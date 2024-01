Congreso: diputados electos por Semilla aún sin ser declarados como bancada

Luego de más de una hora de discusión de la iniciativa de ley que pretende aumentar el pago de pensiones a los jubilados del Estado, las diputadas Andrea Reyes y Andrea Villagrán presentaron en el pleno una moción privilegiada. El documento buscaba que se aprobara la resolución del director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, quien informó a la junta directiva que el Movimiento Semilla no está suspendido.

“Movimiento Semilla conserva su calidad de partido político, con algunas cuestiones que están pendientes de resolver; pero en su naturaleza sigue siendo un partido político”, expuso Reyes ante el pleno.

El argumento no convenció al representante del unionismo, Álvaro Arzú, quien indicó que la maniobra planteada por los oficialistas podría ser una desobediencia constitucional. “Podemos ser contrincantes políticos y tener visiones ideológicas distintas, pero yo no quiero ver a ningún diputado en la cárcel”, justificó al no estar a favor de que Semilla sea declarado bloque.

Una propuesta que busca aumentar el pago de las jubilaciones, la iniciativa tuvo argumentos a favor y en contra, mientras que un grupo de jubilados observaba la discusión desde uno de los palcos del hemiciclo.

La nueva oposición pretendía aprobarla de urgencia, y eran ovacionados por los jubilados; pero cuando diputados electos por Semilla cuestionaban la iniciativa por aparentes vacíos, eran abucheados.

El diputado Jairo Flores, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos), dijo que la propuesta requiere más estudio porque no tiene una fuente de financiamiento.

“No se vale que lo que no hicieron en su momento de poder lo quieran venir a hacer hoy, aprovechándose de una bancada inexperta que está en el gobierno”, dijo.

Separados

Antes de que la moción privilegiada fuera sometida a votación, el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Adim Maldonado pidió a la directiva verificar el quorum para continuar la sesión plenaria, pese a que se contaba con el número para continuar.

Los diputados electos por Semilla no lograron convencer a los aliados y decidieron no marcar asistencia, por lo que el presidente de ese organismo, Nery Ramos, suspendió la sesión plenaria.

Horas antes, el bloque de la UNE, en conferencia de prensa, manifestó que la alianza de los 28 congresistas coordinados por Maldonado e Inés Castillo se mantenía. Aunque horas después, en el pleno, la postura cambió.

Maldonado insistió en que la alianza con los diputados oficialistas se mantiene, pero en la sesión indicó que vieron “con mucha preocupación” que los congresistas de otras bancadas comenzaron a abandonar el hemiciclo.

La diputada Lucrecia Marroquín, del bloque del Partido Unionista, cuestionó las “prácticas” que Semilla ha adoptado en sus primeros días como oficialistas. “Hoy les toca a ellos tener que desmarcarse, no marcarse…, todo lo que le criticaban a la legislatura anterior, pero ahora van a bailar con ella y nosotros seremos los que pondremos la música”, manifestó.

Comisiones

La UNE, que es la tercera fuerza legislativa, refirió que en cuanto a la distribución de las comisiones de trabajo aún no hay consenso.

Castillo indicó no estar de acuerdo con que se les asignen seis salas de trabajo, ya que por el número de diputados que la integran les corresponde una más.

En una lista previa que circula a lo interno del Congreso, se le asignan cinco salas de trabajo al Movimiento Semilla, pese a que no tienen representación legal en el pleno.

Ramos declaró que se consideró a los diputados independientes como bloque para la asignación de comisiones, pero que no pueden presidirlas si el pleno no los reconoce como bancada. “Hoy en día son independientes”, manifestó.

La diputada Patricia Orantes aseguró que no cederán puestos —como Semilla— en las salas de trabajo, como sí ocurrió con la directiva, en donde dejaron dos puestos vacantes, la presidencia y la primera secretaría.

“Lo que estamos viendo hoy, más que legalismos, si hay quorum o no, son las técnicas legislativas que cada bancada está poniendo en uso y son parte de un pulso político entre el régimen de corrupción e impunidad que se niega a soltar el Congreso”, resaltó Orantes.

Ley de Jubilaciones

