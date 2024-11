CGC revela cómo se habría desviado Q35 millones de becas de inglés en la administración de Alejandro Giammattei

Una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló la ruta que el Ministerio de Economía (Mineco) tomó para malversar Q35 millones destinados al programa de becas de inglés ejecutados durante el 2022.



El resultado de la auditoría se resume, según el documento al que se tuvo acceso, en deficiencias, irregularidades, incumplimiento de leyes, y mala ejecución de fondos, debido a que no se elaboraron ni enviaron los contratos a la CGC, sin embargo, se desembolsaron los fondos.



Suspendido



En agosto último, el Mineco devolvió al Ministerio de Finanzas (Minfin) el monto asignado para el programa de becas de inglés, correspondiente para este año. Argumentó falta de competencia para ejecutar los fondos, y por los hallazgos de la CGC en años anteriores.



La cartera de Economía también justificó que la decisión se tomó debido a que no es atribución del Viceministerio de Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) ejecutar becas y porque no se cuenta con el personal capacitado en el tema. Además, que no se tienen estudios que evidencien el impacto del programa en los beneficiarios.



Otro problema de la implementación es que en el 2022 solo se ejecutó el 48 por ciento de los fondos. También argumentaron que algunos de los hallazgos encontrados en 2022 fueron corregidos en el 2023, pero la ejecución fue del 38 por ciento.



El programa se inauguró durante el gobierno de Alejandro Giammattei como una iniciativa que fortalecería las capacidades para los jóvenes que estaban en busca de un empleo formal.



Denuncia penal



Ante los hallazgos encontrados, durante una conferencia el 29 de octubre, la ministra de Economía, Gabriela García, afirmó que la CGC presentó una denuncia penal por el mal manejo de Q35 millones y porque durante su administración tampoco se encontró un listado real de los beneficiarios. A decir de la funcionaria, las anteriores autoridades se gastaron el dinero sin evidenciar un programa de becas.

Falta de certeza juridica

La auditoría determinó que los contratos para las becas de inglés no tenían una base legal. En el documento de resultados, la CGC afirma que el director de servicios financieros Empresariales, quien desempeñó el cargo en 2022, suscribió los contratos sin observar lo que establece la normativa legal aplicable relacionada con los fondos de becas.



“Hay falta de certeza jurídica de los contratos suscritos entre el ministerio de Economía y los beneficiarios de becas del idioma ingles para el empleo, y becas para aprendizaje de enfermería, correspondiente al ejercicio fiscal 2022”, cita el documento.



La auditoría reitera que el Congreso asignó Q70 millones al ministerio de Economía (Mineco) para que otorgara becas de idioma inglés a jóvenes de 18 años en adelante. De la cantidad total de fondos, el Mineco utilizaría Q30 millones para el programa de inglés intensivo para ayudar a personas a encontrar empleo, otros Q30 millones para programas de formación de inglés base para personas que no tenían ningún conocimiento de este idioma, y Q10 millones para el aprendizaje de enfermería.

Sin rastro de contratos



Durante el ejercicio fiscal 2022 se determinó que se suscribieron 4 mil 448 contratos de becas de idioma inglés para empleo y 762 contratos de becas para aprendizaje de enfermería, los cuales no fueron enviados a la unidad de digitalización y resguardo de contratos de la Contraloría General de Cuentas (CGC).



Según la auditoría, el director de servicios financieros empresariales no coordinó las acciones correspondientes a efecto de darle cumplimiento a la normativa.



“No existe información de los contratos suscritos de los fondos de becas en la unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, para el oportuno control y proceso de fiscalización”, se refiere.



En su defensa, el Ministerio de Economía argumentó que la figura de “contrato” se utilizó para formalizar la subvención a otorgar, debido a que la plataforma de la contraloría, no está diseñada para la carga de este tipo de contratos, únicamente si tienen que ver con obras o infraestructura, servicios, convenios nacionales o internacionales, fideicomisos, entre otros.

Becados no recibieron cursos



Los auditores revelaron que el universo de beneficiarios del fondo de becas de inglés para empleo era de 6 mil 776, aunque se determinó que no fueron inscritos 2 mil 328 contratos, que en dinero ascienden a Q14 millones 90 mil.



El universo de seleccionados para el fondo de de becas de enfermería fueron 1 mil 81. Sin embargo, se estableció que no fueron suscritos 319 contratos, que sumados ascienden a Q2 millones 302 mil 750; a pesar de esas anomalías, la auditoría estableció que el Mineco autorizó al Crédito Hipotecario Nacional acreditar recursos financieros a los becados, a pesar de no haber suscrito contrato.



Según la CGC, unidades del Mineco no dirigieron, ni coordinaron las acciones para darle seguimiento a la elaboración y subscripción de contratos de becas de inglés. Tampoco se elaboraron ni se suscribieron contratos.



“Se evidenció el riesgo de que los becados a quienes no se les suscribió contrato, no hayan participado en los cursos”, concluye el documento. La CGC recomendó una sanción económica, sin más detalles.

Retraso en rendición de cuentas



El monto devengado de Q49 millones fue trasladado al CHN, de los cuales Q7.8 millones correspondían al fondo de becas de enfermería y Q41.4 millones para el pago de becas de inglés para empleo.



El equipo de auditoria descubrió que el Mineco en el mes de noviembre de 2022, no realizó la evaluación de la utilización de los recursos asignados para el fondo de becas, a efecto de poner a disposición del ministerio de Finanzas los recursos ejecutados, al cierre del ejercicio fiscal 2022.



“El ministerio de Economía, quien desempeñó el cargo entre el 11 de marzo al 31 de diciembre de 2022, no supervisó que se realizara la evaluación de los recursos asignados al fondo de becas del idioma inglés para empleo, a efecto de reintegrar oportunamente los recursos no ejecutados al fondo común”, refieren.



Entre los argumentos que el Mineco presentó a la CGC, destaca que en 2022, algunos beneficiarios no pudieron retirar los fondos, debido a que extraviaron los números para registrarse, no consideraron la fecha de vencimiento de las tarjetas digitales y algunos cursos iniciaron a finales del ejercicio fiscal 2022. entre otras causas.

Recursos mal utilizados



La CGC afirma que se incumplieron procedimientos establecidos en las normativas legales, los cuales eran fundamentales para el pago de las becas otorgadas a los beneficiarios.



El acuerdo ministerial que otorgaba las becas establecía que tres personas debían encargarse de dar seguimiento a la inscripción y depuración de expedientes de aspirantes. Sin embargo, no cumplieron esas funciones.



Tampoco se socializaron los programas en los centros educativos para fomentar la participación. Además, no se contó con evidencia que mostrara el nivel de participación, avance y finalización de los cursos. Sin embargo, se autorizó el pago de las subvenciones.



La auditoría reveló que tampoco fue funcional un sistema informático para registrar el avance de los estudiantes para aprender inglés, debido a que presentó fallas y las empresas que otorgaron los cursos no presentaron resultados. En su conclusión, los auditores de la CGC resaltan que la falta de transparencia en la ejecución del fondo de becas, provocaron el riesgo de que los recursos se hayan utilizado para otros fines.