Carlos Pineda es expulsado de reunión del TSE con fiscales de partidos políticos y el Pleno analiza sanción por la irrupción

Los magistrados del TSE y los fiscales estaban en una reunión extraordinaria en un hotel de la zona 10 capitalina para tratar temas como las papeletas para la elección de corporaciones municipales, emisión del acuerdo 649-2023 relacionado con el caso de que no aparezca en la papeleta el nombre de un candidato debidamente inscrito o se haya inscrito uno que no haya sido inscrito, entre otras cosas.

La reunión se llevaba a cabo con normalidad cuando Pineda ingresó al recinto mientras algunos de los fiscales nacionales tomaban la palabra.

Mientras uno de ellos hablaba les dijo a los magistrados que la reunión era para fiscales y por qué se dejaba ingresar a candidatos.

Pineda intentó caminar hasta la mesa donde se encontraba el Pleno, pero el personal de seguridad se lo impidió, mientras fue abucheado por algunos fiscales de partidos políticos.

La magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, tomó la palabra y agradeció que el fiscal hubiera tocado el tema y afirmó que ella no había querido interrumpirlo para hablar de eso.

“Agradecemos en la puerta que respetemos que esta reunión es para fiscales nacionales no es para candidatos, si no se pierde el espíritu de esta reunión y después empiezan a ingresar todos los candidatos y se va a descontrolar esta reunión”, se escucha a la presidenta del TSE.

“Les agradecemos a quienes están ingresando, que no son fiscales, que se retiren del recinto, por favor, señor Carlos Pineda le agradecemos que se retire, porque esto es de fiscales nacionales y no de candidatos, si no se pierde el espíritu”, agregó la funcionaria.

Pineda dice que solo necesita hablar con su fiscal, pero los de otros fiscales le dicen que no y en el audio de la reunión se oye que uno dice: “No, no, no, no, para afuera, esto no es de candidatos, tiene que aprender de leyes, señor, para afuera”.

El candidato es escoltado hacia afuera del recinto, mientras otros fiscales lo abucheaban y le gritaban que respetara.

Se escucha al fondo que la presidenta del TSE le dice a Pineda que si no se retiraba los fiscales iban a abandonar la reunión y que eso sería por culpa de él.

Qué dice Pineda

Afuera del salón, Pineda fue abordado por periodistas y mencionó que él llegó a la reunión no como candidato, sino que solo a hablar con su fiscal -Manuel González-.

Pineda se dirige a los periodistas y dice que llegó por un tema coyuntural que le interesa, pero en ese momento los fiscales de otros partidos le gritan que lo que el político llegó a hacer era una payasada, a lo que pineda luego replica: “¿Payasada? La verdad, es increíble la política en Guatemala”.

El candidato se dirige a su fiscal y le dice que llegó a buscarlo y a saludarlo, pero no lo dejaron entrar a la sesión.

“Necesito que toqués el tema de que coyunturalmente, por favor, que agenden para tocar el tema de que esperamos que se resuelva bajo ley, bajo el marco jurídico legal, el amparo que hiciera la competencia, desleal, el tema de mi postulación, por eso vine a buscarte nada más”, señaló Pineda.

Puntualizó que no sabía por qué no lo dejaron entrar y escuchar.

“No sé si por qué no puedo entrar de oyente o sea yo no vengo a intervenir, solo vine a apoyarte a ti como fiscal del partido entonces, por favor, tocá el tema, no sé por qué me tienen tanta tirria allí los demás”, le dijo Pineda a su fiscal.

El fiscal suplente del partido Comunidad Elefante, Jonathan Mayorga, se le acercó a Pineda y le dijo que a su criterio las reuniones son públicas, a lo que Pineda responde que no sabe por qué lo sacaron.

Mayorga afirmó que iban a apoyar al fiscal de Prosperidad Ciudadana, pues las reuniones son públicas, que los medios de comunicación pueden ingresar y que además se transmite en vivo y que si él quería dar una postura lo apoyaban.

Pineda contestó que no quería estorbar la paz de la reunión. “No sé por qué me sacaron, yo vengo de simple escucha… quiero saber, entender cómo funciona el tema político también, creo que tengo derecho igual que todos los guatemaltecos, me sacaron literalmente me sacaron”, refirió el candidato presidencial.

Sistema democrático en peligro

Pineda dijo a su fiscal que aprovechando que había observadores de la Organización de Estados Americanos en la reunión hiciera público que: “Estamos conscientes de que el sistema democrático en Guatemala está en peligro, pero que estamos confiando en haya justicia en el país… no veo correcto que el candidato que va punteando en las encuestas se lo bajen así por así, por una un falsa y espurio amparo que no tienes ni pies ni cabeza que no puede revivir un muerto, por carecer de los presupuestos procesales de ley de temporalidad, legitimidad y definitividad”, concluyó.

Le agradeció al fiscal de Comunidad Elefante por ser consciente y no tomar la actitud de “berrinche de niños” que tomaron allá dentro los fiscales de los otros partidos.

“No sé cuál es el miedo que me tienen si yo solo represento un movimiento del pueblo, estamos cansados y hartos de los corruptos políticos reciclados de toda la vida. Eso es todo no estoy haciendo nada, ningún daño, al contrario estoy abogando por mi población para que ya basta ya de malos gobiernos. Yo estoy exhortando a toda la población a que tienen que involucrarse en política, la gente buena tiene que participar, si no, no se le cierra el espacio a los políticos vividores de la política de toda la vida”, finalizó Pineda.

¿Medida de presión?

El partido político Cambio fue el que presentó una acción de amparo por señalar irregularidades en las asambleas de Prosperidad Ciudadana, lo que pondría en riesgo las candidaturas del partido político.

Josué David Acevedo, fiscal de Cambio, criticó la actitud de Pineda, y dijo durante la reunión que la medida podría tener una intensión de fondo, ya que el amparo presentado fue admitido a trámite.

Acevedo también dijo a los magistrados que no permitan que Pineda esté presionando en esa instancia ni al de Registro de Ciudadanos.

Para Acevedo, la irrupción de Pineda a la reunión, podría ser considerada como una medida de presión ya que el Registro de Ciudadanos debe de emitir un informe, del que depende si otorgan o no el amparo provisional a favor de Cambio.

Analizan sanción

El Pleno de magistrados del TSE señaló que evaluarán si aplicarán alguna sanción a Carlos Pineda o al partido Prosperidad Ciudadana tras haber irrumpido en la reunión con fiscales nacionales.

“Nos causó, no solo extrañesa, sino también fue desagradable la interrupción y de ninguna manera avalamos ese tipo de actitudes porque es una reunión que tiene un propósito”, señaló Irma Palencia, presidenta del TSE.

Al ser consultada si la medida se puede tomar como un acto de presión pública de parte de Pineda, Palencia, agregó que “hay muchas formas en que esto puede tomarse”.

Los magistrados agregaron que este miércoles tendrán reunión de Pleno, y el tema de Pineda tendrá que ser analizado a detalle para saber si la actitud amerita algún tipo de sanción.

El amparo contra Pineda

El partido político Cambio presentó una acción de amparo, el 5 de mayo pasado, ante un juzgado de lo Contencioso Administrativo que pretendía invalidar una asamblea nacional ordinaria del partido Prosperidad Ciudadana, que proclamó a Carlos Pineda como candidato a la Presidencia.

La mencionada asamblea fue celebrada el 20 de noviembre de 2022, y con el amparo, Cambio pretende revivir una acción similar que ya fue declarada sin lugar en otra oportunidad.

En la petición Cambio pide que se suspenda la participación del partido Político Prosperidad Ciudadana y los candidatos inscritos para las elecciones de junio de 2023.