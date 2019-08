Vicepresidenciables llaman a la unión para sacar adelante al país y exponen planes

Los candidatos vicepresidenciables Guillermo Castillo del partido Vamos y Carlos Raúl Morales, de la Une, participaron en el último foro "Tu Elección 2019" patrocinado por la Cámara de la Industria de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Durante el noveno y último foro patrocinado por la Cámara de la Industria (CIG), en donde han sido entrevistados alcaldes y diputados, fue el turno los candidatos a la vicepresidencia Carlos Raúl Morales, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Guillermo Castillo, del partido Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos). La actividad fue transmitida por Guatevision y la Red.

Durante la presentación del foro “Tu Elección 2019”, el director de la CIG, Javier Zepeda, dijo que el objetivo de estas actividades fue acercar a la población a los candidatos. Estas son las principales preguntas y un estracto de las respuestas de los candidatos:

¿Apoyaría una reforma constitucional?

Castillo: En este momento no, porque la Constitución no ha sido desarrollada. De hecho, hubo un intento hace unos años y resultó fallida.

¿Va tomar parte en los nombramientos de cargos?

Morales: Claro que sí porque ahí es donde buscaremos a los mejores profesionales para dirigir el país.

¿Estaría de acuerdo con cerrar algunas secretarías de la vicepresidencia como la de Trata, Senabed y Seccatyd?

Castillo: Ninguna de ellas porque las instituciones son fundamentales, deben funcionar y fortalcerse. Yo no acepto la corrupcion ni la incompetencia.

Morales: No, porque son secretarías que abordan temas importantens, pero lamentablemente han sido debilitadas.

¿Cuáles serían las bases de su plan en el Gabinete Económico?

Morales: El pilar es la reactivacion económica con el sector privado, lo cual también significa, entre otros puntos, la reconstrucción vial, construcción de escuelas y plantas de tratamiento municipales.

Castillo: Debemos revisar el funcionamiento de la buracracia, también el modelo exportardor. Vamos a dar dos fondos de garantía. Las acciones deben ir en favor de quienes producen.

Vamos a suponer que en la ciudad de Tecún Uman decomisan contrabano y la población se opone y amenaza con quemar un edificio, ¿Cómo actuaría usted si en ese momento es el vicepresidente?

Castillo: Es evidente que estarían en un delito, pero a mí me gusta privilegiar el diálogo, por lo que hablaría con ellos para que dejen en libertad a las autoridades, ya que están cumpliendo con su trabajo. También dialogaría con las autoridades locales y si no se resuelve nada, la autoridad debe actuar porque debe imperar la ley y el orden. Tenemos que tomar medidas ejemplares, no debemos ser pemisivos.

Vamos a suponer que en el gabinete se toman decisiones con las cuales usted no está de acuerdo, pero debe firmarlas ¿Qué haría?

Morales: La selección de gabinte es indispensable, he sabido de cuestiones similares. Lo más importante es plantear salidas. Uno tiene derecho a no fimar lo que no está de acuerdo, por eso creo en el diálogo. Al final es ncesario saber que la ley define cómo deben cumplirse los procedemientos.

Si dentro de sus funciones sucede un caso con el cual no está de acuerdo porque va en contra de sus valores ¿Qué haría?

Castillo: Complicado el caso porque es demasiado hipotético. Lo que hemos acordado con el doctor Alejandro Giammattei es tomar decisiones conjuntas, pero si en un caso hubiese una que va en contra del pueblo lo presentaría ante el Consejo, pero confío en que vamos a tener mucho acuerdo con el presidenciable.

Si se presentara un conflicto de robo de energía eléctrica y el presidente le ordena que dialogue con los del problema ¿Cómo lo resolvería?

Morales: Yo soy diplomático, por lo que voy a privilegiar el diálogo y el Estado de Derecho. En este caso lo más importante es comprender a los demas. Debemos recordar que hay 11 millones de guatemaltecos que viven en pobreza. Hay un proyecto de ley que pretende que a las personas se les cobre exactamente lo que usan y no se les incluya el de la calle. Tenemos que entender la conflictidad, porque si no un día nos va a estallar en la cara.

Si en su manos estuviera el acuerdo que acabamos de firmar con Estados Unidos ¿Qué haría?

Castillo: Es un problema con el que tendrá que lidiar el que gane la Presidencia y es algo que no conocemos. El Gobierno actual lo único que hará es dejar el problema al país. Este acuerdo no lo hemos entendido por falta de información. Nostros tendríamos que revisarlo para tomar una decisión.

Morales: El acuerdo tiene que ser aprobado por el Congreso de la República, por lo tanto no ha surtido efectos. En el caso hipotético que lo aprobaran, lo que no podemos es continuar negociando a espaldas del pueblo, tenemos que informar qué hacemos.

El presidente está de viaje con un ministro y le delega resolver un problema de un sindicato de la cartera que dirige quien acompaña al mandatario. ¿Cómo lo resolvería si es un tema oscuro?

Castillo: Yo creo mucho en la lucha sindical, en lo que no creo es en aquella que se apoya en presiones como la extorsión y el chantaje al Gobierno. Ya no se pueden seguir firmando pactos colectivos bajo amenazas. En mi caso haría revisar qué es lo que están planteando y cuánto afecta a la población. Hay pactos hasta donde los padres heredan los cargos a los hijos.

En el gabinete se comenta que se hará una compra pero el ministro dice que debe ser express, ¿la autorizaría?

Morales: No lo haría porque los procedimientos están en la ley y este tipo de abusos mantiene a muchos funcionarios presos. La ley dice cómo deben hacerse las compras y las que se efectúan por excepción se deben cumplir con decisiones serias.

Vamos a suponer que se da un problema de narcotráficio en el Trifinio ¿Cómo lo solucionaría?

Castillo: Yo creo mucho en la relación entre los tres países (Guatemala, El Salvador y Honduras), pero estos asuntos no los podemos solucionar de manera aislada, por lo que nuestra propuesta sería reunirnos los tres gobiernos y efectuar un planteamiento en conjunto con el apoyo de Estados Unidos.

Supongamos que el presidente debe ser sustituido por incapacidad ¿Cuáles serían sus primeras acciones?

Morales: Vuelvo al Estado de Derecho, y aunque esto es hipotético espero que nunca suceda. Mi mensaje sería de tranquilidad y seguir esforanzándonos en la lucha contra los flagelos que azotan al país, entre ellos la pobreza.

Tres acciones que efectuarían al ocupar la Vicepresidencia para reducir la crisis migratoria.

Castillo: Las personas no se van porque quieren, sino porque no existen condiciones de vida para ellos. Hay que generar empleo y créditos, la gente no migra si tiene casa, entre otras medidas. Hay que proporcionar educación técnica porque no todos los jóvenes pueden ir a la universidad.

Morales: Quienes están migrando viven en extrema pobreza. Si tienen empleo no se marchan. Ocho de cada 10 migrantes dicen que quieren volver al país. Hay que apoyar a la agricultura para que tengan hasta tres cosechas. También hay que darle protección social a las mujeres, así la familia mejora su situación.

Mensaje Final:

Castillo: Nos merecemos un gran país y debemos unirnos.

Morales: Debemos tener honestidad y actitud para sacar adelante al país.

