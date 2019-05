Candidatos a diputados de Valor y Victoria expusieron temas que impulsarán en el Congreso

Felix Adolfo Ruano de Victoria y Elmer Josué Palencia de Valor responden a consultas en la entrevista del programa Sin Filtro Electoral 2019. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El candidato a diputado por el Listado Nacional del partido Victoria Félix Adolfo Ruano propone revisar las concesiones otorgadas a compañías y tener la posibilidad de que proyectos empresariales sean convertidos en estatales. Elmer Josué Palencia del partido Valor expuso que impulsarán reformas electorales, protocolos de seguridad y modificaciones a la Ley de Educación.

Los candidatos coincidieron en impulsar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos debido a las contradicciones que señalaron, persisten en el actual proceso electoral. Ruano y Palencia divergen por la participación de Ejército en temas de seguridad, el candidato de Victoria propone regresar a los militares a efectuar tareas de seguridad ciudadana y el aspirante de Valor indicó que deben resguardar las fronteras del país.

¿Qué harán para obtener legitimidad en el Congreso?

Félix:

Para ganarnos la confianza de la población proponemos una agenda legislativa a favor de la población relegada, que por muchos años no se ha legislado en favor de ellos.

Elmer:

La recuperación de la legitimidad la impulsamos porque ninguno de nuestros candidatos a diputado va a la reelección, y marcamos un comienzo para mostrar que tenemos propuestas frescas y nuevas.

¿Cuál es la propuesta más relevante del partido?

Félix:

Reactivación económica del país y debemos entrar a consensos. Estamos analizando si es posible recuperar las empresas estatales. Considero que es necesario revisar las concesiones otorgadas a empresas y ver si se pasan a estatales; con esto, el Ejecutivo tendrá ingreso y puede dar empleo.

La autopista Palín-Escuintla deja muy poco al Estado. Hay que revisar esas concesiones, y las que son lesivas deben ser analizadas y quitarlas. Hay que fiscalizar para que funcione lo estatal.

Elmer:

Tenemos tres ejes en el plan de gobierno. Como candidatos a diputados impulsaremos educación, seguridad y un gobierno facilitador. A la Ley de Educación Nacional le hacen falta cambios en las carreras de magisterio. Hay institutos que están abandonados y creemos que es necesario legislarlo, dejarlo en ley.

En seguridad proponemos protocolos bien establecidos para que los cuerpos de seguridad puedan actuar de forma correcta, sin repercusiones después a sus mandos.

Hay jóvenes que desean emprender, pero tenemos una burocracia que propicia la corrupción, y queremos dejar un gobierno que facilite desarrollo.

¿Cómo se comportarán los diputados en el Congreso?

Félix:

Dependerá de muchas razones. Estamos contentos por que el Congreso está limpiándose de los lobos con piel de oveja que no dejaban legislar, que engavetaban las iniciativas. Quedarán muy pocos de los que repetirán una curul.

Hay ejemplo claro de que recibir dádivas lo lleva a uno a la cárcel. Nosotros no nos prestaremos a la corrupción.

Elmer:

Todo esto inicia en los partidos políticos. Como secretario de organización garantizo que en Valor nadie compró una casilla y ni compramos candidatos. Toda la corrupción comienza desde vender las casillas. En Valor hubo transparencia, hubo mucho trabajo.

El primer filtro que tenemos es que nosotros no vendimos ninguna posición. Ese es el génesis de un partido institucionalizado.

¿Tienen previsto impulsar reformas electorales?

Félix:

Hay que revisar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Por ejemplo, está el tema de finiquito y la idoneidad. Son aspectos que constantemente están en un dilema.

No se ha aplicado la Ley como debe ser a los candidatos. Si no le dan el finiquito a un candidato, no debería de haber consideración alguna. Debe ser una ley estricta y definida, donde no haya cabida a un recurso.

Se ha dado la judicialización de la política y por eso considero que hay que darle más dientes al Tribunal Supremo Electoral.

Si al candidato le dan su finiquito, quiere decir que es viable la postulación; entonces, es apto, y no debería haber otro tipo de intervención.

Lo esencial es que el Tribunal Supremo Electoral sea el que decida, y no alguien más, por eso es supremo en lo electoral. Eso no quiere decir que no se van a exigir los requisitos de idoneidad para postulare al cargo de elección popular; se debe seguir pidiendo transparencia.

Elmer:

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que se efectuaron en 2016 pareciera que ellos —los magistrados— las están manejando con discrecionalidad absoluta.

Recordemos quién eligió al Tribunal Supremo Electoral (TSE). En el caso de la inscripción de Zury Ríos, el pleno de magistrados del Tribunal apela ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿quiénes eligieron a este TSE? Fue la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Impulsaremos la votación uninominal, para que la población por lo menos conozca a sus representantes, y tenemos que definir qué es campaña anticipada. Otro aspecto a reformar en la Ley es la Unidad de Medios de Comunicación, porque nadie tiene vallas y hay Q78 millones para publicidad.

¿Cuál es la primera iniciativa de ley que presentarán?

Félix:

Nosotros tenemos previsto que al llegar al Congreso presentaremos una iniciativa que proteja a los mayores de 35 años, porque en el mercado laboral son discriminadas las personas a partir de esa edad.

Otra iniciativa es eliminar la inmunidad a presidentes, diputados y magistrados. En otros países no hay inmunidad para funcionarios, y quien es señalado resuelve su situación legal en los juzgados.

Elmer:

La primera iniciativa que propondremos es la iniciativa de magisterio, para que las escuelas normales vuelvan a formar docentes de calidad y carreras técnicas para los jóvenes.

Hay institutos normales que tienen población cero en magisterio, que es un bachillerato que no sirve para nada.

En seguridad, ¿qué propuestas tienen?

Félix:

Vamos a revisar los acuerdos de paz, para que los militares puedan regresar a las calles del país. Sabemos que se redujeron las tropas y se agudizó el paso de drogas. Hay que incrementar el Ejército, sacarlo a las calles con fuerzas combinadas para combatir la delincuencia y pandillas.

Elmer:

Los protocolos de seguridad los implementaremos. Por ejemplo, lo que vivió el coronel —Juan— Chiroy no hubiera ocurrido si hubiesen implementado protocolos y que tengan bien definido qué hacer en algunas contingencias.

Nosotros creemos que el Ejército tiene que cuidar las fronteras y trabajar en esos pasos ciegos. Además, vamos a dignificar a la Policía Nacional Civil porque hay condiciones deplorables y tenemos que crear ambientes propicios.

¿Están a favor de la pena de muerte?

Félix:

Sí. Lo primero es denunciar el Pacto de San José, porque está establecido a qué condenas se aplica la pena de muerte, pero hay un pequeño limbo y se tiraba el indulto al presidente y la Corte Suprema de Justicia, y creemos que debe ser el presidente.

Elmer:

Sí. Impulsamos una iniciativa para tener el mecanismo del indulto. Definimos los eslabones, pero no avanzó en el Congreso.

¿Apoyan la Ley de Infraestructura Vial?

Félix:

Es necesario revisar esa ley, y considero que ha de tener ciertos artículos para analizarlos, y los que estén bien que se queden como están.

Elmer:

Sí, es necesario apoyar esta iniciativa y obviamente hay que estudiarla, analizarla, y hay enmiendas que empezamos a evaluar.

