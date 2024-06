El pasado 10 de junio el presidente, Bernardo Arévalo, anunció un bono de Q1 mil para 100 mil familias sin acceso a energía eléctrica y en situación de pobreza extrema. Se dijo, además, que el 1 de julio se iniciarían los primeros desembolsos; sin embargo, las declaraciones de las autoridades de la cartera de Desarrollo Social difieren de esa fecha.

La viceministra de Protección Social, Bertha Zapeta, explicó que se utilizará una base de datos que posee el Ministerio sobre las familias en situación de pobreza, pero se necesita actualizar los datos. Conforme se vayan actualizando por localidad, se irán haciendo los desembolsos respectivos.

La base de datos que posee la cartera y sobre las cuales se hará la actualización, se basan en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), además de las localidades que no reciben el servicio de energía eléctrica.

Zapeta reconoce que uno de los desafíos del nuevo bono es que no logrará cubrir la totalidad de personas que están en necesidad.

"Lastimosamente, el porcentaje de personas que no cuentan con energía eléctrica es mayor a los 100 mil beneficiarios que nosotros estamos apostando. Lastimosamente, presupuestariamente no le logramos llegar a toda esta población que no cuenta con energía eléctrica; por eso vamos a priorizar con base al expediente dónde está el mayor número de pobreza", detalló la viceministra.

Entre los obstáculos para hacer los pagos está que no se podrá entregar los Q1 mil a todos los beneficiarios en el mismo momento. Por ahora no se tiene un tiempo estimado de duración para completar los 100 mil desembolsos ofrecidos o cuándo concluirá la actualización de los datos. Se espera que el primer desembolso pueda ocurrir a finales de julio y el segundo en agosto.

El Mides prevé disponer de cerca de 500 personas desplegadas en campo durante julio para realizar las actualizaciones de datos y con estas comenzar a hacer los desembolsos en agosto.

Pero el problema va todavía más allá de la actualización de datos. El Mides todavía no ha definido qué herramienta se podría utilizar para actualizar las bases de datos. Zapeta comentó que podría ser el mismo instrumento que se usa en el Registro Social de Hogares, aunque también disponen de una ficha más corta, que acortaría el tiempo de levantado de datos.

Este último es una metodología de registro que se desarrolló el año pasado en su primera fase, obteniendo datos de siete municipios en condición de pobreza. Apenas el pasado martes fue el lanzamiento de la segunda fase en 11 municipios más.

Criterios

Zapeta aseguró que la actualización de datos antes de enrolar a las personas como beneficiarios de este nuevo bono no busca crear criterios de exclusión de beneficiarios, sino, más bien ampliar las condiciones de inclusión para que más familias pueda recibir el pago. A pesar de esto, no se tomarán en cuenta nuevas aldeas o caseríos desde la última vez que el Mides actualizó la información.

"Nosotros nos vamos a ayudar en la base de datos para poder agilizar este proceso. Lastimosamente no podremos incluir nuevas aldeas que se fueron creando", explicó la funcionaria.

Zapeta sí aclaró que se está fortaleciendo a los equipos para que puedan movilizarse, pues el levantamiento se realizará por zona geográfica. Los primeros departamentos que se visitarán serán Petén, Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Por otro lado, Zapeta explicó que se está discutiendo que no sea un criterio de exclusión que las personas ya sean beneficiarias de algún otro bono o programa del Mides, para esto ya se revisó una muestea de la base de datos y no coincide con usuarios de otras iniciativas.

"En la revisión que hemos realizado, una muestra que avanzamos con esa base de datos no se encuentran en los programas sociales. Nuestro padrón de programas sociales es tan pequeño, que tenemos 77 mil en el Bono Social; entonces, en esta muestra que hemos hecho no están", declaró la viceministra.

Esta semana la viceministra acudió a una citación con el diputado José Chic de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien cuestionó la metodología que se utilizará para seleccionar a los beneficiarios.

"Se debería tener mejor claridad con los criterios para el Bono Único; deberían tener bases de datos de otras instituciones para garantizar que el bono llegue a la gente que realmente lo necesita", sugirió Chic.