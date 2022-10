Comisión de Postulación selecciona a los 12 aspirantes elegibles para dirigir la CGC

El aspirante con la peor nota fue Quirio Víctor Solís Chavac quien obtuvo únicamente 32.95 puntos, en contraste con el mejor evaluado que fue Carlos Humberto Echeverría Guzmán con 89.83 puntos.

Conocer el resultado de las calificaciones no fue fácil, un grupo de comisionados explicó que tenía dudas sobre algunos aspectos por lo que era prudente volver a conocer expedientes, pero solamente algunos.

Entre ellos los documentos relacionados a Nora Segura, excontralora; César Elías, exsubcontralor, y Oscar López Ixcolin. El tema generó un debate entre los comisionados que abarcó algunas horas.

“No podemos desconocer que tenemos 33 tablas de gradación ya revisadas y en donde no quepa la menor duda que cualquier decisión que tomemos no es en función de un interés particular sino en función de proceso”, refutó Roberto Moreno, presidente de la Postuladora.

El tema era simple para la jornada de este viernes a criterio del comisionado César Sarat, representante del Colegio Contadores Públicos y Auditores (CPA), quien explicó que si había algunas dudas sobre las evaluaciones se necesitaban pruebas de contraste.

“En pro de la transparencia y para que los aspirantes no piensen que se está tomando un bando o perjudicando a alguien, toda vez los criterios que indican quienes han revisado no están encuadrados en lo que establecimos y como bien decimos en auditoria, que nos lo demuestren, si lo demuestran y nos equivocamos no veo porque no aceptar una equivocación”, señaló Sarat.

Otro de los comisionados que estuvo en contra de hacer una nueva revisión sobre los documentos fue Luis Suárez, comisionado en representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

“Me parece un chorro de babas esa charada, discúlpenme que sea tan coloquial en el asunto pero venir aquí a revisar expedientes es un show, si están colgados en la página, pudieron hacerlo desde su móvil o cualquier otra cuestión”, señaló.

Los mejores 12

Las calificaciones que entran en el rango de las 12 mejores van de los 72 a 89 puntos, incluidos dos de los cuatro profesionales que tienen señalamientos en su contra.

De llegar a ser excluidos en la sesión de este sábado los aspirantes situados en los puestos 13 y 14 tendrían una posibilidad, siendo Erika Guevara que obtuvo 72.53 y Hugo Chacón que recibió 72.47.

Ahora si los señalamientos que mantienen los aspirantes son rechazados, entre los siguientes 12 aspirantes se encuentra el futuro jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Carlos Humberto Echeverría Guzmán: 89.83 Adriana Estévez Clavería: 80.98 Jorge Luis Maldonado Maldonado: 81.56 Frank Helmuth Bode Fuentes: 81.53 Juan Carlos de la Cruz Pereira: 81.27 Carlos Enrique López Gutiérrez: 78.73 Julio Ottoniel Roca Morales: 77.97 Marco Antonio Vélez González: 75.62 César Armando Elías Ajca: 74.34 José Alberto Ramírez Crespin: 74.34 Marvin Antonio Berdúo Matzir: 73.15 Bernardino Rosales Méndez: 72.53

Entre algunos de los aspirantes sobre quienes pesaba la opinión pública no les fue posible alcanzar las mejores doce calificaciones, ya que obtuvieron calificaciones bajas.

Para el caso de Nora Segura, excontralora general de cuentas, recibió 69.32 puntos; 16 de méritos académicos, 44 de experiencia profesional, 2.5 de proyección humana y 6.82 de la entrevista y plan de trabajo.

Mario Xocoy, actual Contralor en funciones, alcanzó una nota de 50.51; 19 correspondientes a la preparación académica, 24 de experiencia profesional, 2.5 de proyección humana y 5.01 en la entrevista y plan de trabajo.

El aspirante Erick Mazariegos, antiguo secretario de finanzas del partido de gobierno y bautizado por las organizaciones sociales como “el candidato oficialista” tan solo llegó a 61.04 puntos.

Mazariegos obtuvo 32 puntos en la sección de méritos académicos, 20 en experiencia profesional, 2.5 de proyección humana, para concluir con 5.84 de la sección de entrevista y plan de trabajo.

Recta final

Los cuatro aspirantes con señalamientos en su contra Frank Bode, César Elías, Mario Xocoy y Erick Mazariegos ya entregaron sus pruebas de descargo a la Comisión y las mismas serán evaluadas este sábado.

Si todo marcha acorde al cronograma de trabajo este domingo podrían comenzar a votar, para quizá el lunes 24 de octubre ya tener integrada la nómina de seis que será enviada al Congreso de la república.

Uno de los señalamientos contra Erick Mazariegos, allegado al partido de gobierno, apunta que sostuvo una reunión con uno de los comisionados, situación que ha hecho eco en las redes sociales y medios de comunicación.

Lo que ameritó que en plena reunión de trabajo el presidente de la Postuladora les recordará la importancia de su responsabilidad, ya que ese tipo de encuentros se puede prestar a malas interpretaciones.

“Siguen apareciendo noticias que señalan a comisionados reuniéndose con aspirantes y otras personas, es parte de la información pública y yo conminaría de nuevo, por el respeto del proceso y todos los comisionados a que la actuación de nosotros sea independiente, respetuosa de la ley y que nos permita trabajar no en función de una agenda o interés particulares”, concluyó.