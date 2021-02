Candidatos del Congreso prometen no politizar la Corte de Constitucionalidad

Los diputados no incluyeron la recepción de señalamientos contras aspirantes a la CC. Fotografía: Congreso.

La novena legislatura del Congreso está lista para designar magistrados —titular y suplente— para la Corte de Constitucionalidad (CC), según el calendario de actividades establecido en el pleno.

En este proceso no se permitió que la sociedad presentara objeciones contra los aspirantes ni se abrió un espacio de entrevistas para profundizar en ellos.

La única herramienta en que se basarán los diputados para seleccionar a los mejores profesionales se resume en un video de cada aspirante, el cual no supera los 15 minutos y que la mayoría aprovechó para recordar su historial académico y profesional, que ya aparecía en su hoja de vida, lo que reduce el tiempo para presentar su plan de trabajo.

De los 21 candidatos, solo Carlos Alberto Godoy Florián no se presentó al Legislativo para grabar su estrategia de labores, según el Departamento de Comunicación Social de ese organismo. El profesional pidió hacerlo otro día, por quebrantos de salud.

Del resto, 17 centraron su plan de trabajo en acciones que permitan mejorar la imagen del máximo tribunal constitucional por medio de resoluciones netamente objetivas que no respondan a intereses políticos ni ideológicos.

Interactivo | Toda la información de los candidatos a magistrados

Añadieron la necesidad de que se respete la independencia de poderes y que se aclare, hasta por medio de una campaña, si es posible, que la CC no es superior a los tres poderes del Estado, ya que este equívoco ocasiona una interferencia que puede llegar al punto de la intromisión, según la mayoría de candidatos.

Los demás añadieron alternativas encaminadas a la celeridad de expedientes que llevan años detenidos en la CC; en procesos de modernización que permitan trámites constitucionales a distancia, por la pandemia, así como la publicación de la jurisprudencia que se ha establecido en los últimos años e incluso algunas reformas a la propia Constitución Política de la República.

Las principales propuestas de los candidatos:

1. Mynor Eduardo González Méndez (Titular y suplente)

“Mi postura será la agilización de las acciones de amparo utilizando la figura de la suspensión definitiva de la tramitación del amparo, ya que el 80% del qué hacer de la CC está relacionada con las acciones de amparo que se interponen por parte de los diversos sujetos, el mismo Estado y los particulares. Esas acciones de amparo en determinado momento vienen a frenar la administración de justicia, por su parte el Estado utiliza la figura para perjudicar a la clase obrera, a la clase trabajadora, que en muchos casos pasan años en los trámites de amparo que finalizan en la CC”.

2. Ana Isabel Antillón (Titular)

“Fortalecimiento del estado de derecho destacando el compromiso con la función esencial de la CC, esa función de defensa del orden constitucional y del actuar dentro de un tribunal colegiado con independencia absoluta de cualquier tipo de presiones (…) estoy convencida que es necesario el restablecimiento de la interacción entre diferentes órganos e instituciones y organismos del Estado que son la base esencial de la república democrática y representativa. Una democracia Constitucional como la que anhelamos debe ser sólida y requiere de magistrados capaces de defender el orden constitucional además de contar con una CC moderna”.

3. Luis Alexis Calderón Maldonado (Titular y suplente)

“Ajustarme a lo que es un tribunal de justicia privativa, el tribunal constitucional está para verificar si hay una vulneración o no de los derechos fundamentales, no está para hacer injerencia en los demás organismos del Estado y lamentablemente nuestra CC ha tenido fallos donde hay ciertas injerencias como por ejemplo en el tema de la pena de muerte, la pena de muerte al Congreso es al único que le corresponde la abolición y sin embargo por vía de inconstitucionalidades la CC ha emitido un fallo y eso es atribuirse funciones que no le corresponde”.

4. Franc Armando Martínez Ruiz (Titular y suplente)

“Disminuir prácticamente lo que es la mora constitucional, desarrollar un diagnóstico de trabajo consiente para establecer las acciones de amparo de hecho y de derecho, haciendo una línea divisoria para resolver de una forma expedida los de fuente de derecho; devolverle a la CC su papel de trabajo, lamentablemente se han llevado a la palestra de la política aspectos constitucionales que han puesto en conflicto a la CC y que han resultado en problemas de carácter social, esto es una mala imagen de la Corte porque debe de circunscribirse únicamente a su labor que es respetar la Constitución y que los otros órganos de Estado definan su línea de trabajo pero no inmiscuirse”.

5. Dina Josefina Ochoa Escribá (Titular y suplente)

“La defensa del orden constitucional la he realizado desde el primer día en todos los estamentos en la carrera judicial como en la alta CC, he realizado puntos de divergencia en relación a esa defensa del orden que tenemos la obligación, otro de los ejes es la transparencia y la rendición de cuentas, cuando fui presidenta de la CC ese fue uno de los pilares dentro de esa presidencia que cumplí a cabalidad, otro eje importante y que en este momento está generándonos problemas es la pandemia, los procesos de resolución de los casos que se pueden hacer mediante nueva implementación para responderle a la ciudadanía”.

6. Carlos Horacio Castillo García (Titular y suplente)

“La defensa del orden constitucional que no es más que el proteger y preservar el régimen jurídico y político del Estado; el ejercer un control de constitucionalidad que asegure en primer lugar la supremacía constitucional y en segundo lugar que los organismos y entidades públicas operen dentro del marco constitucional; resolver con celeridad las acciones constitucionales planteadas, se necesitan respuestas rápidas y hay temas álgidos que no pueden esperar; evitar el adoptar resoluciones estructurales porque se invaden esferas de actuación de los organismos del Estado llegando a legislar o anular las potestades propias del Ejecutivo; respetar la independencia judicial, no permitir que la CC se convierta en una instancia revisora propios de la justicia ordinaria”.

7. William Gilberto Bobadilla López (Titular)

“La certeza jurídica a la cual se debe de llegar por medio de la interpretación correcta y consistente a partir de una exegesis constitucional verdadera, esto para que la CC funcione de manera técnica y no tenga intervencionismo político que viole la separación de poderes porque la Constitución le establece a cada órgano sus funciones y la CC debe de contribuir a que el Estado funcione mejor y no obstaculizar su funcionamiento”

8. Irma Jeannette Valdés Rodas (Titular y suplente)

“La independencia funcional y la celeridad son aspectos muy importantes; que se garantice honestidad, transparencia y equidad, ya que sin equidad no hay justicia. Hay que tener mucha conciencia social, temor de Dios y pedir mucha sabiduría que viene de lo alto para aplicar esas resoluciones con el impacto y el efecto que se debe con el fin de poder coadyuvar a resguardar los derechos fundamentales y también poder limitar el poder público sin interferencias o intromisiones, sin engalanar sentencias”.

9. Aleida Rosario Ochoa López (Titular)

“Voy a hacer un énfasis en la situación del covid – 19 porque vino a mostrar las vulnerabilidades que tenemos en cuanto a que no estamos preparados para una justicia virtual, paralizó el sistema de justicia y la CC no fue la excepción por lo cual fomentaría una justicia virtual, que tenga más acercamiento a la sociedad, trasparente, que tenga una interrelación con los demás órganos del Estado, una justicia imparcial. De esa manera la justicia se amplía, las personas no tendría que ir al lugar donde está la institución sino que podrían hacerlo por medio de sus dispositivos electrónicos; sebe promover la justicia abierta y la fiscalización”.

10. Silvia Patricia Valdez Quezada (Suplente)

“Que la justicia llegue a todos, a los grupos vulnerables, que se tome en cuenta el género, la etnicidad, la desigualdad y los grupos minoritarios. Es importante para mi hablar en este momento sobre la doctrina legal, la CC innova su doctrina pero no toda la gente tiene acceso a la misma; los jueces tenemos el derecho humano de juzgar libremente, garantizarse la independencia judicial, no solo de los poderes políticos sino de cualquier otro grupo de poder social, económico, extra político de cualquier índole para que realmente sea una Corte imparcial y que no influyan factores externos que puedan perjudicar a la contraparte”.

11. Luis Alfonso Rosales Marroquín (Titular y suplente)

“La Corte necesita muchas cosas en el aspecto administrativo, divulgativo, pero lo que más necesita la Corte es proveer certeza jurídica, mantener las inversiones en Guatemala, mantener a todo mundo bajo la misma perspectiva de la ley porque si algo si tiene muy claro la Constitución es que todos somos iguales ante la ley, así que en mi función como magistrado ese el norte que me lleva y ese es mi deseo (…) hemos visto una Corte que se ha excedido en sus funciones porque la Corte no es el Organismo Ejecutivo, Legislativo o el Judicial”.

12. Noé Adalberto Ventura Loyo (Titular y suplente)

“Es el compromiso con la Constitución Política de la República, hacerla cumplir y mantener un orden constitucional, emitir fallos conforme a derecho y no obedeciendo a ninguna coacción o presión de ninguna índole, mantener siempre la protección del ciudadano en los asuntos que se dispongan en esa alta CC. La eficacia es el segundo eje para mantener esa administración de justicia constitucional donde se pueda dar esa celeridad y no convertirse en revisoras de actos judiciales del propio Organismo Judicial”.

13. Gladys Elizabeth Monterroso Velásquez (Titular y suplente)

“Objetividad en las resoluciones del alto órgano jurisdiccional, recordemos que estamos ante un órgano de jurisdicción privativo cuyo objetivo es la protección de la Constitución Política de la República y su interpretación, en ese sentido todos podemos tener ideología, empatía hacia ciertos grupos, sin embargo un órgano jurisdiccional no puede tener empatía ni ideología, las resoluciones tiene que ser apegadas a derecho, en ese sentido hay que fortalecer la objetividad en las resoluciones que emite el alto órgano”.

14. María de los Ángeles Araujo Bohr (Titular y suplente)

“Mi compromiso esencial es al rescate de la república, el fortalecimiento al estado de derecho, el sometimiento de la función jurisdiccional a las funciones que cada uno de los órganos de Estado tienen designadas; que el Legislativo legisle, que el Ejecutivo ejecute y que el Judicial aplique la justicia. Nuestra función como magistrados constitucionales debe ser constituirnos como contralores al poder público y garantizar los derechos humanos de todos los guatemaltecos”.

15. Roberto Molina Barreto (Titular)

“No es posible de que se quieran sustituir las funciones que la CC le asigna a la poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sabemos que la mayoría de amparos es de orden judicial y por eso hay que estar muy atentos y es una meta que siempre he tratado de cumplir, de que no haya una invasión a los criterios judiciales. Si bien se debe revisar el debido proceso no nos podemos entrometer en los criterios propios de la jurisdicción ordinaria; en cuanto al Congreso no es viable que la CC impida el proceso legislativo que está a cargo del Congreso, si en todo caso hay leyes que tengan algún problema de inconstitucionalidad estas deben ser analizadas cuando ya estén vigentes y con el Ejecutivo igual, la Constitución dice plenamente cuales son las funciones del presidente y no es posible que la CC se entrometa en ellas o le quiera imponer como llevar las políticas generales, diplomáticas o relaciones internacionales”.

16. José Alejandro de León Maldonado (Titular)

“Me comprometo a mantener el estado de derecho, hacer mis resoluciones apegada a derecho sin ninguna presión política y hacer que se cumpla la Constitución y demás leyes del país; es claro indicar que el factor tiempo es una de las principales complicaciones que se ha tenido en dicha entidad debido a la concentración de expedientes; se plantea un mejor y fácil acceso a todas las resoluciones; cada resolución debe de ser clara, congruente, precisa, aportando seguridad para que su cumplimiento sea pronto; no se debe responder a ningún grupo de intereses o presión en particular y cuando se resuelva se debe de hacer en los principios fundamentales del derecho”.

17. Luis Eduardo López Ramos (Suplente)

“Considero que puedo invitar a los magistrados titulares y suplentes para poder incitarles a conversar para presentar una iniciativa (de reformas a la Constitución) ante el Congreso, por qué quien mejor que el tribunal constitucional para poder saber que se requiere como parte de la reforma al Estado; así como discutir reformas a la ley de amparo y exhibición personal”.

18. Dixon Díaz Mendoza (Titular y suplente)

“Plantear el rescate de la CC con fallos apegados a derecho, a la justicia, al cumplimiento e interpretación judicial atendiendo a las exigencias de la nación que permita el desarrollo integral del país en los aspectos sociales, económicos, educativos, etc. Laborar al servicio del pueblo de Guatemala con fallos imparciales que garanticen la independencia, honorabilidad y transparencia; respetuosos de todos los sectores del país con el respeto a los límites y fines que la ley impone en la vida nacional”.

19. Erick Alfonso Álvarez Mancilla – Titular y suplente

“Es la defensa del orden constitucional, la defensa de la Constitución, la protección de los derechos humanos y la defensa de la legalidad. Es un programa que nos marca la Constitución por eso mi compromiso ante el pueblo de Guatemala es respetar la Constitución a efecto que los usuarios de la justicia tengan la garantía de que se va a cumplir la Constitución; corrupción no es solo aceptar dinero o resolver la justicia, también lo es ideologizar la justicia y es otra forma de corrupción, nadie es superior a la ley”.

20. Jorge Melvin Quilo Jauregui (Titular y suplente)

“Toda resolución, sentencia o lo que se haga en la CC sea apegado a derecho y también con las normas constitucionales que nos representan para poder resolver de forma equitativa, con dignidad humana; la administración es algo importante y debemos ejercerlo de forma pronta y cumplida para que se resuelvan todos los expedientes con rezago; hay otro principio que es la tecnología y es la vanguardia de los procedimientos en todas las instituciones, hay que homologar los sistemas para que todos tengan accesos de verificación”.