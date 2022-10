Comisión de CGC deja fuera del proceso de elección a 15 aspirantes

El análisis puntual de los documentos se hizo apenas este domingo, y durante la jornada de este lunes los comisionados comenzaron a votar por cada uno de los 48 expedientes.

Previamente acordaron algunos lineamientos a seguir para evitar un eventual intercambio de criterios a medida que los expedientes fueran presentados, llegando a los siguientes acuerdos:

Calcular el requisito de 10 años de experiencia desde el momento de la colegiación ante el colegio profesional.

Aceptar el certificado de nacimiento del Renap para acreditar la nacionalidad.

Aspirantes con amonestaciones continuarán en el proceso por no tener una sanción.

No aceptar declaraciones juradas con la misma hora o que su horario no esté debidamente claro.

Admitir declaraciones juradas que no tengan la firma del aspirante.

Aceptar algunos documentos en tamaño oficio.

Aceptar algunos folios sin firma, una vez no sean todos los documentos.

Resumen de CV de más de dos hojas.

La Comisión publicará en el Diario Oficial el listado de los candidatos excluidos, quienes podrán presentar pruebas de descargo si la situación lo amerita a criterio de la postuladora.

“Si invalidamos una declaración jurada la persona queda fuera, no queda abierta la posibilidad de que traigan una nueva que si cumpla con los requisitos, por eso es importante esta deliberación. El plazo para presentar descargos no es un plazo para que folie de nuevo expediente, inserte algo que le faltó o cambié un documento”, destacó Roberto Moreno, presidente de la Comisión.

Los excluidos

Entre algunas de las razones por las que los aspirantes fueron excluidas se encuentran el no firmar todos los folios, no cumplir con los 10 años de experiencia profesional, finiquitos no recientes y no entregar en el orden requerido los documentos.