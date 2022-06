Reducción de multas y aumento de techo de campaña: Qué contiene borrador de dictamen de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos

La propuesta solo recoge dos de las cuatro propuestas que la sala legislativa ha analizado: el planteamiento de reformas enviado por el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la del presidente de la comisión, José Alberto Rivera.

Las otras dos propuestas que no se consideraron son las de paridad de género que impulsó la diputada Andrea Villagrán, y otra iniciativa del diputado Lecsan Mérida.

Principales cambios

En el borrador de dictamen se hace una reducción en los montos de las multas para los partidos políticos por infracciones.

En la normativa actual la sanción va desde los US$500 hasta los US$250 mil, sin embargo, con la reforma los diputados pretenden que la multa vaya desde un salario mínimo para actividades no agrícolas (Q2 mil 959.4) hasta 50 salarios mínimos, que varía según el tipo de falta que se cometa, según la modificación que se pretende hacer al artículo 90 de la LEPP.

“Tenemos que castigar a los partidos cuando hagan algo malo, pero tenemos que dejar que corrijan sus errores y sigan participando. No podemos poner multas exorbitantes que inhabiliten a todos los partidos. Nos quedamos sin partidos”, expuso Rivera.

Cantidad de afiliados

El artículo 19 de la LEEP regula que para que un partido pueda existir necesita un número mínimo de afiliados equivalente a un 0.30% del padrón electoral utilizado en las últimas elecciones, sin embargo, en el borrador de dictamen buscan que se establezca un número fijo mínimo de 24 mil afiliados.

Techo de campaña

El artículo 21 Ter de la LEEP, inciso e) regula el techo de campaña, el cual se establece mediante el cálculo de US$0.50 por cada ciudadano empadronado hasta el 31 de diciembre del año anterior a las elecciones, sin embargo, la reforma pretende que se eleve a US$1.

En el caso de los comités cívicos tienen un techo de US$0.10 por ciudadano empadronado en la circunscripción municipal, pero también se pretende que sea de US$1.

Listados abiertos

Rivera pretende que se adicione a la LEPP el artículo 203 Ter. Referente al voto por listas abiertas, para que se emita el sufragio por cada aspirante de forma individual. Esto aplicaría para diputados distritales y por Listado Nacional.

Para las elecciones del 2023, de ser aprobado, se aplicaría para las diputaciones distritales y para el 2027, al Listado Nacional, según Rivera.

Medios de comunicación

La propuesta de dictamen contempla que el TSE contrate una franja electoral en medios de radio y televisión abierta que posean frecuencia por usufructo del Estado, mientras que el resto de pauta electoral debe ser directamente entre los partidos y los medios, así como plataformas de redes sociales, según Rivera.

En la propuesta se hizo una redistribución de los espacios para cada partido, que debe ser de 30 minutos y distribuida en 35% para presidenciables, 35% para diputaciones y 30% para alcaldías. Actualmente es de 50% para presidenciables, y 25% para diputaciones y corporaciones municipales.

Libros contables

En el borrador de dictamen se elimina la parte donde en el inciso b) del artículo 21 Ter. Se establece que: “No se considerará como procedente de un financista político la contribución que no conste en sus libros contables seis meses anteriores a la fecha realizada”.

Según Rivera se elimina el libro contable por recomendación de la OEA, para fomentar que los partidos registren todos sus ingresos pero facilitando a los ciudadanos que “financien” a las agrupaciones políticas.

Debido proceso

Al artículo 88 de la LEEP referente a las sanciones a los partidos, se pretende agregar un párrafo en el cual se regula que previo a emitir una sanción debe garantizarse el derecho de defensa, así como de audiencia y el debido proceso, para lo cual se debe otorgar una audiencia por un plazo de cinco días a la organización política, al candidato y a quienes tengan interés en el asunto, así como establecer los plazos de apertura a prueba.

Empadronamiento automático

En el borrador de dictamen también se establece la propuesta de que el TSE empadrone de forma automática a todos los ciudadanos que tengan DPI, según una modificación al artículo 8 de la LEEP.

En la propuesta original del TSE se contemplaban modificaciones relacionadas al transfuguismo para que no aplicara cuando un diputado se incorpora a otra organización política si deviene de expulsión, escisión, suspensión o cancelación de la anterior agrupación política.

A decir de Rivera no se consideró porque si se aprueba el artículo de los listados abiertos ya no habrá problema con el transfuguismo.

¿Cuenta con apoyos el dictamen?

Previo a la reunión en la que se presentaría el borrador de dictamen, algunos diputados consultados acerca del tema señalaron desconocer del mismo, y aseguraron que no había consensos. Esto quedó evidenciado en la reunión de este martes 28 de junio, sin embargo Rivera aseguró que están “cabildeando”.

“A pesar de que en un parte me alegra que estemos conociendo un dictamen, me preocupan las formas, porque este dictamen debió ser consensuado por parte de la comisión”, dijo la diputada Andrea Villagrán, quien además cuestionó que no se incluyera la paridad de género en los procesos electorales como lo planteó en una iniciativa de ley.

Rivera respondió que a su criterio sí se toma en cuenta la paridad, con su propuesta de listados abiertos.

El diputado Óscar Chinchilla por su parte respaldó a Rivera, quien es parte de su bancada, y aseguró que a su criterio se hizo lo correcto, y señaló que “no hay falta de transparencia”, y le dijo al resto de integrantes de la comisión que están en su derecho de plantear otros temas para ser considerados en la propuesta, pero reconoció que “apenas estamos recibiendo el dictamen”, por lo que debe ser analizado.

Román Castellanos, miembro de la sala legislativa también dijo que deben analizar la propuesta.

“Es una discusión que hay que darle. De entrada, yo apenas como todos acá, estamos teniendo esta versión borrador del dictamen, conviene darle una revisada para dar las impresiones”, dijo el parlamentario, quien compartió el criterio de Villagrán sobre que no se tomó en cuenta la paridad de género en el planteamiento.

El diputado Luis Contreras defendió algunos puntos de la propuesta, como el de las multas, ya que aseguró que son “ridículas”. También defendió el trabajo de la presidencia de la comisión, y cuestionó la asistencia de los diputados a las reuniones de las comisiones de trabajo.

“No hay que satanizar lo que otros hacen, porque lo que aquí se está haciendo es transparente, creo que entre 8, 10 o 15 días son suficientes. La Comisión tiene el compromiso de dictaminar favorable o desfavorable”, dijo Contreras.

Según se estableció, los diputados tendrán siete días para enviar por escrito a la presidencia de la sala legislativa las observaciones para ser incluidas en el borrador de dictamen.

Deben consultar a la CC

La LEEP es una ley constitucional, por lo cual previo a la aprobación de alguna reforma, debe recibir un dictamen favorable del pleno de la Corte de Constitucionalidad, según se regula en el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que además establece que en el Congreso se necesita el voto de dos terceras partes del total de diputados, es decir, mayoría calificada, 107 votos.

Rivera agregó que el proyecto del dictamen contiene principalmente el voto a diputados por nombre y apellido en listas abiertas “que la población ha estado pidiendo por años”.

También contiene correcciones de los errores y problemas que hubo en las elecciones del 2019.

Dijo que es importante recordar que este proyecto de dictamen ha sido “un deseo de la población de Guatemala”.

Explicó que el voto a diputados por nombre y apellido tienen varias ventajas para la democracia de Guatemala.

También la propuesta elimina la opción de poder esconder a diputados de los listados

Rivera expuso que la intención es que las reformas estén listas para aplicarse en el 2023.

Por qué solo dos propuestas

Sobre la razón para solo considerar dos de las cuatro propuestas, Rivera argumentó que se le da prioridad a la del TSE porque reúne la información recolectada mediante la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came) que reunió los criterios de distintas entidades posterior al proceso electoral del 2019.

Según Rivera el borrador de dictamen tiene hasta un 70% del contenido de la propuesta del TSE.