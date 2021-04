CC: Juramentan a magistrados pero amparo e impugnaciones bloquean tres investiduras

Tres magistrados titulares y cuatro suplentes fueron juramentados este 13 de abril. (Foto: Congreso)

La Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026 fue juramentada este 13 de abril sin dos magistrados titulares y una suplente a causa de un amparo provisional e impugnaciones contra los procesos de designación de los colegios electores.

Se trata de Gloria Porras, magistrada titular designada por el Consejo Superior Universitario de la San Carlos; Nester Vásquez y Claudia Paniagua, magistrados elegidos por la asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang). En el caso de Porras, un amparo provisional firmado ayer 12 de abril por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo bloqueó su juramentación, mientras que para Vásquez y Paniagua aguardan que el Cang resuelva recursos de impugnación para poder certificar al Congreso la designación y finalmente ser juramentados.

En una tarde lluviosa, la sesión solemne se desarrolló en el Congreso de la República, cuyo presidente, Allan Rodríguez, criticó a la CC saliente: “Ya no más inestabilidad constitucional, ya no más ingobernabilidad constitucional. Ya no más prevaricato, queremos resoluciones apegadas a la Constitución y al orden jurídico. Ya no más abuso de poder, ya no más abuso de autoridad ni sesgo ni retorcimiento de la Constitución”, expresó.

Lea más | Por qué son importantes los magistrados suplentes de la CC

Justo luego de ese discurso la junta directiva del Legislativo hizo del conocimiento del pleno el amparo que impidió la juramentación de Porras, quien estaba presente en el Palacio Legislativo y se marchó en ese momento.

“Todo esto lo sabía porque es claro que hay una confabulación para no dejarme tomar posesión”, dijo Porras en rueda de prensa.

Luego de esa controversia llegó el momento de la juramentación de tres magistrados titulares, Dina Ochoa, designada por el Congreso; Leyla Lemus, del Ejecutivo, y Roberto Molina Barreto, por la Corte Suprema de Justicia, justamente los magistrados cuyos cuerpos electores no son impugnables, según el artículo 156 de la Ley de Amparo.

Asimismo, fueron juramentados cuatro magistrados suplentes, Luis Rosales, por el Congreso; Walter Jiménez, por la CSJ; Rony López, por la Usac, y Juan José Samayoa, por el Ejecutivo.

Ampliaremos