben hacer al pleno respecto a la inmunidad de los magistrados del TSE.

Los diputados Julio Longo, de FCN Nación, Douglas Rivero y Flavio Muñoz, ambos del Partido Humanista, durante la semana de trabajo de la comisión se manifestaron más a favor del retiro de la inmunidad de los magistrados electorales, mientras que Enrique Montano, del Partido Unionista, y Osmundo Ponce, de Urng-Maíz, fueron más de la tendencia de profundizar en las entrevistas antes de fijar una postura.

La reunión de los pesquisidores fue a puerta cerrada, diferente a las audiencias de la última semana.

El informe final de la pesquisidora se acordó que fuera entregado este martes 28 de noviembre a la Dirección Legislativa, resumiendo el trabajo de la pesquisidora. Ahora corresponde que esta dirección del Congreso trasladar el documento a la Junta Directiva cuando esté listo y esta a su vez ponerlo a disposición del pleno.

La Ley en Materia de Antejuicio explica que los informes de las comisiones pesquisidoras tan solo se pueden entrar a conocer en sesiones del periodo ordinario, mismo que concluirá este jueves 30 de noviembre.

Aunque en el orden del día para las últimas dos sesiones ordinarias de la actual legislatura, previstas para miércoles y jueves, no se incluye el antejuicio contra los magistrados, en los pasillos legislativos corre el rumor que congresistas afines a la alianza oficialista impulsarían una moción para incluir el tema en una de estas sesiones.

“Todas las decisiones que se toman aquí en el Congreso son colegiadas, yo no me atrevería a decir si lo van a presentar o no –el informe–, porque ellos -los comisionados- serán quienes estén conociendo este tema, y si lo recibimos, se va a conocer”, explicó la diputada Shirley Rivera, presidenta del Congreso.

Diputados de distintos bloques y orientación política fueron consultados sobre este antejuicio, pero hasta ahora ninguno se atreve a decir abiertamente que votaran a favor o en contra del retiro de la inmunidad de los magistrados del TSE.

Esperan el informe

La recomendación que emitió la comisión pesquisidora no es vinculante, lo que significa que el pleno del Congreso puede aceptarla o no, pero hasta este martes ninguna bancada se atreve a decir que apoyara al TSE, o, por el contrario, que apoyarían un retiro de la inmunidad.

“Estaremos esperando que llegue ese informe, de acuerdo a lo que ellos aconsejen, actuaremos en su debido momento”, dijo el diputado Carlos Roberto Calderón, subjefe del bloque oficial, Vamos.

La semana pasada Prensa Libre publicó algunos de los hallazgos preliminares de un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que apuntan a una sobrevaloración y mala calidad del gasto por un estimado de Q174.8 millones.

El fin de semana, la CGC también denunció a los magistrados Irma Palencia, Rafael Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera, junto al encargado de informática del TSE, Jorge Santos por estos hallazgos.

A consideración del diputado Boris España, integrante actual del bloque Todos, y reelecto para la nueva legislatura por Vamos, es necesario analizar a detalle los hechos denunciados.

“Yo creería que aún falta más por conocer. El informe de la CGC ayuda a poder tomar mejores decisiones por parte de los miembros de la comisión pesquisidora, pero yo desconozco a profundidad las imputaciones que se hacen a cada uno de los magistrados”, señaló.

Otras bancadas que han votado alineados al oficialismo en buena parte de la legislatura, como Bienestar Nacional (Bien), Compromiso Renovación y Orden y la misma Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijeron que aún están afinando criterios a lo interno de sus bloques.

“Como partido pedimos que se haga lo que está en ley. Que se priorice la ley, porque uno no puede hacer un prejuzgamiento hasta que no conozca realmente el informe”, dijo el diputado Víctor Guerra, jefe de la UNE, la bancada mayoritaria de la actual legislatura.

Sin tampoco dar un sí de manera abierta, el diputado Rudy González, subjefe de Visión con Valores (Viva), considera que pese a que se escuchó a los magistrados del TSE, algunas dudas todavía se mantienen.

“Al final nosotros no somos jueces, pero si tenemos la facultad para poder decidir si le retiramos o no el antejuicio a los magistrados. Creemos, por lo que nos han explicado, que hay algunos indicios que si requieren investigación del MP para que esto se dilucide”, dijo el congresista.

Oposición analiza

Otras bancadas que han sido oposición, o que se han sumado a ella en los últimos meses de la actual legislatura, también analizan las versiones escuchadas en la pesquisidora del TSE, y tampoco dicen abiertamente si apoyarían o no un retiro de inmunidad.

“Tenemos que esperar el informe de la comisión, lo que hemos escuchado es algo subjetivo, vamos a esperar el documento para estudiarlo. Yo creo que falta revisar la información que nos trasladen, hay que estudiarla”, explicó Juan Carlos Rivera, jefe del bloque Victoria.

La diputada Sonia Gutiérrez, jefa de bloque de Winaq, sin decir abiertamente que sí, considera que los hechos denunciados por la CGC podrían ser decisivos para votar a favor del retiro de la inmunidad.

“De acuerdo a lo que la CGC ya emitió un informe preliminar es que si pudo haber una mala calidad del gasto público no sería vinculante a un llamado fraude electoral, en todo caso serían procedimientos administrativos. Es posible – que votemos a favor del antejuicio – todavía lo estamos considerando, no hemos tomado la determinación, hacemos ahora la evaluación de todos los argumentos”, refirió.

Por su parte, Álvaro Arzú Escobar, jefe de bloque de Partido Unionista, dijo que prefiere leer el informe antes de expresar públicamente un criterio. “No hemos definido ningún criterio porque no hemos visto el informe, obviamente al momento que el informe sea presentado lo analizaremos y tomaremos una decisión”.

Los denunciados

La Fiscalía de Delitos Administrativos del MP presentó la solicitud de antejuicio contra los magistrados del TSE por los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

Esa denuncia iba tanto contra todos los magistrados titulares como los suplentes, pero hubo algunos que lograron frenar el proceso de antejuicio en su contra por obtener un amparo provisional por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Quienes lograron dejar en pausa el proceso de pesquisas en su contra son Blanca Alfaro, magistrada titular y actual presidenta del TSE; así como los suplentes Marco Antonio Cornejo, Marlon Barahona y Álvaro Cordón.

Los otros cuatro magistrados titulares contra quienes sí avanzó el proceso de pesquisas, y que podrían perder la inmunidad si el Pleno del Congreso así lo decide son: Irma Palencia, quien fue la presidenta del TSE desde la convocatoria a la oficialización de resultados, así mismo se encuentran los magistrados Rafael Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera.