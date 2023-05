Carlos Pineda hace denuncia penal contra el jefe del Registro de Ciudadanos y magistrados del TSE por ocultar información

Comentó que suspendieron la participación de Prosperidad Ciudadana argumentando que no había reportes financieros, que en la asamblea no se había hecho el método d’Hondt o para asignación por minoría y que no había listado de delegados del partido.

Afirmó que en la mencionada asamblea hubo participación de delegados del TSE que dieron fe de que lo actuado fue correcto.

Señaló que cuando se hace una revisión de documentos, se descubrió que sí se contó con la documentación que supuestamente hacía falta.

“El registrador de ciudadanos omitió información a la Sala Sexta y a la Corte de Constitucionalidad. La CC certificó lo conducente para que el Ministerio Público pudiera investigar, tanto el actuar del registrador de ciudadanos; que él definitivamente se va preso. Osea hoy, mañana o cuando haya justicia, pero él sí cometió delitos inconstitucionales”, dijo Pineda.

Señaló que el registrador Muñoz fue acusado por los delitos de desobediencia, abuso de autoridad y por incumplimiento de deberes.

Además, la denuncia también va para los magistrados del TSE, Irma Palencia, Ranulfo Rafael Rojas, Gabriel Aguilera, Mynor Franco Flores y Álvaro Cordoon, por incumplimiento de deberes y violación a la Constitución.

En la denuncia se menciona que el partido Cambio presentó un amparo en el que señaló que en la segunda asamblea nacional del partido Prosperidad Ciudadana, del 22 de noviembre de 2022, no se cumplieron varios requisitos.

La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró con lugar, el viernes 19 de mayo, el amparo provisional interpuesto por partido Cambio de Manuel Baldizón, con el cual impugnaron una asamblea nacional ordinaria de Prosperidad Ciudadana, que dejó provisionalmente afuera de la contienda electoral a Carlos Pineda.

La Dirección General del Registro de Ciudadanos (RC) informó el domingo 21 de mayo que dejó en suspenso la segunda asamblea nacional del partido Prosperidad Ciudadana en la que proclamaron al binomio presidencial y otros puestos de elección popular.

En cumplimiento a lo resuelto por una sala judicial el viernes 19 de mayo el RC decidió “dejar en suspenso, mientras dure la tramitación del amparo, el acta donde se documenta la segunda asamblea nacional ordinaria del partido político Prosperidad Ciudadana”, revela un comunicado.

Con esta decisión, el RC suspende en forma provisional la candidatura del presidenciable Carlos Pineda y de más de 1,200 postulaciones para diputaciones y corporaciones municipales, según datos del mismo TSE.

Como consecuencia de esto el RC determinó:

Suspender la resolución por medio de la cual la Dirección General del Registro de Ciudadanos ordenó la inscripción de la certificación del acta de la asamblea nacional extraordinaria donde se eligieron y proclamaron candidatos a cargo de elección popular.

del acta de la asamblea nacional extraordinaria donde se eligieron y proclamaron candidatos a cargo de elección popular. Suspender las resoluciones de inscripción de las candidaturas a nivel nacional.

Instruir al Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos para que proceda de inmediato a bloquear el código de verificación QR de las credenciales emitidas, así como solicitar la devolución de las mismas, las cuales fueron entregadas oportunamente

El 26 de mayo se supo que desde esa semana el TSE anuló las credenciales de Carlos Pineda y de todos los candidatos de Prosperidad Ciudadana.

Ahora, Pineda espera que la Sala Sexta resuelva en definitiva y si lo favorece podría volver a la contienda electoral.