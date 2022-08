Cinco congresistas de Estados Unidos llegan a Guatemala para promover la cooperación e impulsar la inversión del sector privado de ese país

Correa, quien encabeza la delegación, será acompañado por John Katko, republicano de Nueva York; Jimmy Panetta, demócrata de California; Abigail Spanberger, demócrata de Virginia y Tony Gonzales, republicano de Texas.

La comitiva estará en el país este miércoles 3 y jueves 4 de agosto, y según detalla el comunicado, los cinco congresistas vienen a promover la cooperación bilateral en economía y negocios, y para impulsar la inversión del sector privado de los Estados Unidos.

Según el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, la delegación se reunirá con el presidente Giammattei y miembros clave de su gobierno, pero también con compañías estadounidenses que operan en Guatemala, incluyendo a PepsiCo, PriceSmart y Texwin, un proveedor de GAP.

“Las tres empresas apoyan cerca de 21 mil empleos, y planifican invertir US$$379 millones, apoyar a 500 emprendedores y generar 5 mil empleos adicionales en el norte de Centroamérica hasta 2025, como parte del “Llamado a la Acción” anunciado por la vicepresidenta Kamala Harris para frenar la migración irregular”, señala el documento.

La información también afirma que los representantes del Congreso de los Estados Unidos se reunirán con miembros de la sociedad civil y del sector privado, para luego continuar su viaje hacia Honduras.

Bienvenida la delegación bipartidista de #EEUU liderada por @RepLouCorrea que visita #GUA para abordar cooperación bilateral en economía y negocios, impulsar inversión para nuestros países y temas de #Prosperidad #Seguridad y #Gobernanza. pic.twitter.com/5BdIzWvb19 — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 3, 2022

Llamado a la acción

El 27 de mayo de 2021, la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, anunció el Llamado a la Acción para que las empresas y empresas sociales asuman compromisos nuevos y significativos para ayudar a enviar una señal de esperanza para la gente de la región del Triángulo Norte de Centro América y abordar así, de manera sostenible, las causas profundas de la migración mediante la promoción de oportunidades económicas.

En esa oportunidad 12 empresas y organizaciones anunciaron compromisos para apoyar el desarrollo económico en Guatemala, El Salvador y Honduras entre ellas Acción, Bancolombia, Chobani, Davivienda, Duolingo, Harvard TH Chan School of Public Health, Mastercard, Microsoft, Nespresso, Pro Mujer, The Tent Partnership for Refugees y el Foro Económico Mundial.

“Abordar las causas fundamentales de la migración en el Triángulo Norte requiere un crecimiento económico sostenido e inversión. El sector privado tiene un papel importante que desempeñar. Hoy me reuní con líderes de empresas y organizaciones que anunciaron compromisos para invertir en la región”, escribió Harris en su cuenta de Twitter ese día.

En diciembre de 2021, se informo que esa iniciativa de Harris ya incluía a 77 empresas y que la inversión del sector privado en Centroamérica asciende a US$1 mil 200 millones.

El 7 de junio de 2022, la vicepresidenta Harris anunció más de US$1 mil 900 millones en nuevos compromisos del sector privado para crear oportunidades económicas en el norte de Centroamérica, más del doble del valor de las inversiones iniciales del sector privado en respuesta a su Llamado a la acción.