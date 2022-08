Borrador de dictamen de reformas a la ley electoral no consigue firmas para ser aprobado

Este primer documento se presentó el pasado 28 de junio pero al haber transcurrido más de un mes el mismo no tiene criterios unificados, y en consecuencia no cuenta con las firmas necesarias para ser considerado un dictamen.

“Definitivamente mientras más pasa el tiempo es más difícil, pero estamos participando como diputados en el Congreso para hacer los cambios difíciles que necesita el país”, comentó José Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales.

Al ser cuestionado por la aparente lentitud en las reformas electorales el parlamentario afirma que todo es posible con voluntad política, pero hasta ahora la mesa parlamentaria no ha conseguido unificar criterios.

“Cuando hay voluntad política hemos visto que en una semana se aprueban leyes. Realmente yo no puedo hablar de qué hará el Pleno y la Junta Directiva, eso no me corresponde a mí, pero cuando hay voluntad política se han aprobado leyes muy rápido”, señaló.

El pasado viernes se propuso en la Comisión declararse en sesión permanente hasta tener el dictamen, pero el propio Rivera reconoció inasistencia de diputados en las reuniones lo que prácticamente demuestra la falta de voluntad de varios congresistas.

“Vamos a evaluarla realmente porque cuando no tenemos mayoría en la Comisión para hacerlo de esa forma no se vuelve práctica, porque si no están asistiendo a las reuniones que tenemos mensualmente no tengo garantía que van a llegar a la sesión permanente”, comentó.

Por su parte Gustavo Rodríguez Azpuru, secretario de la Comisión, apunta que para unificar las ideas necesitan tener observaciones del Pleno del TSE, ya que son ellos quienes van a ejecutar los posibles cambios legales.

“El tiempo está corto y debemos de ser muy efectivos al momento de hacer las propuestas, estamos viendo con los diputados la manera de hacer una propuesta más breve pero más integral, pero para esto tenemos que convocar al TSE porque ellos tendrían que aplicar las reformas”, indicó.

Algunos diputados han enviado propuestas por escrito y otros han manifestado algunas de manera verbal, en el caso de Rodríguez Azpuru se debe de modificar que es y que no es una campaña anticipada.

“Muy puntualmente la tendenciosa campaña anticipada, es imposible hacer propuestas para mejorar el país sin que se vea como campaña anticipada y es un riesgo que no se escuchen propuestas porque no se puede hablar”, enfatizó.

Le podría interesar: Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos se estanca a seis meses del plazo fatal

Sin voluntad

Aunque el discurso que se maneja desde la Comisión de Asuntos Electorales es la “voluntad política” para reformar las reglas electorales, José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), afirma que está es la principal deuda del Congreso.

“El papel en contra es que todo sigue igual y que no se ve un cambio positivo a la LEPP, en 2016 se tomó cinco días el dictamen favorable pero la comparación es que solo eso le bastó a la Comisión”, indicó.

Pero actualmente los diputados tuvieron que esperar años para al menos tener un borrador que es incapaz de conseguir firmas, eso según el análisis del MCN.

“No se ve voluntad política y es algo preocupante, hay que evidenciar y plantar cara como ciudadanos a este problema que tenemos, hay una deficiencia fuerte en la confianza con las instituciones y las elecciones, es uno de los principales problemas que no se aborda con la urgencia que se necesita”, indicó Echeverría.

Por su parte el secretario de la Comisión espera que se pueda tener una próxima reunión a finales de esta semana para seguir avanzando en el borrador, pero el presidente indica que no le es posible indicar en qué fecha se podría comenzar a buscar las firmas necesarias para presentar legalmente el dictamen.