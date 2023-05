Carlos Pineda acciona en la CSJ para que el TSE suspenda la impresión de papeletas hasta que se resuelva su situación política

Tres de las acciones han sido presentada ante la Corte de Constitucionalidad -una apelación y dos ocursos en queja- con base en los cuales él está solicitando que se revoque un amparo provisional que el partido Cambio pidió para que se suspendieran las candidaturas de los integrantes de Prosperidad Ciudadana.

Afirma que la acción de Cambio no adoptó recurso alguno así como la temporalidad ni la definitividad.

Señaló que la petición es que sea revocado el amparo provisional que otorgó la Sala Sexta de lo Contencioso y Administrativo al partido Cambio y que con ello se garantice la participación ciudadana de todos los postulados por Prosperidad Ciudadana y todos los que conforman las organizaciones políticas.

Castillo añadió que tampoco se ha resuelto un recurso de nulidad que fuera presentado por el candidato presidencial Pineda ante el director general del Registro de Ciudadanos en donde se objeta de que no podía suspender las actividades ni las postulaciones de Prosperidad Ciudadana, porque el amparo provisional no está confirmado y no es definitivo.

El abogado comentó que si se concreta esta acción de lo que va a producir es un daño irreparable al ejercicio del derecho político de todos los postulados por Prosperidad Ciudadana y todas aquellas personas que también participan en otras organizaciones políticas.

“Está solicitando hoy – Carlos Pineda- a la honorable Corte Suprema de Justicia que es la que conoce la que tiene competencia para conocer esta acción respecto al Tribunal Supremo Electoral y lo que se está pidiendo es precisamente que se abstenga de en este caso ejecutarse la impresión”.

Comentó que Pineda es respetuoso de las decisiones de los magistrados de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la de Constitucionalidad y que confía plenamente en las decisiones que tomen van a ser apegadas a la Constitución y en defensa del orden constitucional.

Castillo confirmó que la madrugada de este miércoles presentaron una solicitud ante los magistrados dela Sala Sexta solicitud para que examinen todas las nuevas circunstancias que a juicio de Pineda modifican las circunstancias que se dieron cuando se otorgó el amparo provisional y por eso estos nuevos elementos permitirían que se revoque el amparo provisional.

“Carlos Pineda confía plenamente en las instituciones, confía plenamente en la Sala Sexta, en cada uno de sus magistrados y de los honorables magistrados también de la Corte de Constitucionalidad”, dijo Castillo.

“No hay nada perdido”

Carlos Pineda ofreció una entrevista a La Red, previo a la presentación del amparo en la CSJ, y estableció que la acción es para que el Tribunal Supremo Electoral no pueda mandar a imprimir papeletas hasta que la CC o la Sala Sexta resuelvan el tema de su candidatura. “Aquí no hay nada perdido. La última palabra no está dada”, comentó.

Dijo que el hecho de que la secretaria de partido Prosperidad Ciudadana, Lilian Piedad García Contreras, haya desistido de la apelación que había interpuesto ante la CC no invalida la actuación de él, como candidato.

Pineda dijo que con el amparo además está representando a más de 1 mil 200 candidatos inscritos en el partido e insistió en que el TSE no puede imprimir papeletas hasta que su candidatura se resuelva.

Afirmó que la ley se empezó a infringir cuando fue acepado el amparo y se otorgó el amparo provisional planteado por la familia Baldizón, pero que ahora la CC debe proceder a emitir su fallo y retire el amparo provisional y lo deje en el archivo.

La otra solución es que la Sala Sexta revoque el amparo provisional que emitió y quede su candidatura en firme.

“La Sala Sexta no ha emitido esa revocación, porque estaba esperando un informe circunstancial adecuado, que tiene obligación de dar el Registro de Ciudadanos. El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral mandó un informe muy general sin especificar las acciones y por eso es que la Sala Sexta no ha terminado de revocar el amparo provisional. Ayer mandó otro informe ampliado, el registrador, y lo que esperamos es que en base a ese informe, hoy la Sala Sexta revoque el amparo provisional a los Baldizón y con eso nosotros regresamos a la contienda”, comentó Pineda.

Afirmó que eso es lo que debe ocurrir, pues el registrador de Ciudadanos, en conferencia de prensa, dijo que no hubo anomalías con la asamblea donde se eligió el Comité Ejecutivo del partido.

Pineda recalcó que la secretaria general de Prosperidad Ciudadana está haciendo acciones sin consultarlo con el resto del Comité Ejecutivo Nacional y las bases del partido.

“Ella está trabajando por su lado, me imagino yo no sé a qué está jugando, pero el partido político no es una secretaria, la secretaria es un miembro del Comité Ejecutivo Nacional, pero todo el partido está bien consolidado, está bien fortalecido”, afirmó Pineda.

CC acepta desistimiento de Prosperidad Ciudadana

La tarde de este 24 de mayo, la Corte de Constitucionalidad aceptó el desistimiento del partido Prosperidad Ciudadana de la apelación que presentaron para mantener a la agrupación política vigente para las Elecciones Generales 2023 en Guatemala.

La tarde del 23 de mayo, el partido político Prosperidad Ciudadana, a través de su secretaria general, Lilian Piedad García Contreras, presentó el documento en el que solicitó el “desistimiento total de la apelación”.

Originalmente, Prosperidad Ciudadana apeló la resolución emitida por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, que anuló de manera provisional la segunda asamblea nacional del partido.