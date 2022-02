Civ y Mineduc dejan sin ejecutar casi el 40% del presupuesto para remozamiento de centros educativos

El problema no fue la falta de recursos, puesto que entre la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (Ucee) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) y el Mineduc (Mineduc) contaron con Q194.6 millones para realizar trabajos de mantenimiento y edificación en todos los niveles educativos, pero casi el 40 por ciento no se utilizó.

En el caso de la UCEE, administró Q100.9 millones y solo ejecutó el 62 por ciento. Los principales rezagos fueron en la “construcción, ampliación, reposición y mejoramiento” de escuelas preprimaria, establecimientos de educación básica y escuelas integrales, donde no invirtió un solo centavo del dinero asignado para el efecto, según consta en los reportes del Sistema Contabilidad Integrado del Ministerio de Finanzas (Sicoin).

La UCEE también tuvo a cargo la construcción de Escuelas Bicentenario, para lo cual dispuso de Q49.8 millones, pero el 38 por ciento se quedó en las cajas del ministerio sin operar.

En el caso del Mineduc tuvo Q93.7 millones para “servicios de remozamiento” en centros educativos públicos desde preprimaria hasta diversificado y solo invirtió el 65 por ciento, un ritmo lento, según expertos en contrataciones públicas.

Prensa Libre consultó al Civ y al Mineduc las razones de la lenta ejecución presupuestaria, pero al cierre de esta edición no brindaron ninguna explicación. Sin embargo, lo anterior contrasta con declaraciones que dio el presidente Alejandro Giammattei en los últimos días al asegurar que había “perdido la cuenta” de cuántas escuelas habían sido construidas.

Enrique Maldonado, de Laboratorio de Datos, considera que la poca celeridad en la inversión pública no se debe a problemas con la Ley de Contrataciones, como lo suelen justificar algunas instituciones estatales. El inconveniente se debe a la falta de capacidades y voluntad política en las dependencias, explica.

“Es un tema de gerencia pública. No es posible que el Ministerio de Educación tenga a sus directores departamentales y estos no puedan darle seguimiento (a la inversión en centros educativos). La ministra debe de exigirles”, dijo Maldonado.

El entrevistado explica que hay casos en los que se demoran hasta cuatro meses para levantar un muro, pese a que no es una obra de mayor envergadura y podría hacerse con una compra directa.

“Imagínese, demoran cuatro meses en levantar un muro derrumbado. Entonces yo creo que hay una incapacidad notoria en gerencia pública. También hay un desinterés completo en querer hacer las cosas bien. Estoy de acuerdo con que a veces los procesos de adquisiciones se pueden caer, pero no es solo eso. En realidad hay una desidia e incapacidad notoria”, advierte Maldonado.

Ester Ortega, ex viceministra de educación, explica que la falta de infraestructura educativa adecuada es un problema que se arrastra desde décadas. Una forma de solucionarlo, explica, sería que los padres de familia, maestros y directores asumieran un rol proactivo en el mantenimiento y restauración de los centros educativos cuando estos así lo requirieran.

“Con raras excepciones, las escuelas están muy mal cuidadas. Están sucias. Las paredes manchadas y los escritorios en mal estado. Esto es porque no se cuidan de forma diaria y no se les da mantenimiento. Es lógico que con la lluvia se deterioran y empiezan a tener goteras, entre otros problemas. Los directores y maestros no toman acción y la responsabilidad siempre recae en la unidad central, asumiendo que de ahí deben tomarse las medidas”, dice.