Ciclo electoral avanza a su segunda fase que incluye la campaña política

La primera etapa del proceso comenzó el 20 de enero con la convocatoria a elecciones y finalizó ayer 26 de marzo con el cierre del plazo para inscribir a candidatos, mientras que el sábado concluyó el de empadronamiento.

La campaña inicia 90 días antes de la fecha en que se celebren las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano, y finaliza 36 horas antes del día de votación de la primera vuelta, programada para el 25 de junio.

Virginia Pinto, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), indicó que el proceso consta de tres fases: convocatoria e inscripción, entre otras actividades; la campaña electoral y el sufragio.

La importancia de la segunda etapa consiste en que se empezará a escuchar a los candidatos y las propuestas que expongan.

Sin embargo, según el decreto de convocatoria efectuada por el TSE, hay otros elementos dentro de la presente fase a los que hay que prestar atención, puesto que también se deberá depurar e imprimir el padrón electoral, así como preparar y remitir papeletas y materiales para el evento.

Además, da inicio la conformación de las juntas receptoras de votos que se instalarán en cada mesa, que deberán estar integradas, a más tardar, 15 días antes de la fecha de los comicios.

El panorama observado hasta el momento, de acuerdo con Pinto, tuvo una primera parte durante la cual los partidos empezaron a dar a conocer sus planes de trabajo, en ocasiones con cierta precaución, pero esto no les impidió alcanzar un grado de visibilidad por medio del llamado a la afiliación.

La fase de divulgar los planes programáticos fue un poco limitada, según Pinto, pero se espera que en la presente se comiencen a escuchar las propuestas de los partidos. “Algunos la podrían considerar una campaña corta para plantear las propuestas y darse a conocer, pero vamos a tener una campaña política muy fuerte”, dijo.

Las figuras que más llaman la atención son las de candidatos presidenciales y a las alcaldías, pero no hay que dejar de lado las de diputados al Congreso, hizo ver la analista.

Ya se estableció en qué redes sociales pueden pautar las agrupaciones, pero eso no significa que en otras no puedan hacer anuncios orgánicos para dar a conocer sus propuestas. Se espera que esta no sea una limitación y que los partidos políticos se esfuercen, más que en dar a conocer a su candidato, que también es importante y genera confianza, en sus planes de gobierno, para que el primero no sea el único factor en el cual centrarse.

Asimismo, prosigue Pinto, es de suma relevancia que “los ciudadanos cuestionemos y empecemos a exigir más que —los candidatos— solo saluden o —escuchar— la canción, sino exigirles a los partidos políticos: ‘Tenemos este problema como sociedad, qué es lo que propone como una solución’. También debemos cuidarnos de posturas extremistas, sea del lado que fuere, aunque por lo general estas se toman más para llamar la atención y no siempre ofrecen soluciones viables”.

Pinto recomienda que como ciudadanos se vaya analizando lo que dicen o proponen los candidatos, para tomar una decisión informada.

Para concluir resalta que “es importante no dejarnos agobiar por la profusa oferta política que vamos a tener”, e identificar ciertas figuras con las que el ciudadano se sienta cómodo y a partir de ahí ir conociendo su propuesta.

Lo que sigue