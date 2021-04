Gloria Porras: Amparo impide juramentación de magistrada de la Corte de Constitucionalidad

Sesión solemne del Congreso para la juramentación de la nueva CC 2021-2026. (Foto: Congreso)

Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), no fue juramentada este 13 de abril en el Congreso de la República a causa de un amparo provisional contra el proceso de su designación.

“Todo esto lo sabía porque es claro que hay una confabulación para no dejarme tomar posesión”, dijo Porras al abandonar el Palacio Legislativo.

Se trata de un amparo provisional dictado por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo del cual la junta directiva del Legislativo dio lectura minutos antes de comenzar la juramentación.

“He sido jueza independiente y ser juez independiente en Guatemala implica este tipo de acciones”, expresó Porras, que añadió que no se pronunciará sobre lo ocurrido porque “no se prestará a un show”. Adelantó que accionará legalmente para tomar posesión del cargo.

Porras fue designada magistrada titular por el Consejo Superior Universitario de la San Carlos para el periodo 2021-2026, junto con Rony López, quien sí fue juramentado.

Previo a la juramentación, Allan Rodríguez, presidente del Congreso, criticó a la CC saliente, de la cual Porras formó parte. “Ya no más inestabilidad constitucional, ya no más ingobernabilidad constitucional. Ya no más prevaricato, queremos resoluciones apegadas a la Constitución y al orden jurídico. Ya no más abuso de poder, ya no más abuso de autoridad ni sesgo ni retorcimiento de la Constitución”, expresó.

Porras comentó que lo dicho en el hemiciclo contra la CC “me enorgullece”.