CIV justifica destino de Q135 millones, pero no explica denuncia sobre firma falsa

Autoridades del Ministerio de Comunicaciones informan acerca del destinos de Q135 millones en esa cartera. (Foto Prensa Libre: CIV)

Mientras que el director de Caminos, Fredy Chojolan, afirmó en una citación con diputados que se ignora el destino de Q135 millones en el Ministerio de Comunicaciones y que hubo una firma falsa, este martes 27 de octubre el ministro Josué Edmundo Lemus en conferencia de prensa explicó en qué se destinaron esos fondos.

Esta situación ha causado distintas reacciones e incluso e Ministerio Público y la Controlaría investigan el destino de los fondos.

Lemus indicó que en el Ministerio de Comunicaciones “no se pierde un solo centavo, aquí no se ha perdido nada, lo que hay es una modificación presupuestaria”.

Aseguró que tienen todo documentado de en qué, o para qué, se usó esa modificación presupuestaria.

Explicó que son dos modificaciones, una de Caminos y la otra que pone a disposición Provial para Caminos”.

El funcionario afirmó que tienen un presupuesto vigente del 2019 y por eso es necesario hacer las modificaciones y que todo el proceso está documentado.

“No lleva una sola firma, en este proceso de la modificación presupuestaria intervienen varios actores, yo mismo”, añadió Lemus.

Nery Ramírez, subdirector de Caminos, informó que la ley establece que se pueden hacer modificaciones necesarias al presupuesto.

Explicó que se efectuaron dos transferencias para sumar Q135 millones, aclaró que “no es dinero en efectivo, no es una transferencia monetaria, esto es específicamente espacio presupuestario para la ejecución de obras”.

Indicó que en el tema de la modificación presupuestaria se toma de rutas principales para la ejecución de rutas secundarias, como los son rutas departamentales.

Una modificación consiste en la reasignación de créditos presupuestarios que pueden ocurrir en distintos niveles, tanto programáticas como en renglones de gastos que no incrementan el total del presupuesto.

Todo la trasferencia no se hizo de un reglón de inversión a funcionamiento, fue de inversión a inversión.

Hubo una transferencia de Q19 millones 574 mil 790, que fue asignada para cuatro proyectos en específico. Según el antecedente, la Unidad Ejecutora de Protección Vial pone a disposición del Ministerio la referida cantidad que era para construcción y ampliación de edificios operativos.

En ese sentido, Caminos solicita el recurso para proyectos que necesitan disponibilidad presupuestaria.

Esta transferencia se asignó a la reposición de cuatro tramos carreteros.

La segunda transferencia fue de Q115 millones 667 mil 585 que fue tomada de rutas principales hacia rutas secundarias de la misma unidad ejecutora de Caminos. Estos contemplaban mejoramiento de tramos carreteros.

El ministro Josué Edmundo Lemus añadió que laboran de “manera transparente” y que han trabajado por la red vial del país.

Citación de diputados

Aclaró que fueron citaos por diputados para informar acerca de la red vial “yo no llevaba la información porque no me la habían solicitado. Cuando a mí me preguntan yo lo que dije es que yo suponía que esa transferencia había sido utilizada para inversión de proyectos que estaban en ejecución. No pude decir para cuáles porque no tenía la información a la mano”.

Le sorprenden declaraciones

Señaló que le sorprenden las declaraciones del director de Caminos porque dejó dudas y habló de varias transferencias, pues en una se mencionó Q135 millones.

Dijo que la modificación presupuestaria inició su proceso el 21 de septiembre y terminó el 1 de octubre cuando fue aprobada por Finanzas.

“En ese tiempo el director ya estaba en funciones en la Dirección General de Caminos. Él regresó a trabajar el 1 de septiembre”, afirmó.

Cuando le consultaron a qué se debe la supuesta firma falsificada y que estaría vinculada a los Q135 millones, Lemus respondió que esa es la parte que deben investigar y que verán a qué se debió, pues tienen el expediente en el que están las firmas de él -del director de Caminos- y de todos lo que intervinieron para hacer la modificación presupuestaria.

Lemus indicó que el director de Caminos tendrá que aclarar a qué denuncia se refirió.

“Vamos a pedirle que nos aclare esa parte, porque quizá fue sacada de contexto, él mencionó varias transferencias, me imagino que no se refería a esta -los Q135 millones-, por eso queríamos aclararlo”, afirmó.

Dijo que cree que director de Caminos no tenía información a la mano y por eso dio información errónea; además, investigarán el tema de la firma para saber qué pasó.

“Ahí está la firma del director”

“Es difícil que en un expediente tan completo se pueda falsificar una firma, ahí está la firma del señor director, él decía que tal vez en su ausencia se había firmado, pero es fecha 23 de septiembre y él ya estaba en funciones, creo que no se refería a este expediente, por lo que harán las investigaciones”, agregó.

También le consultaron respecto de que las adjudicaciones en los proyectos de Caminos en un 40 por ciento supuestamente eran entregadas a familiares del director, el funcionario respondió que investigarán y que se mencionó que había una red como de 40 empresas.

Modificaciones

Dónde se invirtió el dinero, según Comunicaciones.